Dans un monde où la mobilité électrique prend une place croissante, équiper son domicile ou son entreprise d’une borne de recharge pour véhicule électrique devient une priorité. À Châteauneuf, près de Lyon, Objectif Elec, dirigée par Christian Le Coquen, se positionne comme un acteur incontournable pour répondre à ce besoin. Avec une expertise reconnue et un service client plébiscité, cette entreprise est le choix idéal pour une installation fiable, sécurisée et adaptée à vos besoins. Découvrez pourquoi demander un devis à Objectif Elec est la première étape vers une recharge électrique simplifiée !

Une expertise éprouvée dans l’électricité et la mobilité électrique

Fondée en 2010 par Christian Le Coquen, Objectif Elec s’appuie sur une solide expérience dans le domaine de l’électricité. Après neuf années en tant que salarié, Christian Le Coquen a créé son entreprise avec une ambition claire : offrir des prestations de qualité, que ce soit pour des particuliers, des industriels ou des professionnels du tertiaire. Basée à Châteauneuf, l’entreprise intervient sur toute l’agglomération lyonnaise et ses environs, garantissant une proximité et une réactivité appréciées.

Spécialisée dans les installations électriques, la domotique, le contrôle d’accès, le dépannage et, bien sûr, l’installation de bornes de recharge, Objectif Elec se distingue par son professionnalisme. Christian Le Coquen, titulaire d’un CAP, d’un BEP électrotechnique et d’un BP en installations électriques, met un point d’honneur à proposer des solutions sur mesure. Cette expertise est renforcée par une qualification IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques), indispensable pour garantir des installations conformes aux normes de sécurité, comme la NF C 15-100.

Pourquoi choisir Objectif Elec pour votre borne de recharge ?

Installer une borne de recharge n’est pas un simple branchement : c’est un projet qui nécessite une analyse rigoureuse de votre installation électrique, une sélection du matériel adapté et une pose réalisée dans les règles de l’art. Voici pourquoi Objectif Elec est le partenaire qu’il vous faut :

Un service personnalisé et réactif

Christian Le Coquen et son équipe commencent chaque projet par une visite pour évaluer vos besoins. Que vous soyez un particulier souhaitant recharger votre voiture électrique à domicile ou une entreprise équipant un parking, Objectif Elec propose des solutions adaptées. Les avis clients soulignent la disponibilité, l’écoute et la clarté des explications fournies, comme en témoigne un client satisfait : « Très réactif, travail sérieux et professionnel » pour l’installation d’une prise renforcée pour voiture électrique. Des installations conformes et sécurisées

La qualification IRVE garantit que chaque borne est installée selon les normes en vigueur, évitant tout risque de dysfonctionnement ou de non-conformité. Cela est crucial non seulement pour la sécurité, mais aussi pour bénéficier des aides financières, comme le crédit d’impôt de 500 € (75 % du prix de l’équipement, frais de pose inclus, jusqu’en décembre 2025) ou la TVA réduite à 5,5 %. Un travail soigné et durable

Les retours clients mettent en avant la propreté des chantiers et la qualité des installations. Par exemple, un client note : « Création d’une prise renforcée pour voiture électrique. Travail soigné et professionnel. Chantier laissé propre. » Avec Objectif Elec, vous êtes assuré d’un résultat esthétique et fonctionnel. Polyvalence pour tous vos projets électriques

Au-delà des bornes de recharge, Objectif Elec excelle dans divers travaux électriques : remplacement de tableaux électriques, création de prises, dépannage ou encore installation d’éclairages extérieurs. Cette polyvalence permet de gérer l’ensemble de votre projet, même s’il inclut des travaux complémentaires pour supporter la charge de la borne.

Les avantages d’une borne de recharge à domicile

Opter pour une borne de recharge à domicile, c’est choisir la praticité et l’économie. Comparée à une prise domestique, une borne de recharge (comme une Wallbox) permet de recharger votre véhicule jusqu’à 8 fois plus vite, en toute sécurité. Selon votre contrat d’électricité, recharger en heures creuses peut réduire vos coûts, avec un prix moyen de 2,45 € à 4,08 € pour 100 km au tarif réglementé 2024. De plus, une borne pilotable, comme celles installées par Objectif Elec, vous permet de programmer vos recharges pour optimiser votre consommation.

Pour les entreprises ou les copropriétés, équiper un parking de bornes de recharge valorise votre bien et répond à une demande croissante. Objectif Elec propose des solutions adaptées, qu’il s’agisse d’installations individuelles ou collectives.

Demandez votre devis dès aujourd’hui !

Vous envisagez de passer à la mobilité électrique ou de faciliter la recharge pour vos collaborateurs ou résidents ? Objectif Elec vous accompagne de A à Z : de l’évaluation de votre installation électrique à la mise en service de votre borne. Voici comment procéder :

Contactez Objectif Elec : Appelez au 06 78 43 10 81 ou envoyez une demande directement sur Tesla Mag Obtenez un devis personnalisé : Christian Le Coquen réalisera une visite pour évaluer la faisabilité et vous proposera un devis détaillé, incluant le matériel, la pose et les éventuels travaux annexes. Profitez d’une installation rapide : Une fois le devis validé, l’équipe intervient rapidement pour une pose soignée et conforme.

Vous souhaitez installer une borne de recharge ? Remplissez ce formulaire et nous vous mettrons en relation avec le meilleur installateur de borne de votre ville. Service gratuit et ouvert à tous. Lire également : Expertise - Savez-vous expliquer la notion d'OCPP et ISO 15118 ? Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

En choisissant Objectif Elec, vous bénéficiez également d’un accès aux aides financières grâce à leur certification IRVE. Ne manquez pas l’opportunité de réduire vos coûts d’installation tout en investissant dans une solution durable.