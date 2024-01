ChargeDirect, leader dans le réseau d’installation de bornes de recharge, est fier d’annoncer les dernières évolutions de son réseau. Notre mission est de soutenir les installateurs indépendants en offrant une flexibilité inégalée, un accompagnement commercial et digital sur mesure, et cela, sans imposer de matériel spécifique ni de grille tarifaire rigide.

Dernières Évolutions du Réseau ChargeDirect

Expansion du Réseau : Croissance Nationale : Le réseau ChargeDirect s’est étendu à de nouvelles régions en France, renforçant notre présence et notre accessibilité pour les installateurs et les consommateurs.

Le réseau ChargeDirect s’est étendu à de nouvelles régions en France, renforçant notre présence et notre accessibilité pour les installateurs et les consommateurs. Diversité des Membres : Nous accueillons une gamme variée d’installateurs, des experts locaux aux nouveaux venus, tous animés par la passion de la mobilité électrique. Flexibilité et Indépendance : Liberté de Choix : ChargeDirect est unique en son genre, permettant aux installateurs de choisir leur propre matériel et de fixer leurs tarifs. Cette approche flexible assure une plus grande autonomie et une personnalisation des services.

ChargeDirect est unique en son genre, permettant aux installateurs de choisir leur propre matériel et de fixer leurs tarifs. Cette approche flexible assure une plus grande autonomie et une personnalisation des services. Pas de Grille Tarifaire Imposée : Nous respectons l’indépendance commerciale de nos installateurs, leur offrant la liberté de fixer leurs propres tarifs en fonction de leurs services et du marché local. Accompagnement Commercial et Digital : Support Complet : ChargeDirect propose un accompagnement commercial personnalisé, aidant les installateurs à développer leur entreprise grâce à des stratégies commerciales éprouvées et une assistance en matière de négociation et de vente.

ChargeDirect propose un accompagnement commercial personnalisé, aidant les installateurs à développer leur entreprise grâce à des stratégies commerciales éprouvées et une assistance en matière de négociation et de vente. Stratégies de Marketing Digital : Nous offrons des outils et des conseils en marketing digital, essentiels pour augmenter la visibilité en ligne, attirer des clients potentiels et se démarquer dans un marché concurrentiel. Collaborations et Partenariats : Réseau Solidaire : En rejoignant ChargeDirect, vous faites partie d’une communauté collaborative, partageant connaissances, expériences et meilleures pratiques.

En rejoignant ChargeDirect, vous faites partie d’une communauté collaborative, partageant connaissances, expériences et meilleures pratiques. Opportunités de Partenariat : Nous établissons des partenariats stratégiques pour offrir des avantages exclusifs à nos membres, incluant des réductions sur le matériel et des formations techniques.

Rejoindre le réseau d’installateur de borne chargeDirect

Nous invitons chaleureusement tous les installateurs de bornes de recharge, désireux de bénéficier d’une flexibilité inédite et d’un accompagnement personnalisé, à rejoindre le réseau ChargeDirect. Que vous soyez un professionnel chevronné ou un nouvel acteur sur le marché, notre réseau est conçu pour soutenir et faire prospérer votre entreprise.

Veuillez noter que le réseau ChargeDirect est géré et opéré par Tesla Mag. Cette collaboration stratégique entre ChargeDirect et Tesla Mag vise à unifier et à renforcer les services dans le secteur de l’installation de bornes de recharge électrique.