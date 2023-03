Guide bornes de recharge et installateurs sur Metz

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Metz. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Metz ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Metz.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Metz

Réseau publique Adresse Tarifs Eurometropole Metz Place du Général de Gaulle, 57000 Metz 2 € / recharge + stationnement Zeborne 149 Avenue de Thionville, 57000 Metz Eurometropole Metz Place de la Préfecture, 57000 Metz 2 € / recharge Aldi 150 Avenue André Malraux, 57000 Metz Gratuit Eurometropole Metz Rue du Chanoine Collin, 57000 Metz 2 € / recharge + stationnement

Qui est Metz Métropole ?

Metz Métropole est une communauté urbaine située dans la région Grand Est de la France, qui regroupe 44 communes. La ville de Metz est le chef-lieu de la Métropole.Le contenu mentionne que Metz Métropole dispose de 12 bornes de recharge pour véhicules électriques, ce qui témoigne de l’engagement de la ville pour encourager la transition vers les énergies propres et réduire les émissions de gaz à effet de serre.Ces bornes de recharge sont un service offert aux conducteurs de véhicules électriques, leur permettant de recharger leur batterie et de continuer leur voyage en toute tranquillité. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes qui se déplacent dans la région et qui ont besoin de recharger leur véhicule.La présence de ces bornes de recharge montre que Metz Métropole est une ville en constante évolution, tournée vers l’avenir et consciente de l’importance de protéger l’environnement.

Cela renforce également l’image de la ville en tant que destination touristique durable et respectueuse de l’environnement.

Qui est Aldi ?

Aldi est une chaîne de supermarchés allemande fondée en 1946. Elle est connue pour proposer des produits de qualité à des prix abordables. En plus de cela, Aldi s’engage également pour la préservation de l’environnement.L’un des moyens utilisés par Aldi pour promouvoir l’éco-mobilité est l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les parkings de leurs magasins. Cette initiative permet aux clients qui possèdent des voitures électriques de recharger leur véhicule pendant qu’ils font leurs courses. Cela encourage les gens à opter pour des véhicules électriques, ce qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de l’environnement.En 2021, Aldi a annoncé son intention d’installer plus de 800 bornes de recharge pour véhicules électriques dans ses magasins au Royaume-Uni et en Allemagne d’ici la fin de l’année 2021.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un plan plus vaste visant à devenir neutre en carbone d’ici 2040.

Les meilleurs installateurs de bornes à Metz

Installateurs locaux Adresse ECEM Zone d’Activités Commerciales du Petit Breuil, 54400 Longwy Degl-Elec Rue Maréchal Foch, 57250 Moyeuvre-Grande PK-Elec 1 Rue de la Grange aux Ormes, 57155 Marly M-borne 16 rue jean jaures 57700 Hayange Solar-tech 6 route de ravennes, 55840 Thierville sur Meuse

ECEM

ECEM est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Basée dans les villes de Longwy, Thionville, Metz et au Luxembourg, ECEM propose ses services aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent installer une borne de recharge pour leur voiture électrique. L’entreprise dispose de compétences et d’expertises en matière d’installation de bornes de recharge, ce qui lui permet de fournir des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de ses clients. Que ce soit pour une installation résidentielle ou commerciale, ECEM est en mesure de proposer des solutions fiables et efficaces.En faisant appel à ECEM, les clients peuvent bénéficier d’un service complet, allant de la conception à l’installation de la borne de recharge.

L’entreprise propose également un service de maintenance et de dépannage pour assurer un fonctionnement optimal de la borne de recharge.

DEGL-Elec

DEGL-elec est une entreprise spécialisée dans les travaux d’électricité, basée à Moyeuvre-Grande, à proximité de Metz et Nancy en France. L’entreprise dispose d’une équipe d’électriciens qualifiés avec plus de dix ans d’expérience dans l’installation, la rénovation et le diagnostic de systèmes électriques.Créée en 2021 dans le département de la Moselle, DEGL-elec se déplace dans tous les départements de la Moselle, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges pour répondre aux besoins de ses clients. Que ce soit pour une installation électrique complète ou une simple réparation, l’entreprise est en mesure de fournir des solutions adaptées et personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.DEGL-elec s’engage à fournir des services de qualité et à respecter les normes de sécurité en vigueur pour garantir un travail fiable et efficace.

Les clients peuvent ainsi avoir confiance en l’expertise de l’entreprise pour tous leurs besoins en matière d’électricité.

PK – Elec

PK – elec est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Basée à Marly, près de Metz en France, elle propose ses services dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de ses locaux.Les électriciens de PK – elec sont expérimentés dans l’installation de bornes de recharge et sont en mesure de proposer des solutions adaptées à tous les types de besoins, que ce soit pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités. Ils assurent une prestation de qualité en respectant les normes et les réglementations en vigueur.L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques est un enjeu majeur pour encourager la transition énergétique et la mobilité électrique.

PK – elec s’engage dans cette démarche en proposant des services professionnels et efficaces pour accompagner ses clients dans l’installation de bornes de recharge à domicile ou sur des parkings d’entreprises, de copropriétés ou de collectivités.

M-borne

M-Borne est une entreprise spécialisée dans l’installation, la fourniture et le service après-vente de bornes de recharge pour véhicules électriques. Basée à Metz en France, elle propose ses services à travers le pays grâce à un réseau d’installateurs expérimentés.M-Borne s’engage à fournir des solutions de bornes de recharge adaptées à tous les types de besoins, qu’il s’agisse de recharger des véhicules électriques à domicile ou sur des parkings d’entreprises, de copropriétés ou de collectivités.

Elle propose également un service après-vente pour garantir un fonctionnement optimal de ses installations.

Solar-Tech

Solar Tech est une entreprise spécialisée dans la mobilité électrique et les solutions de recharge pour véhicules électriques. Basée dans la région Grand Est en France, elle s’adresse aux professionnels, syndics, copropriétés, gestionnaires de flottes automobile et particuliers pour étudier l’ensemble de leurs besoins en matière de mobilité.L’entreprise prend en compte différents critères tels que les distances parcourues, la fréquence d’utilisation, l’accès au réseau de recharge et effectue également un diagnostic de l’installation électrique pour proposer des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.Solar Tech s’engage à proposer des solutions de recharge fiables, efficaces et respectueuses de l’environnement pour encourager la transition énergétique et la mobilité électrique.

Elle propose également des services de maintenance pour garantir un fonctionnement optimal de ses installations.