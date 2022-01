Bornes de recharge : dix acteurs majeurs à suivre

Il y a longtemps que les voitures électriques ont perdu leur image de véhicules fragiles, lents et peut-être un peu gênants. Les priorités du public ont changé. Beaucoup de gens, en particulier les jeunes générations, considèrent que la protection de l’environnement est essentielle. De fait, les entreprises proposant des solutions de recharge pour les véhicules électriques commencent à fleurir.

Les compagnies pétrolières et gazières sont apparemment en train d’adopter la devise commerciale bien connue « Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les« , et semblent prêtes à intégrer de manière standard des points de recharge électrique aux stations-service.

Ce n’est qu’une question de temps.

Entre-temps, tous les grands constructeurs automobiles ont mis au point des voitures électriques et les ont prises beaucoup plus au sérieux. En effet, par le passé, l’énorme question de l’infrastructure restait sans réponse.

Aujourd’hui, l’environnement politique, social et technologique est tel qu’il existe déjà un grand nombre de bornes de recharge dans tous les États-Unis et dans de nombreux autres pays du monde. Et d’autres sont en cours d’installation.

Il nous a donc semblé judicieux de les rassembler dans cet article et de les présenter sous la forme d’une liste. Celle-ci n’est pas vraiment ordonnée de manière stricte.

Il s’agit surtout de dix entreprises notables, qui développent des technologies de recharge de VE ou qui les fournissent déjà sur le marché.

Nous avons décidé de nous concentrer davantage sur les points de recharge de VE commerciaux ou publics, mais nous en avons également inclus certains destinés à un usage domestique privé.

À l’heure actuelle, selon la carte Open Charge, il existe près de 150 000 stations de recharge réparties sur environ 75 000 sites dans le monde. Cela semble être une sous-estimation, mais au moins quelqu’un compte.

Les pays qui comptent le plus grand nombre de bornes sont les suivants :

États-Unis : 21 000

Allemagne : 12 000

Pays-Bas : 8 000

Royaume-Uni : 7 000

Italie : 4 000

Et même si les chargeurs installés à domicile peuvent être achetés pour 500 à 1 000 dollars, il y aura toujours une demande pour les chargeurs publics car les véhicules électriques ne vont pas très loin avec une seule charge – ils ont besoin d’être rechargés régulièrement.

Il s’agit donc d’un marché gigantesque en devenir, quelle que soit la façon dont on le considère.

1. ChargePoint

ChargePoint – anciennement appelé Coulomb Technologies – affirme gérer le plus grand réseau de bornes de recharge de véhicules électriques au monde.

En 2017, elle a repris les 10 000 bornes de recharge de General Electric, qui sont venues s’ajouter à ses 35 000 préexistantes. Les derniers chiffres suggèrent que la société en compte environ 60 000 au total.

ChargePoint affirme que ses stations publiques et privées sont réparties aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans d’autres pays.

La société, qui a été créée il y a 12 ans, a levé 240 millions de dollars l’année dernière pour ses plans d’expansion, et déclare actuellement des revenus annuels de l’ordre de 42 millions de dollars.

2. Shell

Un autre géant de l’énergie, avec BP, Shell semble également désireux d’entrer sur le marché de la recharge des véhicules électriques et le fait par le biais de son unité commerciale GreenLots, qu’il a acquise au début de cette année pour un montant non divulgué.

Shell affirme investir 200 millions de dollars par an dans les solutions d’énergie alternative et affirme vouloir porter ce montant à 1 milliard de dollars par an d’ici 2020.

En 2017, elle a acquis le spécialiste de la recharge de VE NewMotion, qui compte plus de 30 000 points en Europe et a accès à 50 000 autres, selon Green Tech Media.

Shell a également participé au tour d’investissement d’une société appelée Ample, qui dit offrir une alternative à la recharge conventionnelle en utilisant une technologie robotique autonome exclusive.

3. Hyundai

Hyundai s’est associé à un autre constructeur automobile, Kia, pour développer un système de recharge sans fil pour véhicules électriques.

Ce système semble faire partie de l’offre intégrée de voitures autonomes des deux entreprises, qu’elles prévoient de lancer commercialement dans quelques années.

Pour l’instant, ils ont fait la démonstration d’une voiture électrique autonome se garant elle-même au-dessus d’une borne de recharge de VE.

D’autres entreprises s’intéressent également à la recharge sans fil. Parmi elles, Daimler Mercedes-Benz.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la même technologie, une autre innovation de Hyundai mérite probablement d’être mentionnée ici : un système de recharge solaire pour les voitures, dans lequel le panneau solaire est intégré au toit de la voiture.

4. Daimler Mercedes-Benz

Outre son partenariat avec RWE, qui lui permettra de posséder ou du moins d’avoir accès à 500 stations de recharge de VE, Daimler s’associe à d’autres entreprises.

L’une d’entre elles est une autre société européenne du secteur de l’énergie, EnBW, qui collabore avec Daimler pour mettre en place 700 points de charge dans le sud-ouest de l’Allemagne.

Daimler a également conclu un accord avec NewMotion – la société mentionnée plus haut comme ayant été rachetée par Shell – dans le cadre duquel les deux entreprises développeront des solutions de recharge pour les clients des flottes.

Ainsi, bien qu’elle n’ait que quelques centaines de voitures électriques en service, principalement à des fins de test dans un avenir proche, Daimler est déjà en train de créer un écosystème dans lequel elles vont probablement s’épanouir.

5. Siemens

Depuis quelques années, la plus grande société d’ingénierie d’Europe offre à ses employés des recharges gratuites pour leurs véhicules électriques grâce à ses propres stations de recharge.

Siemens a fait la démonstration d’un certain nombre de solutions de recharge, tant pour la recharge standard que pour la recharge rapide, pour la maison comme pour la voie publique.

La société a investi dans ChargePoint il y a quelques années et a depuis installé des centaines de bornes de recharge en Europe.

Siemens affirme avoir établi une position de leader sur ce marché en pleine croissance et donne la priorité aux solutions de recharge rapide ainsi qu’à une assistance technique étendue.

6. EVgo

EVgo affirme exploiter le plus grand réseau de stations publiques de recharge rapide de véhicules électriques aux États-Unis. Elle s’est récemment associée à ABB pour établir ce qu’elle dit être la première station de recharge rapide « haute puissance » à Fremont, en Californie.

La différence semble consister à passer de 150 kW à 350 kW avec une mise à niveau. Plus simplement, EVgo explique que ses systèmes fonctionnent comme suit :

Charge de niveau 1 : jusqu’à 3 km, 30 minutes ;

Charge de niveau 2 : jusqu’à 10 miles en 30 minutes ; et

Charge rapide à courant continu : jusqu’à 75 miles, 30 minutes.

EVgo affirme avoir installé jusqu’à présent un total de 1 050 chargeurs dans plus de 66 zones métropolitaines aux États-Unis.

7. EVBox

Il s’agit d’une autre entreprise qui peut se targuer d’exploiter le plus grand réseau de points de recharge de VE au monde, avec environ 60 000 points installés dans le monde entier.

L’entreprise possède également 700 stations de recharge rapide qu’elle a acquises lors du rachat d’EVTronic l’année dernière.

Spécialisée dans les systèmes de recharge de véhicules électriques, EVBox fournit une gamme de solutions matérielles et logicielles comprenant des chargeurs domestiques et publics.

Start-up fondée en 2010, EVBox s’est associée à de nombreuses entreprises, notamment des sociétés d’énergie et de services publics telles qu’Engie et Eon.

8. Blink

Dans le monde de la technologie de pointe, les choses évoluent rapidement dans le meilleur des cas, et dans les nouveaux marchés comme celui des véhicules électriques et des infrastructures connexes, les choses sont encore plus dynamiques.

Blink était une entreprise qui était pressentie par les analystes pour devenir la plus grande du marché. Aujourd’hui, ce titre appartient probablement à ChargePoint.

Néanmoins, Blink Charging est une entreprise de taille avec une capitalisation boursière de près de 70 millions de dollars. Elle compte environ 150 000 membres enregistrés et a installé quelque 15 000 bornes de recharge aux États-Unis.

Et le récent partenariat de Blink avec Tauriga s’inscrit dans le cadre de ses projets d’installation de 5 000 stations supplémentaires d’ici la fin de l’année.

9. Renault

Les grands groupes pétroliers pourraient probablement remplir cette liste de 20. Les services publics pourraient certainement le faire. Et les constructeurs automobiles aussi.

Les constructeurs automobiles sont, bien entendu, au cœur de ce nouvel écosystème émergent. C’est avec leurs véhicules que la technologie des bornes de recharge doit être compatible.

En termes de technologie, Renault propose une solution innovante appelée « recharge du véhicule au réseau ». Cela signifie que la station et la voiture modulent la charge et la décharge des batteries des véhicules électriques.

Selon Renault, le réseau électrique pourra ainsi optimiser l’approvisionnement en énergie renouvelable locale et réduire les coûts d’infrastructure.

10. Schneider Electric

Un autre nom reconnu dans son secteur, mais qui n’est pas connu de tous, Schneider Electric est probablement plus connu pour ses solutions pour centres de données, comme les unités d’alimentation sans coupure – qui permettent aux serveurs de continuer à fonctionner si le réseau tombe en panne.

Schneider dispose d’une gamme de solutions de recharge de véhicules électriques conçues pour les applications domestiques et publiques.

L’entreprise devrait avoir une présence importante sur ce marché naissant à l’avenir.