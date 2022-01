Tesla Model 3: le support ultime pour votre Smartphone

Tu viens de recevoir ta Tesla Model 3 ou ta Model Y et tu ne sais pas où poser ton smartphone? Ah tu commences à t’apercevoir que les propriétaires de Tesla adorent personnaliser leur voiture. Après tout, il n’est jamais trop tard.

Aujourd’hui nous vous présentons un petit bijou que l’on a déniché pour vous, voici l’un des accessoires les plus indispensables pour mettre à niveau ta Tesla Model 3 ou Model Y.

Si tu veux aller plus loin, tu peux consulter nos guides références. Allez c’est parti, suis bien les numéros et surtout ne regrette aucun achat car tu es passé à l’électrique !

Cette page contient des liens d’affiliation vers la boutique en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Support de téléphone pour voiture électrique

Prix: 35,00 € à commander directement sur Amazon

Construit sur mesure et parfaitement adapté à la Tesla Model 3 et Tesla Model Y 2017-2020 ,le support de téléphone TEMAI adhère au même design épuré, minimaliste et moderne qui fait l’attrait du design Tesla.

Compatibilité avec les modèles de TESLA:

Ce support de téléphone reste uniquement compatible avec les Tesla Model 3 et Model Y de 2017 à 2020.

Pour les personnes n’ayant pas de Tesla, pas de crainte nos équipes vous préparent un produit similaire mais compatible avec votre voiture.

Soyez à la hauteur du style et de l’élégance de la Tesla

Grâce à TEMAI et son ingénieux support de téléphone, votre téléphone sera toujours à portée de main, dans un endroit sûr et sécurisé. Vous êtes assuré de bénéficier d’une conduite plus sûre, mais aussi d’une conduite qui correspond au style et à l’élégance de l’expérience Tesla.