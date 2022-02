Bornes de recharge : les points essentiels à prendre en compte

Vous vous intéressez aux bornes de recharge mais vous ne savez pas quoi choisir ? En effet, il est essentiel d’arbitrer entre la qualité de la borne et ses caractéristiques. Sans oublier le prix ! Petit tour d’horizon dans cet article afin de vous présenter les principales bornes du marché.

Pourquoi posséder une borne de recharge à domicile ?

Posséder un véhicule électrique présente des avantages, dont celui de ne jamais avoir à se rendre à la station-service pour faire le plein. Mais si vous vivez dans une région où l’infrastructure est peu développée, il y a de fortes chances que vous deviez installer un chargeur de VE à domicile. Cela vous évitera de devoir chercher un chargeur public à proximité.

Non seulement le fait d’avoir un chargeur de VE à domicile est pratique pour pouvoir recharger à tout moment. Mais vous n’aurez plus à vous soucier de faire la queue si les chargeurs publics sont tous occupés !

Une prise murale ne suffit pas !

Si vous êtes à la recherche de la meilleure borne de recharge de voiture, vous avez probablement réalisé qu’une prise murale standard ne suffit pas. Les chargeurs domestiques ne sont pas vraiment bon marché, mais l’investissement en vaut la peine. Vous pouvez également vérifier si des remises, des crédits d’impôt et d’autres incitations sont disponibles dans votre région pour l’installation d’un chargeur de VE à domicile.

Vous êtes à la recherche d’un équipement de recharge de véhicules électriques à domicile et vous ne savez pas vraiment par où commencer ? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul. Il existe aujourd’hui un grand nombre de bornes de recharge domestiques pour VE et la plupart des gens ne savent pas vraiment quelles caractéristiques rechercher dans leur quête de la meilleure solution de recharge domestique.

Alors, c’est parti pour découvrir les principales caractéristiques des bornes de recharge !

Les caractéristiques des bornes de recharge

Type 2 ;

Puissance de 22 kW (pour les recharges les plus rapides) ;

Ampérage de 32A ;

Câble d’alimentation évidemment fourni avec la borne ;

Parfois connectée – c’est d’ailleurs mieux pour évaluer et prévoir sa consommation d’électricité ;

Souvent très bien notées ;

Prix : entre 360 et 865€.

Focus : choisir la charge rapide

Le chargeur rapide pour véhicules électriques est aujourd’hui considéré comme l’un des accessoires automobiles les plus essentiels. Les voitures électriques ont toutes besoin d’une source d’énergie stable. Peu importe si vous prévoyez d’installer votre chargeur dans un garage, à l’extérieur ou si vous possédez un parking, un hôtel ou toute autre installation commerciale.

Avant d’acheter votre première voiture électrique ou hybride rechargeable, vous devez réfléchir au lieu et à la manière dont vous allez la recharger. Bien sûr, les voitures électriques doivent être rechargées fréquemment. Mais c’est aussi le cas des hybrides pour tirer le meilleur parti des batteries embarquées et vous offrir la plus grande autonomie électrique.

Pour ceux qui disposent d’une allée, d’un garage ou de toute autre forme de stationnement hors rue, la solution évidente est de recharger à la maison, ce que font actuellement la plupart des propriétaires. Et bien que le réseau de recharge public en France se développe rapidement et que le gouvernement continue à fournir des fonds supplémentaires pour les chargeurs publics, les experts pensent que la plupart des recharges auront lieu au domicile des conducteurs à l’avenir.

Vous voulez partir en vacances ? Réservez directement dans des hôtels avec bornes de recharge !