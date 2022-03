Image choc d’une queue aux Superchargers

Il est indéniable que vous n’avez pas envie d’attendre pour vous recharger. En effet, le rechargement d’un véhicule électrique peut prendre plusieurs minutes à plusieurs heures suivant votre niveau d’autonomie et votre véhicule. Cette image nous permet d’évoquer plusieurs sujets pour vous convaincre de franchir le pas.

Les Superchargers Tesla sont-ils saturés?

Vous n’avez probablement pas de Tesla si vous posez cette question. Pour être honnête, je n’en ai pas non plus, mais je me rends occasionnellement aux Superchargers de Tesla, simplement parce que c’est là que la probabilité de voir une Tesla est la plus élevée. Sur Tesla Mag, nous avons souvent évoqué le problème de l’occupation des places par des véhicules thermiques, comme ici au SUC de Clermont.

De l’usage des superchargers

Si le débat sur l’ouverture des superchargers a levé beaucoup de questions sur le taux d’occupation. Des utilisateurs historiques de Tesla en France peuvent prouver via des stats précises que les infrastructures ne sont pas saturées. Néanmoins le ressenti global est qu’il n’y a pas assez de place pour les propriétaires de Tesla surtout si nous tenons compte de l’emplacement du port de charge sur chacun des véhicules électriques.

Le point de vue américain

Chaque fois que j’en ai visité un, il y avait toujours moins de la moitié des emplacements occupés. Les Superchargers ont généralement un minimum de 6 emplacements et ceux que j’ai vus avaient entre 8 et 16 emplacements.

Crédits Quora

« C’est le supercharger à Mississauga juste à côté de l’autoroute 401, en fait vous pouvez voir le panneau pour entrer sur l’autoroute au loin sous les feux de circulation. C’est un endroit idéal car il y a beaucoup d’endroits différents pour manger et des magasins où se promener. » explique un observateur.

Habituellement, il y a plus de deux voitures, en fait, il est presque à moitié plein le soir, mais il reste encore des places pour huit autres Tesla qui se présenteraient exactement au même moment pour qu’il soit entièrement rempli.

Vous avez probablement vu des photos comme celles-ci :

Crédits Youtube

Et la France n’est pas pauvre en exemple de ce type, nous avions traité le point sur le réseau autoroutier. Pour une borne Ionity mais le sujet est identique.

Tesla travaille sur la charge temporaire pour les pics

Elles se trouvent généralement en Californie, où la densité de Tesla est la plus élevée. Ajoutez à cela des fêtes de fin d’année où les gens voyagent et vous obtenez une très mauvaise situation. Ce n’est pas la NORME. Cela n’arrive qu’une ou deux fois par an et la plupart du temps, les files d’attente continuent à avancer. Tesla ajoute de nouveaux Superchargeurs aux endroits les plus fréquentés et ils ont une astuce dans leur manche :

Une remorque à bloc d’alimentation avec des box de superchargeurs !

Ils peuvent le faire sur n’importe quel site surchargé pour réduire le stress, car cela n’arrive que quelques fois par an au maximum. Il ne s’agit en aucun cas d’une solution à long terme, mais d’une solution temporaire qui, dit-on, est très efficace.

J’espère que j’ai soulagé certaines de vos inquiétudes concernant un superchargeur bondé et si vous avez des questions, n’hésitez pas à laisser un commentaire.