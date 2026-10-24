Sur une borne monophasée, un câble Type 2 de 16 A divise par deux la vitesse de recharge d’une Tesla : 3,7 kW au lieu de 7,4 kW. Sur une borne triphasée, il ne change rien, puisque la voiture plafonne à 11 kW. Avant d’acheter un câble pour les bornes publiques, il faut donc connaître ce seul chiffre, l’intensité, et savoir sur quelles bornes vous rechargez.

Pour les pressés : nos choix En tant que Partenaire Amazon, Tesla Mag réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Le câble à garder dans le coffre : 32 A, 5 m, vendu et expédié par Amazon, le câble Bosch 22 kW 5 m — 165,00 €

: 32 A, 5 m, vendu et expédié par Amazon, le câble Bosch 22 kW 5 m L’autre 32 A sérieux : 5 m, indice IP55 selon sa fiche, le câble LAPP Mobility 22 kW 5 m — 225,32 €

: 5 m, indice IP55 selon sa fiche, le câble LAPP Mobility 22 kW 5 m Si vous ne rechargez que sur des bornes triphasées : 16 A, 5 m, le câble GONEO 11 kW 5 m — Indisponible Le tableau ci-dessous donne la puissance réelle selon la borne et le câble. Sélection faite sur la page d’assistance de Tesla France, les fiches des fabricants et la disponibilité sur Amazon au 23 octobre 2026 (notre méthode).

Ce que votre Tesla accepte vraiment

Le chiffre de départ est donné par Tesla sur sa page d’assistance consacrée au Wall Connector. Pour les Model S, Model 3, Model X et Model Y, la puissance de recharge maximale en courant alternatif est de 7,4 kW en 230 V monophasé, avec 32 A, et de 11 kW en 400 V triphasé, avec 16 A. Le chargeur embarqué ne va pas plus haut : une borne de 22 kW rechargera votre Tesla à 11 kW, comme une borne de 11 kW.

Le câble, lui, laisse passer une intensité maximale, écrite sur sa fiche : 16 A ou 32 A dans la plupart des cas, parfois 20 A. La voiture recharge au plus petit des trois plafonds : celui de la borne, celui du câble et le sien. Un câble de 16 A suffit donc en triphasé, puisque 16 A sur trois phases donnent 11 kW. En monophasé, il bride la voiture à 16 A sur une seule phase, soit environ 3,7 kW.

Pour traduire en kilomètres, Tesla donne un repère : environ 7 km d’autonomie récupérés par heure et par kW pour les Model 3 et Model Y, 5 km pour les Model S et Model X.

Borne et câble : la puissance réelle sur une Model 3 ou une Model Y

Borne Avec un câble 16 A Avec un câble 32 A Monophasée 32 A (7,4 kW) 3,7 kW, environ 26 km par heure 7,4 kW, environ 52 km par heure Triphasée 16 A (11 kW) 11 kW, environ 77 km par heure 11 kW, environ 77 km par heure Triphasée 32 A (22 kW) 11 kW, environ 77 km par heure 11 kW, environ 77 km par heure Calcul Tesla Mag à partir des puissances maximales et du repère de 7 km par kW publiés par Tesla France. Sur une Model S ou une Model X, comptez environ 5 km par kW. La puissance réelle peut être plus basse : borne partagée, batterie froide ou presque pleine.

La conclusion tient en une ligne. Si vous rechargez parfois sur une borne monophasée (une wallbox chez des amis, dans un gîte ou sur le parking d’un hôtel), prenez un câble de 32 A : c’est la seule façon d’obtenir les 7,4 kW que la voiture accepte. Si vous ne rechargez que sur des bornes publiques triphasées, un câble de 16 A, plus léger et moins cher, fait exactement le même travail.

Le câble de 32 A a un autre avantage : si vous changez un jour pour une voiture électrique qui accepte 22 kW en courant alternatif, il suivra. Le câble de 16 A, lui, la limitera à 11 kW.

Nos choix, un par un

Le câble à garder dans le coffre : Bosch 22 kW, 5 m

Bosch présente ce câble comme une nouveauté dans sa fiche technique de mai 2026, qui donne pour la référence 0986338255 : 22 kW, 5 m, 32 A, 480 V au maximum, et un fonctionnement de -40 °C à +50 °C. Bosch annonce plus de 10 000 cycles de branchement et des contacts argentés, qui chauffent moins. La photo officielle le montre avec un sac de rangement rond. C’est notre premier choix pour une raison simple : il est vendu et expédié par Amazon, ce qui simplifie un retour en cas de problème.

Voir le câble Bosch 22 kW 5 m sur Amazon — 165,00 €. Il existe aussi en 7 m (référence 0986338257) : le câble Bosch 22 kW 7 m — 190,00 €.

L’autre 32 A sérieux : LAPP Mobility 22 kW, 5 m

LAPP est un fabricant allemand de câbles industriels. Sa fiche Amazon (référence 61789) annonce 32 A, 22 kW, une protection IP55 contre la poussière et les projections d’eau, et une gaine sans halogène résistante à l’huile et à l’écrasement. Il est lui aussi vendu et expédié par Amazon, en 5 m et en 7 m.

Voir le câble LAPP Mobility 22 kW 5 m sur Amazon — 225,32 €, ou le câble LAPP Mobility 22 kW 7 m — 199,95 €.

Phoenix Contact fabrique des connecteurs de recharge pour l’industrie. Son câble Mode 3 triphasé de 5 m, référence 1204207, est donné pour 32 A et 22 kW, avec un indice IP54 et un capuchon de protection, selon sa fiche Amazon. Vendu par Amazon, il est en stock limité au moment où nous écrivons.

Voir le câble Phoenix Contact 1204207 sur Amazon — 225,00 €.

Seulement des bornes triphasées : GONEO 11 kW, 5 m

Si vous ne rechargez que sur des bornes publiques triphasées, ce câble de 16 A donne à votre Tesla ses 11 kW. Sa fiche Amazon indique une certification TÜV et CE, une gaine ignifugée classée UL94 V-0 et un sac de transport. Le fabricant l’écrit lui-même : ce câble ne convient pas aux voitures qui rechargent à 7 kW en monophasé, et il ne sert pas de rallonge. Il est vendu par un vendeur tiers et expédié par Amazon.

Voir le câble GONEO 11 kW 5 m sur Amazon — Indisponible.

Pour ranger le câble : le sac MCEVKELN

Un câble mouillé roulé dans le coffre finit par salir la moquette. Ce sac en polyester 1680D mesure 40 × 40 × 13 cm selon sa fiche, assez pour un câble de 7 m. C’est le plus vendu de sa catégorie sur Amazon au 23 octobre. La photo officielle du câble Bosch le montre avec son propre sac.

Voir le sac MCEVKELN sur Amazon — 15,49 €.

Les fiches côte à côte

Câble Intensité Longueur Sur une Tesla en monophasé Vendu par Bosch 0986338255 32 A 5 m (7 m en 0986338257) 7,4 kW Amazon LAPP Mobility 61789 32 A 5 m (7 m disponible) 7,4 kW Amazon Phoenix Contact 1204207 32 A 5 m 7,4 kW Amazon GONEO DE-B3P16A-5m 16 A 5 m 3,7 kW Vendeur tiers, expédié par Amazon Fiche technique Bosch de mai 2026 ; fiches produit Amazon relevées le 23 octobre 2026. Les prix du jour s’affichent à côté de chaque lien.

Notre méthode

Nous n’avons pas testé ces câbles. Nous avons retenu des câbles Mode 3 Type 2 vers Type 2, ceux des bornes publiques, en stock sur Amazon.fr le 23 octobre 2026. Ils viennent de marques qui publient une référence fabricant, ou de vendeurs dont la fiche annonce une certification. Nous avons donné la priorité aux câbles vendus directement par Amazon. Le calcul de puissance repose uniquement sur les chiffres publiés par Tesla France. Nous avons écarté les chargeurs portables « Mode 2 » à brancher sur une prise domestique : c’est un autre usage, traité dans notre guide de la prise renforcée.

Questions fréquentes

Faut-il un câble pour recharger sur un Superchargeur ?

Non. Les Superchargeurs et les bornes rapides en courant continu ont leur câble attaché. Le câble Type 2 sert sur les bornes en courant alternatif qui n’ont qu’une prise : parkings, voirie, hôtels, wallbox sans câble.

5 m ou 7 m ?

Sur une Tesla, la prise est à l’arrière gauche. Pour une borne de voirie ou de parking, 5 m suffisent quand on se gare en marche arrière près de la borne. Un câble de 7 m laisse plus de liberté sur une place mal placée, mais il pèse plus lourd et prend plus de place dans le coffre.

Un câble 22 kW recharge-t-il ma Tesla plus vite ?

Pas en triphasé : la voiture plafonne à 11 kW, avec un câble de 16 A comme avec un câble de 32 A. Le câble « 22 kW » fait la différence en monophasé, parce qu’il est en 32 A : 7,4 kW au lieu de 3,7 kW.

Et à la maison ?

À la maison, mieux vaut une borne avec câble attaché, qu’on ne range pas après chaque recharge. Le Tesla Wall Connector est vendu sur Amazon : voir le Tesla Wall Connector sur Amazon — 570,95 €. Pour son installation, lisez notre article sur le Wall Connector.

À lire aussi : les accessoires pour un road-trip en Model 3 et Model Y et quelle station électrique portable choisir.

Mis à jour le 23 octobre 2026. Sources : page d’assistance Tesla France consacrée au Wall Connector et fiche technique Bosch « Charging cable for EVs » (mai 2026), consultées le 23 octobre 2026 ; fiches produit Amazon.fr relevées le même jour.

Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 24/10/2026 à 13h04. Ils peuvent varier depuis.