Résultats Tesla : Pourquoi Wall Street retient son souffle avant la clôture de demain

À la veille de la publication des résultats financiers du quatrième trimestre (Q4) et de l’année fiscale 2025, le climat autour de Tesla est électrique. Demain soir, après la clôture de Wall Street, le constructeur texan dévoilera des chiffres qui pourraient soit rassurer les investisseurs sur sa capacité de résilience, soit confirmer les craintes d’un ralentissement structurel.

Voici les points clés à surveiller avant le rendez-vous crucial de ce mercredi 28 janvier 2026.

1. Des bénéfices sous pression : les chiffres attendus

Le consensus des analystes anticipe une baisse significative de la rentabilité par rapport à l’année précédente. Malgré une légère hausse attendue des revenus globaux, les profits, eux, marquent le pas.

Chiffre d’affaires estimé : environ 25 milliards $ .

environ . Bénéfice par action (BPA) non-GAAP : attendu à 0,44 $ , soit une chute de près de 40 % par rapport au Q4 2024.

attendu à , soit une chute de près de 40 % par rapport au Q4 2024. Marges opérationnelles : l’indicateur le plus scruté. Les experts prévoient une marge autour de 4,5 % à 5 %, contre plus de 8 % l’an dernier.

2. Le paradoxe des livraisons vs l’énergie

Tesla arrive à ce rendez-vous avec des résultats opérationnels déjà connus mais contrastés.

Côté Auto (Le point bas) : Avec 418 227 véhicules livrés au Q4, Tesla a manqué de peu les attentes (422 000). C’est une baisse de 16 % sur un an, plombée par une gamme vieillissante et la fin de certains bonus écologiques aux États-Unis.

Avec au Q4, Tesla a manqué de peu les attentes (422 000). C’est une baisse de 16 % sur un an, plombée par une gamme vieillissante et la fin de certains bonus écologiques aux États-Unis. Côté Énergie (Le relais de croissance) : C’est la pépite du moment. Tesla a déployé un record de 14,2 GWh de stockage d’énergie au dernier trimestre. La question est : cette division peut-elle compenser l’érosion des marges automobiles ?

3. Les trois « Game Changers » du discours d’Elon Musk

Au-delà des chiffres, c’est la conférence téléphonique (Earnings Call) qui dictera la tendance de l’action. Les investisseurs attendent des réponses précises sur trois dossiers :

Le Robotaxi et l’IA : Après les récentes annonces de Musk à Davos concernant l’arrivée du FSD (Full Self-Driving) en Europe et en Chine pour février, les actionnaires veulent un calendrier ferme et des preuves de monétisation. Optimus : Le robot humanoïde est devenu l’un des piliers de la valorisation de Tesla. Des mises à jour sur son déploiement réel dans les usines pourraient booster le titre. L’Europe et la Chine : Face à la concurrence féroce de BYD et consorts, quelle stratégie de prix Tesla adoptera-t-il en 2026 pour regagner des parts de marché ?

L’avis des marchés

L’action Tesla (TSLA) navigue actuellement autour des 450 $. Les marchés d’options suggèrent une volatilité importante, avec un mouvement attendu de +/- 6 % dès jeudi matin.