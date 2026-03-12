Tesla Model 3 & Model Y : Les meilleurs accessoires pour un Road-Trip en 2026

Propriétaire d’une Tesla Model 3 ou Model Y, voici les accessoires incontournables pour partir en road-trip sereinement en 2026. Que vous soyez sportif, amoureux des animaux ou globe-trotter, ce guide a été conçu pour optimiser chaque kilomètre parcouru.

Grâce au réseau Supercharger V4 désormais déployé à grande échelle en Europe, les longs trajets en Tesla n’ont jamais été aussi simples. Voici comment en profiter encore mieux.

Cet article contient des liens d’affiliation vers des boutiques en ligne. Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

🚗 Accessoires extérieurs

Porte-bagages de toit

Un porte-bagages conçu spécifiquement pour la Tesla Model 3 ou Model Y reste indispensable pour tout road-trip chargé. Kayaks, skis, vélos, grandes valises — tout peut être fixé sur le toit sans encombrer le coffre (pourtant généreux sur la Model Y).

Nouveauté 2026 : Privilégiez les modèles aérodynamiques compatibles avec le calcul d’autonomie de l’app Tesla, qui intègrent désormais une compensation automatique de la perte de range liée au porte-bagages.

Notre recommandation : Barres de toit officielles Tesla + coffre de toit Thule WingBar Edge

Housse de protection

Indispensable lors des étapes de nuit en extérieur, la housse de protection protège la carrosserie des intempéries, de la poussière et des rayures. Choisissez un modèle avec :

Bandes réfléchissantes pour la sécurité nocturne

Tissu respirant pour éviter la condensation sur les capteurs

Découpe adaptée à la caméra de recul (obligatoire sur les modèles récents)

Film de protection carrosserie (PPF)

En 2026, le film de protection carrosserie (Paint Protection Film) est devenu un standard pour les road-trippers. Il protège efficacement le capot, les rétroviseurs et le bas de caisse des projections de gravillons lors des longs trajets autoroutiers.

🛋️ Accessoires intérieurs

Pare-soleil panoramique

Le grand toit vitré de la Tesla Model 3 Highland et de la Model Y est un vrai atout — mais il transforme l’habitacle en four lors des étapes estivales. Un pare-soleil de qualité reste essentiel.

En 2026, optez pour les modèles en tissu réticulé magnétique : pose en moins de 30 secondes, et compatibles avec la nouvelle vitre teintée de la Model 3 Highland.

Tapis de sol 3D sur-mesure

Les tapis d’origine Tesla restent corrects, mais les tapis 3D moulés en TPE (sans odeur, 100 % imperméables) offrent une protection bien supérieure — indispensable si vous revenez d’une randonnée ou d’une plage. Des marques comme Yikoqi ou Tesmanian proposent des versions compatibles avec les derniers modèles 2024-2026.

Protection intérieure pour animaux

Un classique toujours aussi utile. La protection de banquette arrière imperméable protège les sièges des griffures, poils et boue. Veillez à choisir un modèle compatible avec les sièges ventilés de la Model Y Grande Autonomie 2025, qui comportent des perforations à préserver.

Bon plan : Certains modèles incluent désormais un filet de séparation intégré pour sécuriser les animaux, sans bloquer le flux d’air de la climatisation arrière.

Matelas de couchage pour Tesla

Le van-life en Tesla séduit de plus en plus de road-trippers. Les matelas gonflables sur-mesure permettent de dormir à bord de votre Model Y (particulièrement spacieuse en mode camping grâce à ses sièges rabattables à plat).

Astuce 2026 : Activez le mode Camp depuis l’écran central pour maintenir une température agréable toute la nuit, tout en surveillant la consommation via l’app Tesla. Certains matelas haut de gamme intègrent désormais une pompe USB-C compatible avec le port cargo de la Model Y.

Support téléphone magnétique MagSafe

Le support téléphone a évolué. En 2026, les meilleurs modèles pour Tesla sont compatibles MagSafe (iPhone 13 à 17) ou Qi2 (Android), et se fixent sur la grille d’aération ou en remplacement du couvercle de la console centrale.

Notre recommandation : Le support Peak Design Car Mount, compatible avec tous les modèles Tesla récents, offre la meilleure stabilité à grande vitesse.

Chargeur sans fil rapide pour console centrale

La console centrale des Model 3 Highland et Model Y 2024+ intègre nativement la recharge sans fil. Mais pour les anciens modèles, un chargeur sans fil encastré dans la console (15W, format sur-mesure) reste une mise à niveau très populaire en 2026.

🔌 Accessoires de recharge en road-trip

Câble de recharge de secours (Type 2)

Même avec le réseau Supercharger V4, un câble de recharge Type 2 (Mode 3) dans le coffre avant reste utile pour les recharges en hôtel, camping ou borne publique non-Tesla. Prévoyez un câble de 7 à 10 mètres pour plus de flexibilité.

Adaptateur CCS

En 2026, l’adaptateur CCS est quasi-indispensable en Europe pour accéder aux bornes rapides non-Tesla (Ionity, Fastned, Lidl Charge…). Tesla propose son propre adaptateur CCS officiel — à privilégier pour la compatibilité logicielle et la protection de la batterie.

📱 Organisation & connectivité

Organisateur de coffre

Le coffre de la Model Y est grand, mais sans organisation, tout glisse à chaque virage. Un organisateur de coffre rigide sur-mesure (avec compartiment pour le câble de recharge) est l’un des achats les plus pratiques pour les road-trips.

Dashcam externe (anciens modèles)

Les Tesla récentes intègrent nativement le mode Sentry et l’enregistrement vidéo. Si votre modèle est antérieur à 2021, une dashcam externe reste utile — privilégiez un modèle alimenté par le port USB-A du tunnel central.