Carigami annonce une baisse des tarifs de location de voiture pour la fin d’année 2023

La fin de l’année 2023 est marquée par une baisse notable des tarifs de location de voiture. Carigami, un comparateur de prix, note une chute moyenne des prix de 12% pour les vacances de Noël, toutes destinations confondues.

Tarifs Moyens et Baisse Significative

Le prix moyen d’une journée de location s’élève désormais à 552€, contre 627€ l’an dernier à la même période. Pour une semaine de location, le coût moyen est de 386,40€, comparé à 471€ l’année précédente. En France, la baisse est encore plus marquée, atteignant 22%, avec un tarif moyen de 453,60€ pour une semaine.

Top 5 des Destinations pour les Vacances de Noël

Carigami a également révélé le top 5 des destinations pour les vacances de Noël, basé sur les réservations :

France : 25% de part de réservations USA : 11% Portugal : 10% Espagne : 9% Canada : 8%

La France arrive en tête, suivie de destinations lointaines comme les USA et le Canada. L’Australie et l’Afrique du Sud figurent également dans le top 10.

Prix par Jour et par Ville en France

Dans les villes françaises, les tarifs ont également diminué. Par exemple, à Paris, le prix par jour pour les vacances de Noël a chuté de 22% par rapport à l’année dernière, se situant à 635€. Fort-de-France et Nice suivent avec des baisses de 28% et 7% respectivement.

À Propos de Carigami

Carigami.fr est une agence de voyage en ligne spécialisée dans la location de voiture. Elle travaille avec 6 loueurs internationaux et 7 courtiers, évaluant et comparant les offres de 40 000 agences dans plus de 170 destinations à travers le monde.

