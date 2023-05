Innovation logistique : location d’utilitaires électriques pour les livreurs à Vélizy-Villacoublay

Face à la problématique du dernier kilomètre dans la livraison de colis et l’émergence des zones à faibles émissions (ZFE), Kamel Fekhart a créé Gringhub à Vélizy-Villacoublay pour proposer un service de location de véhicules électriques aux sociétés. Cette solution innovante vise à faciliter la transition vers des véhicules plus respectueux de l’environnement pour les professionnels de la livraison.

Le concept de Gringhub

Afin d’aider les livreurs à passer à l’électrique sans disposer des moyens financiers ou des infrastructures nécessaires, Gringhub offre la location d’utilitaires électriques. Kamel Fekhart, créateur de Gringhub, a loué un grand bâtiment et dispose de 20 utilitaires électriques prêts à être loués. Les entreprises clientes peuvent ainsi bénéficier d’une solution clé en main pour adopter l’électromobilité.

Gringhub met également à disposition des infrastructures de recharge et de stationnement pour les véhicules électriques. Cette offre complète permet aux sociétés de livraison de se concentrer sur leur cœur de métier sans se soucier de la logistique liée à l’électromobilité.

En outre, Gringhub a aménagé un espace dédié aux livreurs en attente de leurs colis : le Gringhub coffee. Ce lieu convivial permet aux livreurs de patienter dans un environnement agréable tout en profitant des services proposés par l’entreprise.

Formation à la conduite de véhicules électriques

Kamel Fekhart impose également une formation à la conduite des véhicules électriques à ses clients. Les véhicules électriques demandent en effet une conduite différente des véhicules thermiques, notamment en matière d’accélération, de freinage et de braquage. Cette formation permet ainsi d’assurer une utilisation optimale et sécurisée des véhicules électriques.

Pour améliorer la conduite des utilisateurs, un système vidéo a été installé dans la cabine des véhicules. Les conducteurs sont filmés pendant leur utilisation du véhicule, ce qui permet de les conseiller et de les guider par la suite.

Services complémentaires pour les sociétés disposant déjà de véhicules électriques

Pour les sociétés qui possèdent déjà des véhicules électriques, Gringhub propose des services complémentaires, tels que la location d’emplacements pour recharger les véhicules. L’objectif est d’aider les sociétés de livraison à améliorer leur service en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.

Entretien avec Kamel Fekhart, président de Gringhub

https://youtu.be/Cv9IB5bcGro

Dans une interview, Kamel Fekhart évoque le système de vérification et d’évaluation des conducteurs mis en place par Gringhub. Les conducteurs sont évalués grâce à des objectifs photographiques, et un système de notation est également proposé aux usagers de la route. Cette évaluation permet d’améliorer la qualité du service de livraison et d’assurer une meilleure expérience pour

Kamel Fekhart souligne également l’importance de l’investissement dans des infrastructures de recharge adaptées aux besoins futurs. Gringhub a choisi d’installer des bornes de recharge de 22 kilowatts, même si la plupart des véhicules actuels n’acceptent que du 11 kilowatts. Cette décision vise à anticiper l’évolution des technologies et des véhicules électriques, qui pourraient nécessiter des recharges plus rapides à l’avenir.

La mise en place d’une infrastructure électrique conséquente sur le site de Gringhub a été un défi de taille pour l’entreprise. Kamel Fekhart explique qu’il a fallu près d’un an pour pouvoir disposer de la puissance électrique nécessaire pour recharger simultanément tous les véhicules. Cette infrastructure représente une puissance totale de près de 250 kilowatts.

Conclusion

Gringhub offre une solution innovante et adaptée aux enjeux environnementaux actuels. En proposant un service de location d’utilitaires électriques ainsi que des infrastructures de recharge et de stationnement, l’entreprise permet aux sociétés de livraison d’améliorer leur service tout en respectant les contraintes des zones à faibles émissions.

La formation à la conduite des véhicules électriques et l’évaluation des conducteurs contribuent également à garantir un service de qualité et une meilleure expérience pour les clients. Les services complémentaires proposés aux sociétés disposant déjà de véhicules électriques démontrent la volonté de Gringhub de s’adapter aux besoins spécifiques de ses clients.

Avec son concept innovant et ses services adaptés, Gringhub s’impose comme un acteur incontournable dans la transition vers une mobilité plus durable pour les sociétés de livraison.