Renault lance une nouvelle plateforme logicielle avec Valeo : Redéfinir l’avenir de l’automobile

L’industrie automobile traverse une phase de transformation majeure, le moteur de combustion interne cède la place à l’électrique, et les véhicules connectés et autonomes sont sur le point de devenir la norme. Au cœur de ces changements se trouve la notion de « Software Defined Vehicle » (SDV), un concept qui pourrait bien redéfinir le futur de l’automobile.

Renault Group et Valeo, deux géants de l’industrie automobile française, viennent d’annoncer leur partenariat dans le développement de la SDV, marquant ainsi une étape cruciale dans l’évolution de Renault vers une entreprise automobile de nouvelle génération.

Renault et Valeo : un partenariat historique, une vision commune

Valeo et Renault ont une longue histoire de collaboration. Marc Vrecko, Président du Business Group Confort et Systèmes d’Aide à la Conduite de Valeo, déclare : « Ce développement conjoint renforce le partenariat historique entre Valeo et Renault Group ». Et l’ampleur de ce projet témoigne de l’ambition des deux entreprises de repousser les limites de la technologie automobile.

SDV : redéfinir l’automobile

Le SDV est une nouvelle approche dans le développement de véhicules, où le logiciel prend une importance prépondérante. En effet, alors que les véhicules étaient traditionnellement définis par leur ingénierie mécanique, les véhicules du futur seront largement définis par leurs logiciels. Valeo fournira des composants électriques et électroniques essentiels, comme le High-Performance Computer, et contribuera au développement logiciel.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Renault Group travaille non seulement avec Valeo, mais aussi avec Google sur le software et Qualcomm sur le hardware, créant ainsi un écosystème technologique complet. Renault Group se place ainsi en pole position dans le domaine de la SDV.

La SDV : une question de valeur

Mais pourquoi la SDV est-elle si importante ? François Provost, Directeur des Achats, des Partenariats et des Affaires Publiques de Renault Group, donne la réponse : « L’arrivée de Valeo dans notre écosystème tech constitue une étape importante en vue de la co-construction de notre Software Defined Vehicle. Ce nouveau partenariat réunit les compétences, l’expertise et l’innovation de nos deux entreprises françaises afin de proposer des véhicules au meilleur niveau technologique et compétitifs en termes de coûts et de délai de développement ».

Renault Group : une vision tournée vers l’avenir

Ce partenariat avec Valeo n’est que la dernière étape de l’évolution de Renault Group vers une entreprise automobile de nouvelle génération. Le groupe prépare également le lancement de sa future entité Ampere, dédiée à l’électrique et au logiciel, marquant ainsi une accélération dans sa transformation.

cette collaboration entre Renault et Valeo illustre bien l’évolution de l’industrie automobile vers une approche plus numérique et connectée. Les SDV pourraient bien représenter le futur de l’automobile, une vision partagée par Renault Group et Valeo. Leurs efforts conjugués dans cette direction pourraient bien redéfinir le paysage automobile de demain.