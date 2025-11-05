Cette mise à jour Tesla permet offre au Cybertruck la conduite autonome supervisée

La mise à jour FSD V14.1.5 de Tesla est sur le point de transformer le Cybertruck, apportant des améliorations significatives aux véhicules équipés du système d’auto-conduite avancé de Tesla. Le Cybertruck, souvent considéré jusqu’ici comme le parent pauvre en termes de capacités FSD, fait maintenant un bond en avant avec cette mise à jour exclusive.

Accéder au Self-Driving depuis le Stationnement

C’est une fonctionnalité qui retient l’attention : le bouton bleu tant attendu pour ‘Commencer la Conduite Automatique’ est enfin disponible dans l’interface unique du Cybertruck. En tapant sur ce bouton, le FSD se met automatiquement en marche en enclenchant le ‘Drive’ ou la ‘Marche arrière’. Jusque-là, les propriétaires devaient manuellement passer en mode conduite avant d’activer le FSD.

La Marche Arrière et AutoPark en Vedette

Une autre nouveauté notable est la capacité de la marche arrière, ce qui permet maintenant au Cybertruck de se déplacer en arrière comme les autres modèles HW4 de Tesla. Combiné à l’option ‘Commencer la Conduite Automatique depuis le Stationnement’, cela signifie que le camion peut entièrement sortir des emplacements de parking ou naviguer dans des espaces restreints sans intervention manuelle importante.

L’AutoPark évolue également avec cette mise à jour, permettant au Cybertruck de se garer automatiquement dès son arrivée à destination. Toutefois, certains testeurs précoces ont indiqué des petites complications, rendant une vigilance recommandée lors de manœuvres dans des espaces exigus du fait de la taille imposante du Cybertruck.

Amélioration d’AutoShift et le Plein de Nouvelles Fonctions FSD

L’autoShift simpliste du Cybertruck évolue pour offrir un support complet aux manœuvres comme le trois-points; une avancée significative qui approche le Cybertruck de la parité fonctionnelle avec les autres véhicules Tesla.

La mise à jour ne s’arrête pas là ; parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve le support pour les véhicules d’urgence, des options de parking à destination, et les profils de vitesse Mad Max et Sloth Mode.

Des Fonctionnalités Encore Manquantes

Malgré ces avancées, il y a des absences notables. La fonctionnalité ‘Actually Smart Summon’ n’est pas encore disponible, ce qui déçoit les utilisateurs anticipant la possibilité d’appeler leur camion à eux. Cela pourrait être lié aux défis induits par la manoeuvrabilité spécifique du Cybertruck avec sa direction à quatre roues.

Enfin, le traditionnel ‘Summon’ qui aiderait à garer le camion dans des espaces étroits n’est pas inclus, probablement en raison de l’absence de la fonction Autosteer dans le Cybertruck.

Calendrier de Déploiement

Actuellement réservé aux employés et aux utilisateurs en accès anticipé, on peut s’attendre à ce que, si les tests se révèlent positifs, Tesla étende cette mise à jour à tous les propriétaires de Cybertruck dans les semaines à venir.

Cela confirme une fois de plus l’engagement de Tesla à apporter les dernières avancées technologiques à l’ensemble de sa flotte, en particulier à son modèle de véhicule utilitaire le plus ambitieux.