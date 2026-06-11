L’effet domino européen : La Belgique devient le 5e pays à autoriser le FSD de Tesla

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Nouvelle victoire réglementaire majeure pour Elon Musk sur le Vieux Continent. Quelques heures seulement après le feu vert accordé par le Danemark, la Belgique vient officiellement d’autoriser le système de conduite assistée avancée de Tesla, le Full Self-Driving (FSD) « Supervisé », sur l’ensemble de son réseau routier.

Avec cette décision, le Royaume devient le cinquième pays européen à ouvrir ses portes à la technologie américaine en à peine deux mois, confirmant une accélération fulgurante du déploiement de Tesla en Europe.

Une homologation stratégique et rapide

L’annonce a été officialisée par la ministre flamande de la Mobilité, Annick De Ridder, qui a paraphé l’autorisation nationale. Cette décision fait suite à une phase de test rigoureuse de 5 000 kilomètres menée en Flandre afin d’évaluer le comportement de l’intelligence artificielle face aux spécificités des infrastructures et du code de la route belge.

Plutôt que d’attendre une harmonisation globale — souvent lente — à l’échelle de l’Union européenne, la Belgique a choisi d’utiliser le mécanisme de reconnaissance nationale réciproque. Les autorités belges se sont appuyées sur la certification initiale délivrée le 10 avril dernier par la RDW, l’organisme d’homologation des véhicules aux Pays-Bas.

Le club des nations européennes adoptant le FSD s’agrandit à vitesse grand V :

Les Pays-Bas (Pionnier en avril 2026) La Lituanie (Mai 2026) L’Estonie (Mai 2026) Le Danemark (9 juin 2026) La Belgique (11 juin 2026)

« Supervisé » : Une technologie sous haute surveillance

Les autorités belges et européennes insistent fermement sur un point sémantique et légal crucial : il s’agit du FSD (Supervised). Le système ne transforme pas la Tesla en un véhicule 100 % autonome (Niveau 3 ou 4).

Ce que dit la loi : Le conducteur reste juridiquement responsable du véhicule à chaque seconde. Il doit maintenir son attention sur la route et être prêt à reprendre le volant instantanément.

Technologiquement, la version européenne (qui devrait être déployée via la mise à jour FSD Version 14) s’appuie exclusivement sur Tesla Vision, un réseau de caméras embarquées couplé à une intelligence artificielle locale. Contrairement à ses concurrents qui utilisent des capteurs LiDAR ou des radars coûteux, Tesla fait le pari du « tout-visuel » pour analyser l’environnement, anticiper le comportement des piétons, gérer les intersections complexes et naviguer de porte à porte.

Le calendrier du déploiement et l’impact pour les conducteurs

Le déploiement effectif débutera dans les prochaines semaines via une mise à jour logicielle à distance (Over-The-Air).

Matériel requis : Les véhicules équipés de la dernière génération de puces graphiques et de caméras, l’ Hardware 4 (HW4 / AI4) , seront servis en priorité absolue.

Les véhicules équipés de la dernière génération de puces graphiques et de caméras, l’ , seront servis en priorité absolue. Localisation : Tesla s’est engagé auprès du gouvernement belge à adapter l’interface utilisateur et les alertes de sécurité dans les langues nationales (néerlandais, français, allemand) avant l’activation générale.

Vers une homologation globale de l’Union Européenne ?

Cette stratégie d’homologation au cas par cas porte ses fruits pour Tesla, qui contourne habilement les blocages du Comité technique pour les véhicules à moteur (TCMV) de la Commission européenne. Si le Conseil européen de la sécurité des transports (ETSC) exprime encore des réserves quant aux risques de distraction ou de sur-confiance des conducteurs, la pression monte sur Bruxelles.

Alors que des pays comme la Suède élargissent leurs tests et que la Grèce accélère ses procédures, les experts estiment que cet effet domino pourrait contraindre l’Union européenne à délivrer une autorisation unifiée d’ici la fin de l’année 2026 ou début 2027, bien plus tôt que les prévisions initiales.

En attendant, les propriétaires de Tesla en Belgique s’apprêtent à expérimenter une conduite radicalement transformée.