Charge en collectivité: Les primes spécifiques

Les véhicules électriques sont de plus en plus utilisés de nos jours pour lutter contre la pollution locale et contribuer au développement durable . En 2017, environ 500 000 véhicules électriques circulaient en Europe. Les bornes de recharge accessibles au public fleurissent également. De plus, vous avez la possibilité de bénéficier d’une première installation pour une borne de recharge sur votre parking privé en habitat collectif et en entreprise.