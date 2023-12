La Gigafactory de Tesla au Mexique recevra des incitations financières de 153 millions de dollars de la part de l’État de Nuevo León. Cette décision vise à stimuler le développement de la nouvelle usine et à atténuer les inquiétudes concernant d’éventuels retards dans sa construction.

Des Investissements pour l’Infrastructure et les Allègements Fiscaux

Le conseil de développement économique de l’État a approuvé les incitations pour Giga Mexico de Tesla, comprenant la construction d’infrastructures de base comme les routes et les traitements des eaux.

Ces incitations incluent également une réduction de la taxe sur les salaires, atteignant 2,627 millions de pesos, soit 3,37 % de l’investissement de Tesla, hors coût des employés.

Impact Économique Significatif sur Nuevo León

Selon Iván Rivas, Secrétaire d’État à l’Économie, l’arrivée de Tesla marque un tournant dans le développement économique de l’État. L’impact économique est estimé à 28 fois supérieur à l’investissement public, similaire à l’impact observé avec la Gigafactory de Tesla au Nevada.

Création d’Emplois et Développement Local

La nouvelle usine de Tesla devrait générer 4 500 emplois dans les secteurs de la fabrication et de la technologie. De plus, l’État prévoit que plus de 60 % des fournitures de Giga Mexico seront locales, avec plus de 30 fournisseurs de la Gigafactory s’installant à Nuevo León, suivant la tendance du nearshoring.

Tesla Giga Mexico : Un Projet d’Investissement Historique

Avec un investissement total de 4,5 milliards de dollars pour sa première phase, Giga Mexico de Tesla représente le projet d’investissement le plus significatif de l’histoire de Nuevo León. Cette initiative est un pas important dans la réalisation des objectifs de développement économique et industriel de l’État.

