Le travail initial dans le District Tesla de Nuevo León, qui englobe non seulement le site de la Gigafactory mais aussi l’infrastructure environnante, a commencé. Le gouvernement de Nuevo León a déjà commencé à améliorer la connectivité de la zone, en se concentrant sur l’autoroute Monterrey-Saltillo. Ce travail préliminaire, essentiel au succès du projet, prépare le terrain pour la très attendue cérémonie de lancement.

L’Attente

Alors que la communauté Tesla attend avec impatience la date de la cérémonie, les experts suggèrent de la patience. Sergio Reséndez, directeur général de Colliers, une société immobilière, estime que la cérémonie pourrait être reportée jusqu’après les élections générales du Mexique le 2 juin 2024. Il cite la période électorale comme un obstacle potentiel pour la participation des autorités fédérales, étatiques et municipales à l’événement, ce qui pourrait retarder les plans de Tesla.

L’Optimisme du Gouverneur Contraste avec les Vues des Experts

Contrairement à l’approche prudente de Reséndez, Samuel García Sepúlveda, gouverneur de Nuevo León, offre un calendrier plus optimiste. Il spécule que Tesla pourrait initier la construction de la Gigafactory dès le premier trimestre de 2024. La confiance du gouverneur découle des progrès significatifs déjà réalisés sur le site et de sa conviction dans le rythme opérationnel global de Tesla, apparemment non affecté par les climats électoraux locaux.

Une Vision Ambitieuse au Milieu de la Dynamique Électorale

Les points de vue divergents sur le calendrier de la cérémonie soulignent la complexité des expansions internationales de Tesla. La vision ambitieuse de l’entreprise se croise souvent avec la dynamique politique et infrastructurelle locale, rendant de tels projets à la fois intrigants et défiants.

