Les ventes de véhicules électriques ont connu une croissance exponentielle ces dernières années, ce qui a entraîné une augmentation des besoins en recharge. Pour gérer efficacement les installations de recharge de véhicules électriques, il est essentiel de choisir un logiciel de supervision adéquat. Ce logiciel permet de contrôler à distance l’état du matériel, de suivre la consommation d’électricité, de gérer les accès et la tarification, de diagnostiquer les pannes, et bien plus encore.

Points clés à retenir

Un logiciel de supervision adéquat est essentiel pour gérer efficacement les installations de recharge de véhicules électriques.

Il permet de contrôler à distance l’état du matériel, de suivre la consommation d’électricité, de gérer les accès et la tarification , et de diagnostiquer les pannes.

Le choix d'un logiciel adapté à vos besoins est crucial pour assurer une gestion optimale de vos bornes de recharge.

Il est important de prendre en compte les réglementations en vigueur concernant la supervision des bornes de recharge ouvertes au public.

Optez pour une solution SaaS complète qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour une gestion efficace de l'infrastructure de recharge.

Les obligations réglementaires pour la supervision des bornes de recharge

Les bornes de recharge ouvertes au public doivent respecter certaines obligations réglementaires en matière de supervision. Selon le décret du 12 janvier 2017, les bornes doivent être munies d’un système de supervision et d’un dispositif permettant le pilotage de la recharge. De plus, le paiement à l’acte et la recharge en itinérance doivent être disponibles sur l’infrastructure de recharge. Il est également précisé que la communication entre la borne et l’outil de supervision doit se faire dans un protocole ouvert pour garantir la continuité des services en cas de changement d’opérateur.

Obligations réglementaires Description Système de supervision Les bornes de recharge doivent être équipées d’un système de supervision permettant de contrôler leur état et leur fonctionnement à distance. Pilotage de la recharge Les bornes doivent disposer d’un dispositif permettant de piloter la recharge, en ajustant par exemple la puissance de charge ou en arrêtant la session de recharge en cas de besoin. Paiement à l’acte Il doit être possible de payer la recharge à l’acte, c’est-à-dire en fonction de la quantité d’énergie consommée, pour garantir une tarification équitable. Recharge en itinérance Les bornes de recharge doivent permettre la recharge en itinérance (roaming), c’est-à-dire la possibilité d’utiliser différents fournisseurs de services de recharge sous le même abonnement. Protocole de communication ouvert La communication entre la borne de recharge et l’outil de supervision doit se faire dans un protocole ouvert, garantissant ainsi la compatibilité et la continuité des services en cas de changement d’opérateur.

Pour se conformer à ces obligations réglementaires, il est essentiel de choisir un logiciel de supervision de bornes de recharge qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires et qui respecte les standards en vigueur.

Les fonctionnalités du logiciel de supervision de bornes

Le logiciel de supervision de bornes de recharge offre des fonctionnalités essentielles pour une gestion efficace de vos installations. Voici un aperçu des principales fonctionnalités :

Suivi de la consommation électrique

Grâce au logiciel de supervision, vous pouvez suivre à distance la consommation d’électricité de vos bornes de recharge. Cela vous permet de mieux comprendre la consommation de chaque borne, d’analyser les tendances et de prendre des décisions éclairées pour optimiser votre gestion énergétique.

Diagnostic des pannes

Le logiciel de supervision vous permet de diagnostiquer les pannes à distance. Vous recevez des alertes en cas de dysfonctionnement et pouvez identifier rapidement le problème. Cela vous permet d’intervenir rapidement pour remettre la borne en service et minimiser les interruptions de recharge.

Gestion des accès

Vous pouvez gérer les accès aux bornes de recharge grâce au logiciel de supervision. Que vous gériez des bornes privées ou semi-publiques, vous pouvez définir des autorisations d’accès, suivre l’utilisation des bornes et contrôler qui peut les utiliser. Cela vous permet de garantir un usage réservé aux utilisateurs autorisés.

Mise en place de la tarification

Le logiciel de supervision vous offre la possibilité de mettre en place une tarification pour l’utilisation des bornes de recharge. Vous pouvez définir des tarifs adaptés à vos besoins et collecter les paiements de manière sécurisée. Cela vous permet de rentabiliser vos installations et de couvrir les coûts d’exploitation.

Gestion de la facturation

En suivant l’utilisation des bornes et en mettant en place une tarification, le logiciel de supervision facilite également la gestion de la facturation. Vous pouvez générer des factures automatisées pour vos clients et suivre les paiements. Cela vous permet d’optimiser votre processus de facturation et de faciliter la gestion administrative de votre activité.

Définition d’une puissance de charge maximale

En utilisant le logiciel de supervision, vous pouvez définir une puissance de charge maximale pour vos bornes. Cela vous permet de contrôler la puissance délivrée lors des sessions de recharge et d’adapter la puissance en fonction des besoins et des capacités de votre infrastructure électrique.

Mise à jour des logiciels des bornes

Grâce au logiciel de supervision, vous pouvez mettre à jour les logiciels de vos bornes de recharge à distance. Cela vous permet de profiter des dernières fonctionnalités et améliorations, sans avoir à intervenir physiquement sur chaque borne. Vous garantissez ainsi un fonctionnement optimal de vos installations.

Ouverture des bornes à l’itinérance grâce à l’interopérabilité

Le logiciel de supervision permet l’interopérabilité avec d’autres bornes de recharge et systèmes de gestion. Cela vous permet d’ouvrir vos bornes à l’itinérance, offrant ainsi un service de recharge aux utilisateurs de différents réseaux. Vous élargissez ainsi votre clientèle et augmentez l’utilisation de vos installations.

Collecte des données clients

En utilisant le logiciel de supervision, vous pouvez collecter des données sur l’utilisation des bornes et les habitudes de vos clients. Cela vous permet d’obtenir des informations précieuses pour développer des stratégies de recharge, améliorer vos services et répondre aux besoins de vos utilisateurs.

L’importance de la recharge intelligente

Même pour les réseaux de recharge non publics, il est crucial de mettre l’accent sur les services de recharge intelligente. Cette approche permet d’établir une connexion sécurisée et un échange de données efficace entre le véhicule électrique, la borne de recharge et l’opérateur de services de recharge. En favorisant la recharge intelligente, les utilisateurs bénéficient d’une gestion optimale de leur recharge, tandis que les opérateurs peuvent tirer pleinement parti des installations de recharge.

L’un des avantages clés de la recharge intelligente est la possibilité d’établir une connexion sécurisée entre les différents acteurs du processus de recharge. Grâce à cette connexion sécurisée, les données sensibles telles que les informations de facturation sont protégées contre les accès non autorisés. Cela garantit la confidentialité des données et renforce la confiance des utilisateurs dans les services de recharge.

En outre, la recharge intelligente permet un échange fluide et efficace de données entre le véhicule électrique, la borne de recharge et l’opérateur de services de recharge. Ces échanges de données permettent de collecter des informations précieuses sur la consommation d’électricité, les habitudes de recharge, les diagnostics de panne, etc. Ces données sont essentielles pour une gestion efficace des installations de recharge et permettent aux opérateurs d’optimiser leurs services.

La recharge intelligente offre une connexion sécurisée et un échange de données fluide entre le véhicule électrique, la borne de recharge et l’opérateur de services de recharge, ce qui garantit une gestion optimale de la recharge et une meilleure utilisation des installations.

Pour illustrer l’importance de la recharge intelligente, voici un exemple concret : lorsque le véhicule électrique est connecté à la borne de recharge via une connexion sécurisée, des informations telles que l’état de charge de la batterie, les besoins de recharge et les préférences de l’utilisateur peuvent être transmises à la borne. En fonction de ces informations, la borne peut adapter la puissance de recharge, optimiser le temps de recharge et répondre aux besoins spécifiques de l’utilisateur.

En conclusion, la recharge intelligente joue un rôle clé dans la gestion efficace des installations de recharge pour véhicules électriques. Elle établit une connexion sécurisée, favorise un échange de données fluide et permet une adaptation personnalisée de la recharge en fonction des besoins de chaque utilisateur. En privilégiant la recharge intelligente, les opérateurs peuvent améliorer considérablement l’expérience de leurs utilisateurs et optimiser l’utilisation des installations de recharge.

Les standards de communication dans la supervision des bornes de recharge

Il est important de s’assurer que les bornes de recharge et le logiciel de supervision suivent les mêmes versions du protocole OCPP (Open Charge Point Protocol). Ce protocole permet la communication entre les bornes de recharge et le système de gestion à distance. Il est essentiel que ces communications se fassent dans un langage commun pour assurer un fonctionnement optimal du système de recharge.

Le protocole OCPP offre une norme de communication permettant aux bornes de recharge de transmettre des informations importantes au logiciel de supervision. Grâce à cette norme, les données de recharge, les statuts des bornes, les alertes de panne, et d’autres informations essentielles peuvent être échangées de manière fluide.

En utilisant les standards de communication appropriés, les bornes de recharge peuvent être intégrées de manière transparente dans un réseau de supervision centralisé. Cela permet une gestion plus efficace de l’infrastructure de recharge et facilite l’accès à toutes les fonctionnalités essentielles pour les opérateurs de bornes de recharge et les utilisateurs de véhicules électriques.

Le respect des standards de communication, tels que le protocole OCPP, garantit l’interopérabilité des bornes de recharge et simplifie la supervision et la gestion à distance.

En adoptant les standards de communication appropriés, les opérateurs de bornes de recharge peuvent profiter des avantages suivants :

Compatibilité avec différentes marques et modèles de bornes de recharge

Facilité d’intégration avec des systèmes de gestion existants

Coopération avec d’autres opérateurs de recharge

Accès à un écosystème d’innovations et de nouvelles fonctionnalités

Grâce aux standards de communication, tels que le protocole OCPP, les bornes de recharge peuvent fonctionner de manière harmonieuse au sein d’un réseau de supervision, offrant ainsi une expérience de recharge transparente pour les utilisateurs de véhicules électriques.

Les avantages des standards de communication dans la supervision des bornes de recharge

Avantages Description Interopérabilité Les bornes de recharge peuvent être utilisées par différents opérateurs et intégrées à divers systèmes de gestion. Facilité d’intégration Les bornes de recharge peuvent être facilement intégrées dans des infrastructures existantes sans nécessiter de modifications majeures. Échange de données transparent Les informations essentielles, telles que les données de recharge et les alertes de panne, peuvent être échangées de manière fluide entre les bornes de recharge et le logiciel de supervision. Accessibilité Le respect des standards de communication permet aux utilisateurs de véhicules électriques d’accéder facilement aux bornes de recharge et de bénéficier de toutes les fonctionnalités disponibles.

Les fonctionnalités de gestion de l’énergie dans les logiciels de supervision

Les logiciels de supervision de bornes de recharge offrent également des fonctionnalités de gestion de l’énergie. Grâce aux technologies de Dynamic Load Management (DLM) et Vehicle-to-Grid (V2G), les propriétaires de points de charge peuvent mieux contrôler la consommation d’énergie de leur infrastructure de recharge et favoriser le développement des énergies renouvelables. Ces fonctionnalités permettent d’ajuster les besoins en énergie, de contrôler la consommation à distance et d’optimiser les opérations de recharge.

Le Dynamic Load Management (DLM) est une technologie qui surveille et contrôle la puissance de charge des véhicules électriques connectés aux bornes de recharge. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent répartir efficacement l’énergie disponible en ajustant la puissance de charge des véhicules en fonction des besoins et des contraintes du réseau électrique. Cela permet d’éviter les surcharges et les interruptions de service.

Le Vehicule-to-Grid (V2G) est une autre fonctionnalité de gestion de l’énergie offerte par les logiciels de supervision de bornes de recharge. Cette technologie permet aux véhicules électriques de fournir de l’énergie au réseau électrique lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les véhicules peuvent ainsi fonctionner comme des « batteries sur roues », stockant l’énergie lorsqu’elle est moins chère et la restituant au réseau lorsque la demande est élevée. Le V2G contribue à l’équilibrage du réseau électrique et favorise l’intégration des énergies renouvelables.

Grâce à ces fonctionnalités de gestion de l’énergie, les logiciels de supervision permettent une utilisation plus efficiente des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Les utilisateurs peuvent suivre et contrôler la consommation d’énergie, optimiser la puissance de charge, et participer activement à la transition vers des sources d’énergie plus durables.

Fonctionnalités Description Dynamic Load Management (DLM) Répartit la puissance de charge des véhicules électriques en fonction des besoins du réseau électrique. Vehicle-to-Grid (V2G) Permet aux véhicules électriques de fournir de l’énergie au réseau électrique. Gestion de la consommation d’énergie Suivi et contrôle de la consommation d’électricité des bornes de recharge. Optimisation des opérations de recharge Ajuste les besoins en énergie et contrôle la consommation à distance.

L’importance de l’itinérance dans la supervision des bornes de recharge

L’itinérance (roaming) est une fonctionnalité essentielle des solutions de supervision de bornes de recharge. Elle permet aux utilisateurs de bénéficier des services de recharge de différents fournisseurs sous un même abonnement. Cela simplifie et facilite grandement la gestion de la recharge pour les utilisateurs.

L’itinérance joue un rôle clé dans l’optimisation de l’expérience de recharge des véhicules électriques. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent accéder à un large réseau de bornes de recharge, ce qui leur offre une plus grande flexibilité et une meilleure disponibilité. Que ce soit lors de déplacements dans différentes régions ou même à l’étranger, l’itinérance permet de toujours trouver une borne de recharge facilement accessible.

Il est donc essentiel de choisir un fournisseur de supervision de recharge qui propose l’itinérance en partenariat avec les principales plateformes d’itinérance telles que Hubject et Gireve. Ces partenariats garantissent une connectivité optimale et une compatibilité avec un vaste réseau de bornes, offrant ainsi une expérience de recharge fluide et sans contraintes.

Les avantages de l’itinérance dans la supervision des bornes de recharge

Accès à un réseau étendu de bornes de recharge

Flexibilité pour charger son véhicule électrique en tout lieu et à tout moment

Facilité d’utilisation grâce à un seul abonnement

Meilleure disponibilité des bornes de recharge

Compatibilité avec les principaux protocoles de communication

L’itinérance offre une solution pratique pour les propriétaires de véhicules électriques en leur permettant de recharger leur voiture sans se soucier de la disponibilité des bornes de recharge ou des opérations de paiement compliquées. C’est un élément clé de la gestion efficace des bornes de recharge et de l’encouragement de l’adoption des véhicules électriques.

Les plateformes d’itinérance et la supervision des bornes de recharge

Afin de bénéficier de l’itinérance dans la supervision des bornes de recharge, il est important de choisir un fournisseur de supervision qui collabore avec les plateformes d’itinérance Hubject et Gireve. Ces plateformes jouent un rôle central dans la connectivité et la gestion des bornes de recharge.

Hubject et Gireve facilitent l’interopérabilité entre les différents acteurs de la recharge des véhicules électriques, permettant ainsi une expérience de recharge sans friction pour les utilisateurs.

Grâce à ces partenariats avec les plateformes d’itinérance, les fournisseurs de supervision de recharge peuvent offrir une solution complète qui garantit une connectivité optimale avec un vaste réseau de bornes, simplifiant ainsi la gestion de la recharge et offrant une expérience utilisateur fluide.

Un logiciel de supervision adapté à vos besoins et à ceux de vos clients

Pour choisir le logiciel de supervision adapté à vos besoins et à ceux de vos clients, il est essentiel de privilégier une solution SaaS complète.

Un logiciel de supervision centralise la gestion de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques et offre toutes les fonctionnalités nécessaires.

Par exemple, la plateforme MobilyWeb vous permet de :

Gérer à distance vos bornes de recharge. Accéder aux historiques de recharge pour analyser la consommation. Configurer et ajuster la tarification selon vos besoins. Gérer les accès pour les bornes privées ou semi-publiques. Obtenir des données statistiques pour optimiser l’utilisation des bornes.

Avec MobilyWeb, vous avez une solution tout-en-un pour la supervision de vos bornes de recharge. Son interface conviviale vous permet de visualiser l’état en temps réel de vos bornes, d’analyser les historiques de recharge, de gérer les accès et la tarification, et bien plus encore.

Gestion des bornes de recharge avec MobilyWeb

La plateforme MobilyWeb offre une interface intuitive pour gérer vos bornes de recharge électrique. Vous pouvez facilement ajouter de nouvelles bornes, surveiller leur état, analyser les données de consommation, et mettre à jour les paramètres de tarification.

Voici quelques fonctionnalités clés de MobilyWeb :

Visualisation en temps réel de l’état des bornes.

Accès aux historiques de recharge pour analyser les consommations.

Gestion des accès pour les bornes privées ou semi-publiques.

Paramétrage et ajustement de la tarification.

Collecte et analyse des données pour une meilleure gestion des bornes.

Avec MobilyWeb, vous disposez d’un logiciel de supervision complet et adapté à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur notre solution de gestion des bornes de recharge.

Fonctionnalités Avantages Gestion à distance des bornes de recharge Contrôlez facilement l’état de vos bornes et effectuez les ajustements nécessaires sans déplacement physique. Accès aux historiques de recharge Analysez les données de consommation pour optimiser l’utilisation de vos bornes et planifier la maintenance. Tarification personnalisée Définissez des tarifs adaptés à vos besoins et à ceux de vos clients en fonction de la puissance de charge et des plages horaires. Gestion des accès Contrôlez qui peut utiliser vos bornes en fonction de différents critères (abonnements, badges d’identification, etc.). Analyse des données Obtenez des statistiques détaillées sur les consommations, les utilisateurs et les revenus générés par vos bornes.

Choisir un logiciel de supervision comme MobilyWeb vous permet de simplifier la gestion de vos bornes de recharge, d’optimiser leur utilisation et de répondre aux besoins de vos clients. Faites confiance à notre solution pour une supervision efficace et adaptée.

Les services de supervision de la recharge en entreprise

De nombreux opérateurs proposent des services de supervision de la recharge en entreprise, permettant une gestion optimisée des bornes de recharge. Parmi ces fournisseurs, Zeplug se distingue en offrant une solution complète et adaptée aux besoins spécifiques des entreprises.

Le logiciel de supervision de Zeplug permet de contrôler l’état des bornes de recharge en temps réel, offrant ainsi une supervision continue des installations. De plus, il offre un accès facile aux historiques de recharge, permettant de mieux comprendre les habitudes de consommation électrique.

Gérer les accès aux bornes de recharge est également essentiel pour assurer une utilisation optimale des installations. Zeplug permet de gérer efficacement les accès des utilisateurs, en fournissant des autorisations spécifiques et en assurant une gestion sécurisée des transactions de paiement.

Zeplug accompagne également les entreprises dans l’installation et la mise en place de bornes de recharge adaptées à leurs besoins spécifiques. Leurs experts veillent à l’installation correcte des bornes et garantissent un fonctionnement optimal de l’infrastructure de recharge.

En choisissant Zeplug pour la supervision des bornes de recharge en entreprise, les entreprises bénéficient d’une solution complète et personnalisée, offrant une gestion efficace et optimisée des installations de recharge.

Les systèmes de supervision de la recharge des voitures électriques fonctionnent grâce à une connexion internet. Les bornes de recharge sont connectées à un boîtier électronique relié à internet, ce qui permet de stocker les données dans le cloud et d’y accéder depuis une plateforme. Ces systèmes permettent d’avoir un aperçu en temps réel de l’état des bornes, des historiques de recharge, des consommations, et de gérer les accès et les alertes en cas de dysfonctionnement.

La connexion internet est essentielle pour assurer la communication entre les bornes de recharge et le logiciel de supervision. Grâce à cette connexion, les données de la recharge sont enregistrées et stockées dans le cloud, ce qui permet d’accéder à des informations précises sur les bornes, telles que leur disponibilité, leur état de fonctionnement, et leurs historiques de recharge.

Le boîtier électronique connecté à internet joue un rôle clé dans le fonctionnement de la supervision de la recharge. Ce boîtier est généralement installé à proximité des bornes de recharge et il est chargé de collecter les données provenant de ces bornes. Il les transfère ensuite vers la plateforme de supervision via la connexion internet. Grâce à cette configuration, les gestionnaires de bornes peuvent suivre en temps réel l’état des bornes et les activités de recharge.

La plateforme de supervision offre une interface conviviale pour visualiser les données de recharge et gérer les bornes à distance. Elle permet de consulter les historiques de recharge, les statistiques, et les rapports de consommation. Elle permet également de gérer les accès aux bornes, d’envoyer des alertes en cas de dysfonctionnement, et de prendre des mesures correctives si nécessaire.

En résumé, la supervision de la recharge des voitures électriques repose sur une connexion internet qui permet la communication entre les bornes de recharge et la plateforme de supervision. Cela permet de suivre en temps réel l’état des bornes, d’accéder aux historiques de recharge, et de gérer les activités de recharge à distance.

Fonctionnement de la supervision de la recharge des voitures électriques Connexion internet Permet la communication entre les bornes de recharge et la plateforme de supervision Boîtier électronique Collecte les données des bornes de recharge et les transfère vers la plateforme de supervision Plateforme de supervision Interface conviviale pour visualiser les données de recharge et gérer les bornes à distance

Les fonctionnalités de la solution de supervision de bornes de recharge MobilyWeb

La solution de supervision de bornes de recharge MobilyWeb offre une gamme complète de fonctionnalités permettant une gestion optimale des bornes de recharge. Que vous ayez besoin de superviser quelques bornes dans un petit parking ou de gérer un vaste réseau de bornes à travers une grande ville, MobilyWeb répond à vos besoins.

Visualisation en temps réel de l’état des bornes

Avec MobilyWeb, vous pouvez surveiller en temps réel l’état de toutes vos bornes de recharge. Vous saurez instantanément si une borne est en panne, en cours de chargement ou disponible, ce qui vous permettra de prendre les mesures appropriées pour garantir un service de recharge fiable et efficace.

Accès aux historiques des charges et des consommations

Avec les fonctionnalités de suivi des historiques de charges et de consommations de MobilyWeb, vous pouvez analyser les tendances et les comportements de recharge de vos utilisateurs. Ces données précieuses vous aideront à adapter votre infrastructure de recharge en fonction des besoins et des habitudes de vos utilisateurs, et à développer une stratégie de recharge plus efficace.

Gestion des transactions de paiement

Avec MobilyWeb, vous pouvez facilement gérer les transactions de paiement liées aux recharges effectuées sur vos bornes. Vous pouvez définir des tarifs personnalisés, suivre les paiements en temps réel et générer des rapports détaillés pour assurer une gestion financière transparente et précise de votre activité de recharge.

Obtention de statistiques pour développer une stratégie de recharge

Grâce aux fonctionnalités de génération de statistiques de MobilyWeb, vous disposez des données nécessaires pour développer une stratégie de recharge efficace. Vous pouvez analyser les données de consommation, de fréquentation et de demande pour optimiser l’utilisation de vos bornes de recharge et garantir une satisfaction maximale des utilisateurs.

Géolocalisation des points de recharge

La fonction de géolocalisation de MobilyWeb vous permet de localiser facilement tous les points de recharge de votre réseau. Que vous souhaitiez trouver la borne de recharge la plus proche ou planifier un itinéraire de recharge, cette fonctionnalité vous facilite la tâche en vous guidant vers les bornes de recharge les plus adaptées à vos besoins.

En résumé, la solution de supervision de bornes de recharge MobilyWeb vous offre toutes les fonctionnalités essentielles pour une gestion optimale de vos bornes. Avec la visualisation en temps réel de l’état des bornes, l’accès aux historiques des charges et des consommations, la gestion des transactions de paiement, l’obtention de statistiques et la géolocalisation des points de recharge, vous disposez de tous les outils pour assurer un service de recharge fiable, efficace et de qualité.

Conclusion

En conclusion, un logiciel de supervision de bornes de recharge est un outil essentiel pour une gestion optimale des installations de recharge pour véhicules électriques. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, il permet de suivre la consommation d’électricité, de diagnostiquer les pannes, de gérer les accès et la tarification, d’obtenir des statistiques détaillées, et bien plus encore. Il vous offre un contrôle total sur vos bornes de recharge, vous permettant ainsi de garantir une expérience de recharge fluide et efficace pour vos utilisateurs.

Pour choisir le logiciel de supervision le plus adapté à vos besoins, il est important de prendre en compte les obligations réglementaires et de vous assurer que le logiciel offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour une gestion efficace. Assurez-vous également que le logiciel est compatible avec les bornes de recharge respectant le protocole OCPP, ce qui facilitera l’interopérabilité et la continuité des services en cas de changement d’opérateur.

Investir dans un logiciel de supervision de bornes de recharge est un choix judicieux pour répondre à la demande croissante de recharge pour véhicules électriques. En optimisant la gestion de vos installations de recharge, vous pourrez offrir une expérience de recharge fiable et fluide à vos utilisateurs, tout en bénéficiant d’une meilleure maîtrise des coûts énergétiques. Alors n’attendez plus, choisissez dès maintenant le logiciel de supervision qui vous aidera à propulser votre infrastructure de recharge vers l’avenir.

