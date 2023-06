Occitanie et son éco-chèque mobilité pour soutenir les artisans

Dans un contexte où les enjeux environnementaux sont de plus en plus importants, l’Occitanie fait preuve d’innovation et d’engagement en soutenant le secteur de l’artisanat. En effet, en réponse aux défis de mobilité liés aux zones à faibles émissions (ZFE), la région a mis en place un programme d’aide financière pour les artisans afin de garantir la continuité de leur activité.

Un élan régional pour les 200 000 acteurs de l’artisanat

Suite au vote du 16 décembre 2022, l’Occitanie a décidé de soutenir concrètement la mobilité de ses artisans en offrant un éco-chèque mobilité d’un montant de 3 000 euros. Cette aide, réservée aux professionnels inscrits au répertoire des métiers, vise à subventionner l’achat ou la location d’un véhicule utilitaire léger (VUL) ou d’un véhicule hybride rechargeable neuf. La condition sine qua non pour bénéficier de cette aide est la mise au rebut de l’ancien véhicule, signe d’un engagement concret en faveur d’une mobilité plus durable. Cette initiative régionale peut se cumuler avec d’autres aides publiques, renforçant ainsi son attrait et sa portée.

Des critères d’éligibilité pour garantir un soutien ciblé

Pour accéder à cette aide, les artisans devront fournir les justificatifs nécessaires, conformément à un règlement détaillé. Les dossiers de financement ne seront recevables que si tous les documents sont complets et déposés sur la plateforme dédiée dans les 6 mois suivant l’achat ou la location du véhicule.

Une ouverture vers les vélos-cargos électriques

L’éco-chèque mobilité n’est pas exclusivement réservé aux véhicules utilitaires. Il concerne également les vélos-cargos neufs, si et seulement si ces derniers sont équipés d’une batterie autre que le plomb et ne sont pas revendus dans l’année suivant leur acquisition. Cette aide, d’un montant de 1 000 euros, est cumulable avec les primes et bonus de l’État et est valable pour les véhicules acquis à partir du 1er octobre 2022. Il est à noter que ce dispositif est en phase expérimentale et est prévu jusqu’au 31 décembre 2023.

Cette initiative de la région Occitanie représente une avancée majeure dans le secteur de l’artisanat, illustrant parfaitement comment les politiques publiques peuvent soutenir l’électromobilité durable. Seul l’avenir dira si ce programme sera prolongé au-delà de sa phase expérimentale, mais il est indéniable que l’Occitanie a ouvert une voie prometteuse pour l’électromobilité artisanale.