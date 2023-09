ABBS Energies, l’Artisan Prometteur de l’Électromobilité dans le Maine-et-Loire

En pleine effervescence de la transition vers la mobilité électrique, des acteurs engagés émergent pour soutenir cette dynamique écologique. L’un d’entre eux, ABBS Energies, s’est récemment distingué dans le paysage Angevin. Engagé depuis quelques mois dans l’installation de bornes de recharge, le prestataire artisanal d’électricité, plomberie et chauffage se positionne comme un partenaire potentiel notable pour les initiatives d’électromobilité. Tesla Mag met en lumière ce nouvel acteur.

Expérience et Expertise d’ABBS Energies

ABBS Energies oeuvre depuis 8 ans dans divers domaines techniques, autour d’Angers et dans un rayon de 70km. Récemment, la société a élargi son spectre d’interventions en embrassant le créneau des bornes de recharge pour véhicules électriques, une démarche alignée avec les impératifs écologiques actuels.

Avec une moyenne de 4 à 5 installations par mois, ABBS Energies manifeste une montée en compétence appréciable. L’entreprise travaille avec des marques réputées comme LEGRAND, SCHNEIDER, HAGER, et a récemment intégré TESLA à son catalogue. Bien que l’entreprise soit engagée dans ce domaine depuis seulement 4 mois, son expertise technique généraliste est un gage de qualité.

Zone d’Intervention

L’entreprise intervient principalement dans le département 49 (Maine-et-Loire), englobant des villes comme Saint-Barthélemy-d’Anjou, Avrillé, entre autres. Cette portée géographique lui permet d’adresser une clientèle diversifiée et de contribuer activement au maillage nécessaire pour une mobilité électrique fluide.

Engagement Qualitatif et Perspective

ABBS Energies adhère à des valeurs de professionnalisme et de respect des délais, tout en proposant des interventions en urgence. Les assurances telles que la garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrage témoignent d’un engagement qualitatif sérieux envers sa clientèle.

L’extension de l’activité d’ABBS Energies vers l’installation de bornes de recharge est un indicateur encourageant de la dynamique locale en faveur de l’électromobilité. Elle illustre aussi l’adaptabilité des artisans locaux face aux enjeux énergétiques contemporains.

Conclusion

L’arrivée d’acteurs comme ABBS Energies dans le secteur de l’installation de bornes de recharge est un signe positif pour l’écosystème de la mobilité électrique. Elle témoigne de la maturation du marché et de l’engagement d’acteurs diversifiés pour une transition énergétique réussie dans le Maine-et-Loire et au-delà.



Pour en savoir plus sur ABBS Energies et ses initiatives dans le domaine des infrastructures de recharge, n’hésitez pas à visiter leur site web. Continuez également de suivre Tesla Mag pour plus d’actualités et d’analyses sur l’évolution de la mobilité électrique.