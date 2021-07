Tesla Model 3 : Témoignage traduit d’un Américain après deux ans d’utilisation

Sur le reddit Tesla, un internaute du pseudo de u/startupsidekik a publié une très longue critique de sa Tesla Model 3 après deux ans d’utilisation. Dès son introduction, la personne n’y passe pas par quatre chemins, pour lui « Tesla n’a pas seulement révolutionné l’industrie des véhicules électriques (VE), elle a réinventé la voiture, comme je vais vous le montrer dans cet article. »

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs passages de son avis initialement écrit en anglais.

Tesla Model 3 de l’utilisateur pendant son road trip à travers tous les Etats-Unis. Crédit : u/startupsidekik sur reddit

1- L’application Tesla

L’utilisateur commence sa critique par parler de l’application, il liste les fonctions et les utilités de pouvoir faire la plupart des actions directement depuis son téléphone. Startupsidekik décrit son téléphone comme le deuxième écran de la voiture et montre que « ces petits détails distinguent Tesla des autres constructeurs automobiles ».

2- L’extérieur et l’intérieur

Au-delà de l’allure élégante de la berline, l’utilisateur a beaucoup apprécié la présence des deux coffres pour tous ses voyages et même les petits trajets.

L’intérieur a surpris tous ses invités par son étrange minimalisme en apparence mais aussi par le nombre de fonctionnalités embarqués, une fois que l’on est dedans. Il pointe du doigt, l’espace disponible dans la model 3, assez grand pour accueillir cinq personnes et même un matelas une fois les sièges arrière baissés.

L’écran tactile de la voiture l’a vraiment séduit. La grandeur de l’écran, sa facilité d’utilisation, son ergonomie ou le nombre de fonctionnalités de celui-ci permettent aussi bien de contrôler sa voiture que de ne pas s’ennuyer pendant les arrêts aux superchargers. Il conclut cette section « Je trouve déconcertant que d’autres constructeurs automobiles n’aient pas réalisé le simple fait que les consommateurs aiment leurs smartphones ».

Intérieur de la Tesla Model 3 Crédit : u/startupsidekik sur reddit

3- Conduite

Cet avis après deux ans d’utilisation de la Tesla Model 3 ne pouvait pas être complet sans un point sur la conduite. L’utilisateur décrit la Tesla comme silencieuse, facile à conduire mais il insiste aussi sur ses performances avec une très bonne pointe de vitesse (0 à 100 km/h en 4.4 secondes). « Imaginez avoir l’accélération d’une voiture de sport chère avec la sensation d’une voiturette de golf – c’est ce que l’on ressent au volant d’une Tesla » ironise-t-il. L’agilité de berline dans les virages grâce à son centre de gravité bas rend la voiture plus agréable à conduire que les nombreuses autres voitures de sport que l’utilisateur possédait.

La ou la Tesla est « amusante » à conduire c’est également dans les parkings ou en ville pour stationner. Les nombreuses aides comme les freins d’urgence, les caméras, les radars de reculs ont su conquérir le cœur de l’utilisateur.

L’utilisateur est revenu sur les principales caractéristiques de la Model 3 que l’on peut retrouver sur certaines berlines de Tesla notamment la conduite à pédale unique. Conduire sans appuyer sur la pédale de frein à l’approche d’un feu rouge et en même temps récupéré de l’énergie grâce au freinage régénératif ont été une révolution pour ce conducteur.

Habitant aux Etats-Unis, l’utilisateur a pu profiter de la conduite automatique offerte par la Tesla qui a réduit grandement sa fatigue au volant. Au-delà de l’aspect jeux-vidéos décrit par le conducteur, il a surtout été admiratif des mises à jour progressive et il a réellement vu les différences de comportement de la voiture lors de sa dernière année d’utilisation.

Il décrit les différents modes et utilisations de l’autopilote en assurant garder sa main sur le volant et un œil sur la route tout en travaillant sur son ordinateur, une technologie « phénoménale ».

Moins médiatisé que l’autopilote, il est également revenu sur la détection permanente des dangers de la route. Sur l’écran de sa Model 3, tous les éléments possiblement dangereux apparaissent en rouge et le préviennent pour qu’il continue de regarder la route.

Ecrande bord de la Tesla lors de voayge dans l’Utah, au lac Tahoe ou au au Golden Gate Bridge à San Francisco. Crédit : u/startupsidekik sur reddit



4- Charge

L’utilisateur n’a eu aucun problème de recharge sur sa Tesla alors qu’il ne la recharge seulement sur une prise 120 V après ses deux ans d’utilisation. Même lors de Road trip traversant les États-Unis d’Est en Ouest, le conducteur n’a connu aucun problème grâce à la présence des superchargers tout au long de son parcours.

5- Entretien

Ancien conducteur de voiture à essence, il était impressionné du peu d’entretien réalisé sur sa Tesla en deux ans. « La maintenance de la Tesla se présente principalement sous forme de mise à jour logiciel ».

Le reste de l’entretien peut se réaliser majoritairement grâce au service mobile Tesla qui a pu se déplacer devant son garage pour l’entretien annuel. Le conducteur a connu quelques problèmes au début, immédiatement remplacé avec la garantie de son véhicule. Seule préoccupation pour l’utilisateur sont les pneus Tesla, lors d’une crevaison les pneus ne sont pas en vente dans tous les garages ou magasins car ils sont spécialement conçus pour Tesla avec de la mousse acoustique.

Mises à jour du logiciel Tesla et assistance mobile. Crédit : u/startupsidekik sur reddit



6-Améliorations

Après très peu de défauts cités, l’utilisateur juge quand même intéressant de mettre des propositions d’améliorations sur sa Tesla Model 3. Des essuies glace qui s’enclenchent lorsqu’il ne pleut pas, l’allumage des phares qui gagnerait à être simplifié ou encore un meilleur affichage de la batterie restante peu importe la température en hiver sont les principales pistes d’améliorations de sa Tesla termine l’utilisateur.

Loin de passer sous silence les rares défauts de sa Tesla, l’utilisateur conclut sa critique en précisant qu’il est impossible de détailler l’entièreté des fonctionnalités de sa Tesla Model 3. Nous publions ci-dessous la seconde partie de sa conclusion qui laisse entrevoir ses sentiments après ces deux ans de conduite

« À mon avis, Tesla a des années d’avance sur tout ce qui est comparable sur le marché actuellement, grâce à sa technologie, ses données client, son réseau de superchargers, la durée de vie de la batterie, son service client, et beaucoup plus.

Tesla a réinventé la voiture et pensé à tant de commodités (par exemple, la conduite à une seule pédale, les portes à déverrouillage/verrouillage automatique, le peu d’entretien), que c’est un plaisir de conduire et de posséder cette voiture, tous les jours. Même la conduite sur de longues distances ressemble plus à un voyage agréable qu’à une corvée.

Si vous envisagez d’acheter une Tesla 3, faites-le. Imaginez conduire la voiture du futur, aujourd’hui ! »

Si vous souhaitez lire la critique entière de startupsidekik rédigé en anglais, elle est accessible sur le subreddit Tesla Motors. Nous avons volontairement coupé et courté certains passages où l’utilisateur présente les caractéristiques techniques de la voiture sans donner son avis sur celles-ci.

