Tesla : Production, Tom Zhu, nouveaux radars

Cette semaine a été marqué par des informations importantes sur le constructeur Tesla mais qui ne méritaient pas d’article dédié en l’état actuel des informations collectées. Nous vous invitons à vous renseigner sur les thèmes présentées ci-dessous car ils sont importants et nous en entendrons parler de façon plus précise dans les semaines à venir. Il s’agit de la production mondiale de Tesla, la nomination du prochain PDG de Tesla et d’un retour en arrière sur la question des radars.

Record de production ou flop ?

Vous pouvez lire des sujets parfois très sérieux concernant l’état de la production dans le monde et spécifiquement en Chine. Ces données sont extrêmement suivies par tous les investisseurs qui peuvent avoir des intérêts à la hausse ou à la baisse sur le titre boursier $TSLA. Il s’agit donc de spéculation ou rumeurs qui ne sont fondées sur aucune donnée officielle. Néanmoins, le sujet divise parmi les plus grands investisseurs. Il a été question de interruption de la chaîne de production à la Gigafactory Shanghaï au mois de décembre suite à un mois de Novembre record en termes de production et un contexte économique incertains.

Il est vrai qu’Elon Musk reproche beaucoup de chose à la FED en ce moment et qu’il s’attache à mettre en avant un contexte macro-économique défavorable et une récession sévère en 2023 plutôt que de rassurer avec des informations sur la production de la Giga Shanghaï.

La tendance annuelle reste en faveur d’un nouveau record de production. Le meeting annuel des investisseurs qui nous permettra de connaître avec précisions les chiffres de production devrait être fixé en Janvier 2023.

Qui est Tom Zhu, l’ingénieur en lice pour remplacer Elon Musk ?

Avant de vous donner quelques éléments du CV de Tom Zhu, j’aimerais vous expliquer pourquoi son nom ressort maintenant. Nous sommes dans un contexte où les acquisitions d’Elon Musk sont extrêmement surveillées et que le board a demandé des engagements sur l’avenir du management.

Tom a rejoint Tesla en 2014 et a supervisé la construction et la montée en puissance de Giga Shanghai. Tom Zhu, cadre de longue date de Tesla, se trouve à Austin avec une équipe d’ingénieurs pour diriger la montée en production de la Giga Texas et pour apporter quelques changements.

C’est ce dernier mouvement qui conduit plusieurs proche à considérer le VP comme le successeur potentiel d’Elon Musk. C’est assurément une mise en pratique où l’objectif est de reproduire la gestion très appréciée de la Giga Shanghaï et probablement également s’assurer que la production chinoise n’est pas perturbée par son éloignement.

Ce cadre est actuellement en charge de la région Asie-Pacifique de Tesla qui comprend Singapour, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Après avoir critiqué le LIDAR, Tesla fait marche arrière ?

C’est bien ce que semble indiquer certaines sources. Elon Musk est un fervent défenseur de l’IA et de Tesla Vision, son système de conduite autonome. Néanmoins, il semblerait que l’abandon des radars posent problème aux autorités de certains pays qui peuvent en exiger dans le cadre de la mise en place de la conduite autonome. En effet, le régulateur ne serait pas en phase sur la suffisance de caméra pour appuyer une conduite 100% autonome.

Ensuite les clients, et c’est probablement le point qui pourrait faire changer d’avis Tesla. En effet, plusieurs personnes utilisent les radars pour se garer ou vérifier la présence d’objet à l’avant ou à l’arrière. Certains déplorent une sorte de retour en arrière par rapport à leur véhicule précédent.

Conclusion

Tous ces sujets sont donc « à suivre ». Rien de confirmer pour le moment mais nous pensons qu’ils dicteront les orientations pour les prochaines semaines.