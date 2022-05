Citroën Ami: Pourquoi il ne faut pas l’acheter?

J’ai eu l’occasion de m’asseoir et d’examiner la nouvelle Citroën Ami. Voici mes impressions :

Extérieur

Côté design, c’est assez long. Elle est aussi étroite. C’est long et étroit. Elle a l’air fragile. ce véhicule me rappelle la Twizy. Elle est également beaucoup plus basse que ce à quoi je m’attendais. Je pense qu’elle est commercialisée comme une voiture sans permis ou quelque chose comme ça, mais elle ressemble vraiment plus à une Renault Twizy. La meilleure partie de l’Ami est son arrière. Elle est fantastique. Il y a du faux métal avec des estampilles. Vraiment très classe.

Intérieur

Les premiers mots qui me viennent à l’esprit sont « ordinaire » et « bon marché ». Le tableau de bord est intéressant, mais le plastique dont elle est faite est bon marché. Même chose pour le sélecteur de vitesse. De plus, elle semblait si ordinaire, comme une Nissan ou une Toyota.

Je n’ai pas eu de coup de foudre au premier abord. En version classique, rien n’indique qu’elle est haut de gamme, branchée ou même électrique. D’un autre côté, elle semble bien adaptée à la cible. Je n’ai pas eu l’impression qu’il y aurait des grincements et des cliquetis après quelques milliers de kilomètres. De plus, l’extérieur est plutôt joli avec un bon covering.

Conclusion

Je suis un grand fan de voitures électriques et j’avais l’intention d’acheter une Ami ou une Silence S04, mais je voulais d’abord les voir en vrai. Après ce que j’ai vu aujourd’hui, je ne pense pas que je prendrais l’Ami, j’attends de voir ce que vaut la nouvelle Silence.