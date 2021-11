Recharger gratuitement son véhicule en faisant ses courses

- Publicité -

Le contexte

Depuis maintenant trois mois, les utilisateurs de voitures électriques peuvent faire leurs courses et effectuer la recharge de leur véhicule, au magasin E.Leclerc de Kergaradec, à Gouesnou (à côté de Brest). L’hypermarché a en effet créé 38 places après des travaux, qui ont duré trois semaines, et ont mobilisé une dizaine de personnes.

Au total, plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été dépensés pour installer 19 bornes de recharge. Chacune d’entre elles dispose de deux prises, ce qui permet donc d’atteindre une capacité de 38 utilisations simultanées.

Les bornes sont situées au rez-de-chaussée, le long de l’allée proche de la partie service après-vente du magasin. Ainsi, les places sont reconnaissables à leur logo représentant une voiture et son câble de charge. Enfin, deux sont réservées aux usagers à mobilité réduite.

Quel est l’objectif ?

Cette installation est mise en place « pour apporter un service et répondre à une demande » ; elle est avant tout destinée aux clients du magasin, aux heures d’ouverture. Cependant, elle est aussi accessible à ceux qui n’y feraient pas leurs courses, mais juste une recharge : « On ne peut pas l’interdire », explique Joël Le Corre.

Les possesseurs de véhicules électriques peuvent désormais effectuer une recharge, tout en allant faire leurs courses. C’est un atout commercial supplémentaire, et de taille, pour l’enseigne.

C’est également l’occasion, pour l’hyper, de pouvoir recharger sa flotte de douze véhicules électriques, disponibles à la location. Ce parc devrait d’ailleurs être augmenté prochainement. E.Leclerc s’est notamment engagée, comme d’autres acteurs, dans la charte « Objectif 100 000 bornes », créée par le gouvernement.

Il faut noter que, d’ici à 2025, le nombre de bornes sera doublé, sur le parking de l’enseigne à Gouesnou. Les nouvelles places ainsi créées seront installées à l’étage.

Comment utiliser ce service ?

Les possesseurs de véhicule électrique, ou hybride rechargeable, ne sont pas obligés de détenir une carte ou d’aller remplir un formulaire à l’accueil. Cependant, ils doivent avoir à disposition un câble et un smartphone.

Ensuite, il faut scanner le QR Code situé sur la borne, qui mène au site internet de l’opérateur Freshmile. En effet, c’est lui qui est en charge des bornes, notamment pour la gestion des coordonnées bancaires. Il est également possible de télécharger l’application mobile, un tutoriel étant installé sur place.

Enfin, puisque la recharge passe nécessairement par l’opérateur, l’utilisateur peut aussi choisir d’utiliser un badge ; cela permet l’identification directe auprès de la borne, et demande moins de manipulation sur place. Équipées de prises de type 2, les bornes ont une puissance de 22 kW.

Leur utilisation est gratuite la première heure.

En moyenne, les clients restent autour de 40 minutes dans le magasin. Si on dépasse cette heure de gratuité, il faut compter 0,15 €/kWh + 0,01 €/minute.

Quel bilan, trois mois plus tard ?

Joël Le Corre, directeur adjoint du site, nous a donné un peu de son temps pour répondre à quelques questions… En effet, après trois mois d’installation (juillet 2021), un premier retour d’expérience s’impose.

Mises en place juste avant l’été, ces bornes ont nécessité quelques travaux (une centaine de câbles ont été tirés). L’enseigne locale a rencontré quelques problèmes (marginaux, insiste-t-il). Il s’agissait principalement de problèmes d’ordre électrique ou de difficultés de paramétrage ; ceux-ci ont été rapidement réglés par Engie et Freshmile. La maintenance n’est donc pas un souci.

Un service conçu pour les clients

Faire ses courses dans cet hyper est un vrai plus, puisqu’on peut y faire également la recharge de sa voiture. C’est un service supplémentaire proposé aux clients. D’ailleurs, l’accompagnement de la clientèle est un véritable sujet pour ce directeur adjoint. Ainsi, il souligne l’hésitation de certains clients à passer à l’électrique ou à rompre avec leurs habitudes de consommation ; et cela, que ce soit à d’autres bornes ou dans d’autres enseignes.

On dénombre entre une quinzaine et une vingtaine de recharges, chaque jour. Il n’y a pas de voitures « ventouses », comme on aurait pu le craindre. Ce sont réellement les clients de l’enseigne qui viennent recharger leur véhicule entre 30 min et 1h.

Comme il nous l’a expliqué, les bornes de recharge proposées par le magasin ne peuvent pas tout à fait être perçues comme une station service. C’est surtout un produit d’appel pour les propriétaires de voitures électriques, qui sont sûrs de trouver une borne disponible (les 38 places ne sont jamais toutes occupées).

Un sujet de société dont il faut s’emparer

Les concessionnaires de la région confirment cette impression : le marché de l’électrique et de l’hybride connait des hausses records. D’autant que la réglementation en 2025 obligera ce type de service. De plus, les aides de l’État sont d’ores et déjà disponibles, d’où le choix d’être propriétaire de l’installation, plutôt que locataire.

Ce genre d’initiatives fleurit à différents degrés un peu partout. Il est là pour répondre aux principales craintes des propriétaires de voitures électriques : ne pas trouver de bornes, et tomber en panne.

Joël Le Corre reçoit d’ailleurs des appels de collègues qui hésitent encore. De fait, la démarche peut sembler contre-intuitive car elle est assez coûteuse. Et il n’y a pas encore de véritable retour sur investissement.

Cependant, il est essentiel de suivre l’évolution des modes de déplacement. Il convient donc de proposer ces services supplémentaires aux clients, pour les remercier de leur fidélité, tout en élargissant la base. Les choses se concrétisent désormais de plus en plus vite ; on assiste à l’émergence de nouvelles synergies, de celles qui modèleront nos vies dans un avenir proche.

C’est cette conviction qui permet aujourd’hui à cet hypermarché d’être la plus grande installation ouverte au public dans le Grand Ouest.

Crédits Photo: https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-l-hyper-e-leclerc-de-gouesnou-38-places-pour-recharger-les-vehicules-electriques-01-07-2021-12781429.php