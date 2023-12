Collectivités : Les 10 points importants que nous avons retenus de l’étude réalisée par Rexel

Dans cette étude menée par Rexel, nous découvrons les 10 points marquants concernant la transition écologique des principales collectivités en France. Ces résultats sont essentiels pour les acteurs travaillant avec ces collectivités. Voici les principaux points qui ressortent de cette étude :

Priorité à la Transition Écologique : 89 % des collectivités considèrent la transition énergétique comme un enjeu important, soulignant l’urgence de l’écologie dans les politiques locales. Retard dans la Mobilité Électrique : Bien que considérée comme importante, la mobilité électrique est souvent reléguée au second plan, après d’autres priorités telles que la maîtrise des consommations d’énergie, la rénovation énergétique des bâtiments publics et le développement des énergies renouvelables. Manque d’Actions Concrètes : Une majorité de collectivités n’a pas encore mis en place d’actions significatives pour promouvoir la mobilité électrique, un passage à l’action étant nécessaire pour encourager ce mode de transport. Développement Limité des Infrastructures : Seulement 28 % des collectivités envisagent de développer une flotte de véhicules électriques, et à peine 11 % encouragent l’installation de bornes de recharge dans les parkings privés. Freins au Développement : Les contraintes budgétaires (34 %), le coût élevé de l’électricité (22 %) et la taille ou la densité de population des communes (21 %) sont identifiés comme des obstacles majeurs. Manque de Motivation et de Connaissances : Un déficit de motivation et de connaissances techniques chez les équipes locales constitue un frein, nécessitant sensibilisation et formation. Faible Demande d’Accompagnement Technique : Seulement 21 % des collectivités recherchent un accompagnement technique pour l’installation de bornes de recharge, indiquant un besoin de promotion de ces services. Intérêt pour des Conseils et des Services : Plusieurs collectivités expriment leur intérêt pour des conseils et services relatifs à l’installation de bornes de recharge, soulignant une demande pour ce type de soutien. Solutions Envisagées : L’augmentation des subventions et des aides de l’État est suggérée comme solution pour surmonter les difficultés financières et techniques. Prise de Conscience et Action Nécessaires : Cette étude met en lumière la nécessité d’une prise de conscience accrue et d’actions concrètes pour soutenir la transition vers la mobilité électrique au sein des collectivités.

Le mot du Président de Rexel France

« Si les collectivités sont pleinement engagées dans la transition écologique des territoires, la mobilité constitue un angle mort de leur politique. Et ce, à la fois en tant qu’investisseurs (électrification de leur parc de véhicules, installations d’infrastructures de recharge, etc.) mais surtout en tant qu’architectes de la décarbonation. Chez Rexel France, nous savons que les solutions existent : nous les concevons et les distribuons, notamment grâce à Freshmile qui propose des solutions clés en main, de l’installation à la maintenance. Rexel France a vocation à les accompagner dans cette mission, en rassemblant tous les acteurs engagés autour de la mobilité électrique » déclare Thomas Moreau, Président de Rexel France.

L’étude de Rexel révèle les défis et opportunités liés à la transition écologique au sein des collectivités françaises. Un soutien financier et technique accru est crucial pour réaliser des projets écologiques ambitieux et favoriser une mobilité électrique durable. En collaborant, nous pouvons œuvrer vers un avenir plus respectueux de l’environnement.