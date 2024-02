Nous avons partagé cette semaine et en avant première une vidéo de la Tesla Model 3 Ludicrous ou Plaid dans les rues de Valence. Pour l’occasion, nous avons demandé à un designer de nous donner ses commentaires sur le design global de cette nouvelle Tesla Model 3. Nous vous laissons apprécier le choix des mots.

Analyse du Design de la Tesla Model 3 Plaid

La Tesla Model 3 Plaid est une incarnation de l’esthétique minimaliste alliée à une performance technique inégalée. Son design extérieur est une exploration de la pureté des formes, une subtilité qui cache une bête de performance sous son capot.

Sobriété et Fluidité des Lignes

Visuellement, la Model 3 Plaid présente des lignes fluides et continues qui ne sont pas seulement agréables à l’œil, mais qui contribuent aussi à une efficacité aérodynamique exceptionnelle. La silhouette basse et allongée du véhicule suggère la vitesse et l’agilité, tandis que la simplicité de la forme est une déclaration audacieuse dans un monde où le design automobile est souvent marqué par des excès ornementaux.

Un Design Fonctionnel

Chaque élément du design extérieur a une fonction. Les poignées de porte affleurantes, qui se déploient à l’approche, ne sont pas seulement un élément de design futuriste, mais elles réduisent également la résistance au vent, optimisant ainsi l’efficacité énergétique. Les jantes, avec leur conception spécifique, complètent cette quête d’efficience en contribuant à une meilleure autonomie.

Couleur et Texture de cette Tesla Model 3 Plaid

La palette de couleurs disponibles pour la Model 3 Plaid est restreinte, ce qui renforce le caractère intemporel du design. La finition rouge de la voiture, comme celle de l’image, est profonde et vibrante, ajoutant un dynamisme visuel qui contraste avec la sobriété des formes. C’est une couleur qui capte l’attention sans être ostentatoire, ce qui est parfaitement en phase avec la philosophie de design de Tesla.

L’Épure Intérieure

À l’intérieur, la Model 3 Plaid est un testament à l’épure. Le tableau de bord est dominé par un écran tactile central qui sert de centre de commande pour presque toutes les fonctions du véhicule, éliminant la nécessité de boutons et de commutateurs physiques superflus. Cela crée un espace de cabine épuré et serein qui met le conducteur au centre de l’expérience de conduite.

Un Design qui Reflète l’Innovation

La Tesla Model 3 Plaid est donc un chef-d’œuvre de design minimaliste, où chaque courbe et chaque ligne est dictée par la fonction et l’efficacité. Ce design est à la fois un langage visuel pour l’innovation de Tesla et une déclaration de la philosophie de la marque : que le véhicule électrique n’est pas seulement une alternative écologique, mais aussi un choix esthétique et performant. C’est une automobile qui offre un aperçu du futur, accessible aujourd’hui, et son design est un élément clé de son attrait.

Pour rappel, les principales différences avec la Tesla Model 3 actuelle

Siège Performance

Jantes (aero caps)

Étriers de frein rouges

Splitter avant

Insigne Ludicrous à l’arrière

Suspension abaissée

Aileron arrière

Rejoignez dès maintenant le Club Tesla Mag gratuitement et participez activement à la révolution électrique. Vous cherchez un installateur de borne ou de panneaux solaires ? Référencez votre société et répondez à la demande de nos lecteurs. Besoin d'une stratégie de communication ? Choisissez la régie Tesla Mag.

Une question ? Nous contacter