Combien coûte une Tesla Model Y ?

La Tesla Model Y est rapidement devenue l’un des SUV électriques les plus populaires en Europe et dans le monde. Grâce à son autonomie, ses performances et son intégration technologique, elle séduit les particuliers comme les entreprises. Mais combien faut-il réellement investir pour en devenir propriétaire ? Nous faisons le point sur tous les coûts associés, de l’achat à l’entretien, pour vous aider à décider.

1. Prix d’achat de la Tesla Model Y

Le prix d’une Tesla Model Y dépend de la version choisie et des options sélectionnées. En 2025, Tesla propose principalement deux configurations pour le marché français :

VersionAutonomie WLTPPuissancePrix approximatif TTC
Model Y RWD (propulsion)545 km241 kW52 990 €
Model Y AWD Long Range555 km340 kW59 990 €
Model Y Performance533 km377 kW66 990 €

À noter : le prix peut varier selon les taxes locales, les frais de livraison et les options supplémentaires comme la couleur spécifique, les jantes ou le pack intérieur.

2. Coût des options et personnalisation

Tesla propose plusieurs options payantes qui peuvent augmenter le prix initial :

  • Couleurs spéciales : de 1 200 € à 2 500 €.
  • Jantes 21 pouces : environ 2 000 €.
  • Autopilot avancé : 5 300 €.
  • Full Self-Driving (FSD) : 12 900 € (mise à jour continue via logiciel).
Ainsi, une Model Y Performance entièrement équipée peut dépasser 75 000 €.

3. Coût d’utilisation : énergie et entretien

a) Coût de la recharge

Le coût d’un véhicule électrique se mesure également par le prix de l’électricité. En France, avec un tarif moyen résidentiel de 0,22 €/kWh, le plein d’une Model Y (capacité de batterie ~75 kWh) coûte environ : 75 kWh×0,22 €/kWh=16,50€75 \text{ kWh} \times 0,22 \text{ €/kWh} = 16,50 €

Pour parcourir 500 km, la dépense énergétique moyenne est donc très avantageuse comparée à un SUV thermique consommant 8-10 L/100 km.

b) Entretien et maintenance

Contrairement aux véhicules à essence, les voitures électriques Tesla nécessitent moins d’entretien :

  • Pas de vidange moteur
  • Freins moins sollicités grâce au freinage régénératif
  • Batterie garantie 8 ans / 192 000 km (Model Y)

Les principaux coûts concernent les pneus, les plaquettes de frein et éventuellement les remplacements de batteries hors garantie, mais ceux-ci restent rares.

4. Coût total de possession sur 5 ans

Pour se faire une idée réaliste, il faut additionner prix d’achat, options, énergie et entretien. Voici une estimation pour une Model Y Long Range :

PosteCoût approximatif
Prix d’achat59 990 €
Options moyennes5 000 €
Électricité pour 15 000 km/an1 650 € x 5 ans = 8 250 €
Entretien500 € x 5 ans = 2 500 €
Total sur 5 ans75 740 €

Cela reste compétitif par rapport aux SUV thermiques de même catégorie, surtout en tenant compte des avantages fiscaux et aides à l’achat disponibles pour les véhicules électriques en France (bonus écologique jusqu’à 5 000 € selon les conditions).

5. Avantages économiques et fiscaux

Posséder une Tesla Model Y offre plusieurs avantages financiers :

  1. Bonus écologique : jusqu’à 5 000 € pour une voiture électrique.
  2. TVA réduite pour les entreprises sur les véhicules électriques.
  3. Économies de carburant : environ 1 500-2 000 € par an par rapport à un SUV thermique.
  4. Coût d’entretien inférieur : jusqu’à 50 % de moins que pour un véhicule à essence comparable.

6. Conclusion

Le prix d’une Tesla Model Y peut varier de 52 990 € à plus de 75 000 €, selon la version et les options choisies. Si l’investissement initial peut sembler élevé, les économies sur carburant et entretien, combinées aux avantages fiscaux, rendent ce SUV électrique compétitif sur le long terme.

Pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent passer à l’électrique sans sacrifier la performance et la technologie, la Model Y est un choix sûr et rentable.

