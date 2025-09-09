Combien coûte une Tesla Model Y ?

La Tesla Model Y est rapidement devenue l’un des SUV électriques les plus populaires en Europe et dans le monde. Grâce à son autonomie, ses performances et son intégration technologique, elle séduit les particuliers comme les entreprises. Mais combien faut-il réellement investir pour en devenir propriétaire ? Nous faisons le point sur tous les coûts associés, de l’achat à l’entretien, pour vous aider à décider.

1. Prix d’achat de la Tesla Model Y

Le prix d’une Tesla Model Y dépend de la version choisie et des options sélectionnées. En 2025, Tesla propose principalement deux configurations pour le marché français :

Version Autonomie WLTP Puissance Prix approximatif TTC Model Y RWD (propulsion) 545 km 241 kW 52 990 € Model Y AWD Long Range 555 km 340 kW 59 990 € Model Y Performance 533 km 377 kW 66 990 €

À noter : le prix peut varier selon les taxes locales, les frais de livraison et les options supplémentaires comme la couleur spécifique, les jantes ou le pack intérieur.

2. Coût des options et personnalisation

Tesla propose plusieurs options payantes qui peuvent augmenter le prix initial :

Couleurs spéciales : de 1 200 € à 2 500 €.

: de 1 200 € à 2 500 €. Jantes 21 pouces : environ 2 000 €.

: environ 2 000 €. Autopilot avancé : 5 300 €.

: 5 300 €. Full Self-Driving (FSD) : 12 900 € (mise à jour continue via logiciel).

Ainsi, une Model Y Performance entièrement équipée peut dépasser 75 000 €.

Vous souhaitez acquérir une Tesla ? Demandez conseil à nos experts ! Faîtes vous rappeler par le courtier leader et expert en leasing. Prénom *

Nom *

Numéro de téléphone *

Email * (pour recevoir votre confirmation de demande)

Code postal *

Vous êtes ? * Une société Un particulier Une profession libérale

Nom de la société *

Numéro de SIREN *

Année de création de l'entreprise *

Revenus mensuels *

Revenus mensuels *

Charges mensuelles *

Charges mensuelles *

Vos remb. kilométriques *

Numéro de SIREN *

Marque / Modèle souhaité Tesla Model Y Tesla Model 3 Tesla Model S Tesla Model X Renault Mégane E-Tech Renault Zoé Porsche Taycan Alpine A110 Porsche Taycan

Version

Option(s)

Durée du contrat 24 mois 36 mois 48 mois 60 mois

Kilométrage total prévu

Service(s) désiré(s) Assurance tous risques Entretien complet du véhicule (hors pneumatiques) Garantie perte financière Pneumatiques

Autres Marque / Modèle – Options – Services

Validation et autorisation de transfert de vos données à notre partenaire * J’accepte que les données communiquées ci-dessus soient utilisées par Tesla Mag et ses Partenaires uniquement dans le cadre de campagnes de communication d’offres correspondantes à mes critères

Δ

3. Coût d’utilisation : énergie et entretien

a) Coût de la recharge

Le coût d’un véhicule électrique se mesure également par le prix de l’électricité. En France, avec un tarif moyen résidentiel de 0,22 €/kWh, le plein d’une Model Y (capacité de batterie ~75 kWh) coûte environ : 75 kWh×0,22 €/kWh=16,50€75 \text{ kWh} \times 0,22 \text{ €/kWh} = 16,50 €

Pour parcourir 500 km, la dépense énergétique moyenne est donc très avantageuse comparée à un SUV thermique consommant 8-10 L/100 km.

b) Entretien et maintenance

Contrairement aux véhicules à essence, les voitures électriques Tesla nécessitent moins d’entretien :

Pas de vidange moteur

Freins moins sollicités grâce au freinage régénératif

Batterie garantie 8 ans / 192 000 km (Model Y)

Les principaux coûts concernent les pneus, les plaquettes de frein et éventuellement les remplacements de batteries hors garantie, mais ceux-ci restent rares.

4. Coût total de possession sur 5 ans

Pour se faire une idée réaliste, il faut additionner prix d’achat, options, énergie et entretien. Voici une estimation pour une Model Y Long Range :

Poste Coût approximatif Prix d’achat 59 990 € Options moyennes 5 000 € Électricité pour 15 000 km/an 1 650 € x 5 ans = 8 250 € Entretien 500 € x 5 ans = 2 500 € Total sur 5 ans 75 740 €

Cela reste compétitif par rapport aux SUV thermiques de même catégorie, surtout en tenant compte des avantages fiscaux et aides à l’achat disponibles pour les véhicules électriques en France (bonus écologique jusqu’à 5 000 € selon les conditions).

5. Avantages économiques et fiscaux

Posséder une Tesla Model Y offre plusieurs avantages financiers :

Bonus écologique : jusqu’à 5 000 € pour une voiture électrique. TVA réduite pour les entreprises sur les véhicules électriques. Économies de carburant : environ 1 500-2 000 € par an par rapport à un SUV thermique. Coût d’entretien inférieur : jusqu’à 50 % de moins que pour un véhicule à essence comparable.

6. Conclusion

Le prix d’une Tesla Model Y peut varier de 52 990 € à plus de 75 000 €, selon la version et les options choisies. Si l’investissement initial peut sembler élevé, les économies sur carburant et entretien, combinées aux avantages fiscaux, rendent ce SUV électrique compétitif sur le long terme.

Pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent passer à l’électrique sans sacrifier la performance et la technologie, la Model Y est un choix sûr et rentable.