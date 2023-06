Dossier : Lotus eletre l’avénement d’un SUV électrique, phénix de la marque (1/3)

Lotus marque l’avènement d’une nouvelle ère avec l’Eletre, un SUV hyper-électrique technologiquement avancé et performant qui répond aux besoins d’une clientèle contemporaine. L’Eletre redéfinit le concept de luxe et de performance, promettant une expérience de conduite inédite.

Conçu pour la génération actuelle

L’Eletre est conçu pour le nouveau client Lotus, ceux qui apprécient un SUV hyper-électrique familial, pratique, polyvalent et spacieux, sans compromis sur le frisson de la performance. Alliant confort, design de luxe avancé et matériaux durables, l’Eletre fait une déclaration robuste sur l’ingénierie automobile moderne.

Une fusion de technologie et de performance

Le système d’infodivertissement à la pointe de la technologie, alimenté par Lotus Hyper OS, offre une expérience intuitive et immersive pour tous les occupants. En gardant ses racines ancrées dans l’ADN de Lotus d’Emira et d’Evija, l’Eletre est une véritable Lotus, bien que réinterprétée en tant que hyper-SUV doté d’une technologie de suspension et de châssis avancée. Il offre une finition, un design et des matériaux de haute qualité, promettant une conduite et une tenue de route de classe mondiale, grâce au développement pionnier de Lotus en matière de voitures de route et de course.

L’aérodynamique rencontre l’efficacité

L’aérodynamique active de l’Eletre, comprenant une grille de calandre accrocheuse, optimise l’autonomie et l’efficacité. Elle ajoute également une force d’appui supplémentaire pour une expérience de conduite supérieure et une stabilité à haute vitesse. Sa motorisation tout électrique puissante, efficace et raffinée offre l’équilibre idéal entre performance, réactivité et autonomie, jusqu’à 600 km (373 miles) WLTP combinés.

Battre les records de vitesse et de recharge

Avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes, l’Eletre R s’affirme comme le SUV purement électrique à deux moteurs le plus rapide du monde. De plus, il peut être chargé rapidement de 10 à 80 % en seulement 20 minutes, ajoutant jusqu’à 120 km (74 miles) d’autonomie en seulement cinq minutes.

Équipée pour le futur

L’Eletre est équipée d’un ensemble complet de systèmes avancés d’aide à la conduite, dont un système LIDAR déployable innovant. Il prend également en charge les mises à jour en direct pour fournir les dernières fonctionnalités et logiciels à ses clients. De plus, il est prêt pour une capacité de conduite autonome de niveau 4.

Une étape majeure dans la transformation de Lotus

La transformation continue de Lotus en une entreprise et une marque de performance véritablement mondiale a atteint son jalon le plus significatif à ce jour – l’arrivée de l’hyper-SUV Eletre.

Un nouvel ajout à la génération Lotus destiné à ceux qui recherchent un hyper-SUV électrique familial

L’Eletre est un modèle novateur et progressiste, le premier d’une nouvelle race de SUV de performance entièrement électriques. Il s’appuie sur les principes fondamentaux et l’ADN de Lotus, forts de 75 ans de design et d’ingénierie de voitures de sport, pour les évoluer vers un véhicule de style de vie entièrement nouveau.

Il est destiné à une nouvelle génération de clients Lotus ; ceux qui apprécient les performances dynamiques de classe mondiale et le design frappant qui ont toujours fait partie de l’expérience Lotus, et qui ont également besoin d’un véhicule familial pratique, polyvalent et spacieux – un véhicule doté de la dernière technologie numérique pour rendre leur conduite plus sûre et plus pratique.

Eletre, une vraie Lotus à part entière

L’Eletre est une véritable Lotus. Il prend l’essence de la dernière voiture de sport Lotus – l’Emira – et l’aérodynamique révolutionnaire de l’hypercar tout électrique Evija, et les réinterprète sous la forme d’un hyper-SUV. Il offre des performances de conduite, de direction et aérodynamiques de premier ordre – des domaines de la conception et de l’ingénierie automobile où Lotus a à la fois innové et dominé tout au long de ses 75 années d’histoire, tant sur les voitures de route que sur les voitures de course. C’est également le summum du beau design, des solutions d’ingénierie efficaces et élégantes, de l’adoption de la technologie, du meilleur savoir-faire, des matériaux avancés, de l’innovation et de l’ingéniosité, et de la poussée de nouvelles frontières. Ce sont précisément ces éléments qui ont fait la grandeur de Lotus dès le départ.

L’Eletre : un nom qui évoque le renouveau et une nouvelle ère pour Lotus

L’Eletre est le dernier d’une longue lignée de voitures Lotus dont le nom commence par la lettre E, et cela signifie « Vient à la vie » dans certaines langues d’Europe de l’Est. C’est un lien approprié car l’Eletre marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de Lotus – la première EV accessible et le premier SUV.

L’Eletre est « Né en Grande-Bretagne, Élevé Globalement », une collaboration entre les équipes Lotus hautement expérimentées et dévouées au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine.

L’Eletre est déjà une sensation avant même son lancement

Après une première mondiale à Londres en mars 2022, des milliers de clients à travers le monde ont déjà placé des dépôts pour sécuriser leur Eletre. Trois versions différentes de la voiture sont disponibles – Eletre, Eletre S et Eletre R – avec le choix de deux groupes motopropulseurs.

Les premières livraisons aux clients ont commencé en Chine en mars, et suivront sur les marchés mondiaux – y compris l’Europe et le Royaume-Uni – plus tard cet été.

Une proposition de valeur inégalée pour le client

L’Eletre est disponible à la commande dès maintenant, à partir de £89,500 au Royaume-Uni et de €95,990 en Europe. Le prix dans d’autres régions sera annoncé en temps voulu.