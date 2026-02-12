Bornes de Recharge en Vendée : Les 5 Haltes Stratégiques pour vos Vacances

Partir de Paris pour rejoindre les côtes vendéennes est un classique du roadtrip, représentant environ 450 à 500 km. En 2026, l’infrastructure s’est considérablement densifiée, transformant « l’angoisse de la panne » en une simple pause café.

Voici votre guide pour planifier vos recharges, du départ de l’Île-de-France jusqu’aux plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou des Sables-d’Olonne.

Sur la route : Le trajet Paris – Vendée

Le trajet se fait principalement via l’A10 puis l’A11 (via Le Mans) ou l’A87 (via Angers).

Axe A10 / A11 (Le Mans / Angers) : * Aires de Chartres-Gasville et Chartres-Bois-Paris : Idéales pour une première petite recharge après la sortie de l’Île-de-France (Bornes Ionity et TotalEnergies ). Aire de la Sarthe (Le Mans) : Un hub majeur avec des bornes haute puissance.

* Idéales pour une première petite recharge après la sortie de l’Île-de-France (Bornes et ). L’arrivée en Vendée via l’A87 (Angers -> La Roche-sur-Yon) : Aire des Herbiers : Station cruciale avant de s’enfoncer dans le département. Aire de la Vendée (A83) : Située à Sainte-Hermine, c’est le point névralgique avec un Superchargeur Tesla (ouvert à tous) et des bornes Ionity (jusqu’à 350 kW).



Le réseau local : Le maillage du SyDEV

Une fois sorti de l’autoroute, c’est le SyDEV (Syndicat Départemental d’Énergie de la Vendée) qui prend le relais. C’est l’un des réseaux départementaux les plus matures de France.

Type de borne Puissance Usage idéal Bornes « Normales » 3 kW à 22 kW Pendant une visite de centre-ville ou un déjeuner. Bornes « Rapides » 50 kW Pour regagner 100km en 20-30 minutes. Bornes « Ultra-rapides » 150 kW Présentes près des grands axes (La Roche-sur-Yon, Montaigu).

Astuce : Le réseau SyDEV est accessible via le pass Alizé, mais aussi avec la plupart des cartes d’interopérabilité (Chargemap, Freshmile, etc.).

3. Les points stratégiques par destination

Selon votre point de chute, voici les zones les mieux équipées :

La Roche-sur-Yon : La préfecture est le cœur du réseau avec plus de 90 stations, incluant des bornes ultra-rapides sur les zones commerciales (Sud Avenue).

La préfecture est le cœur du réseau avec plus de 90 stations, incluant des bornes ultra-rapides sur les zones commerciales (Sud Avenue). Les Sables-d’Olonne : Un effort massif a été fait sur le littoral. Vous trouverez des bornes au Parking de l’Ylium (Leclerc) , sur le port de plaisance (Port Olona) et près du remblai.

Un effort massif a été fait sur le littoral. Vous trouverez des bornes au , sur le port de plaisance (Port Olona) et près du remblai. Noirmoutier et Saint-Jean-de-Monts : Attention en haute saison, la demande est forte. Privilégiez les bornes des parkings de supermarchés (Super U, Intermarché) qui sont souvent de $22\text{ kW}$ ou $50\text{ kW}$.

Attention en haute saison, la demande est forte. Privilégiez les bornes des parkings de supermarchés (Super U, Intermarché) qui sont souvent de $22\text{ kW}$ ou $50\text{ kW}$. Puy du Fou : Le parc dispose de ses propres zones de recharge, mais elles sont très prisées. Chargez aux Herbiers juste avant d’arriver pour être serein.

4. Outils indispensables pour votre Roadtrip

Pour éviter les mauvaises surprises (bornes occupées ou en maintenance) :

Chargemap : La référence pour les avis de la communauté sur l’état des bornes. ABRP (A Better Routeplanner) : Pour planifier vos arrêts précisément selon votre modèle de voiture et votre consommation réelle. L’application Tesla : Même si vous ne roulez pas en Tesla, le Superchargeur de Sainte-Hermine est souvent l’option la plus fiable et la moins chère du département.

Mon conseil « Local »

Si vous allez vers le Sud Vendée (La Tranche-sur-Mer), faites un arrêt à la station multi-énergies de Sainte-Hermine. En plus de la recharge ultra-rapide, le site est conçu pour être un vrai lieu de pause agréable, loin du bitume classique des autoroutes.