Je ne sais pas si vous prévoyez de construire un véhicule électrique ou si vous demandez comment choisir une batterie pour un véhicule que vous achetez ou que vous louez.



Dans ce dernier cas, ce n’est pas le cas. Les batteries sont livrées avec les voitures et sont sélectionnées par les constructeurs automobiles.

Dans le premier cas, tout dépend de ce que vous attendez de la batterie et de la manière dont vous comptez la gérer. Je ne suis ni chimiste ni ingénieur, seulement journaliste, et je ne peux donc pas vous aider avec les spécifications, mais je peux vous dire que la chimie lithium-ion est actuellement le choix de l’industrie pour les VE, les hybrides rechargeables et certains hybrides conventionnels.

Mais il existe de nombreuses chimies de batterie spécifiques dans le segment lithium-ion, chacune ayant ses propres caractéristiques de fonctionnement en termes d’autonomie, de puissance et d’influence de la chaleur et du froid, et vous devrez les étudier (certains types sont meilleurs pour stocker l’énergie et la restituer sur une période prolongée, ce qui donne à la voiture une plus grande autonomie, d’autres sont meilleurs pour décharger rapidement leur énergie, ce qui donne à la voiture un plus grand potentiel de puissance ; certaines chimies sont meilleures par temps froid – bien qu’aucune n’ait vraiment d’excellentes caractéristiques de fonctionnement par températures extrêmement froides – et d’autres sont meilleures pour gérer les fortes chaleurs, et la liste est encore longue).

Outre le fait qu’elles sont beaucoup plus légères et compactes que les batteries au plomb, les batteries lithium-ion peuvent subir des milliers de cycles de chargement/déchargement/rechargement, ce qui leur confère une durée de vie beaucoup plus longue que les batteries au plomb. En outre, elles ont une plus grande densité énergétique.

Les scientifiques spécialisés dans les batteries travaillent constamment sur de nouvelles compositions chimiques pour les batteries des VE, et il n’est pas improbable qu’un jour le lithium-ion soit remplacé par quelque chose d’autre.