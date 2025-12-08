Essai XPENG G6 : Un bon rapport qualité-prix, mais la « finesse » européenne fait défaut

Basé sur les premières impressions d’un propriétaire après quelques semaines d’utilisation et environ 300 km parcourus en usage mixte (urbain et autoroutier), le nouveau SUV électrique chinois, le XPeng G6, semble tenir sa promesse principale : celle d’offrir un très bon rapport qualité-prix. L’utilisateur se dit satisfait de son choix et ne le regrette pas. Toutefois, ces retours « terrain » révèlent une réalité contrastée où l’excellence technologique chinoise est tempérée par un manque de raffinement dans la mise en œuvre et des lacunes dans le contrôle qualité, souvent associées aux marques européennes premium.

👍 Les Atouts qui Séduisent : Confort et Technologie

Le G6 frappe fort sur des aspects fondamentaux pour un véhicule électrique moderne et familial.

Intérieur et Confort Premium : La qualité de l’intérieur est un point fort majeur et l’un des principaux facteurs d’achat. Les sièges sont confortables , la conduite est agréable et le bruit de roulement est faible , contribuant à une expérience de voyage sereine, loin de l’austérité parfois reprochée à la concurrence.

La est un point fort majeur et l’un des principaux facteurs d’achat. Les , la et le , contribuant à une expérience de voyage sereine, loin de l’austérité parfois reprochée à la concurrence. Performance Électrique Convaincante : La version Grande Autonomie (LR) affiche une bonne autonomie et une efficacité acceptable . Surtout, la vitesse de charge est un avantage indéniable (grâce à son architecture 800V), permettant des trajets longs plus efficaces.

La version Grande Autonomie (LR) affiche une et une . Surtout, la est un avantage indéniable (grâce à son architecture 800V), permettant des trajets longs plus efficaces. Ergonomie Équilibrée : XPeng réussit un bon compromis entre l’approche minimaliste du tout-tactile et la praticité, en conservant un équilibre judicieux entre commandes physiques et celles sur l’écran tactile .

XPeng réussit un bon compromis entre l’approche minimaliste du tout-tactile et la praticité, en conservant un . Aides à la Conduite Pratiques : Le stationnement automatique est jugé « assez bon » et le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) se révèle confortable en conditions de circulation dense.

Le est jugé « assez bon » et le se révèle confortable en conditions de circulation dense. Espace et Évolutivité : L’espace généreux à l’arrière est salué, tout comme la volonté du constructeur d’améliorer le véhicule via les mises à jour OTA (Over-The-Air), promettant des corrections et de nouvelles fonctionnalités.

⚠️ Les Points à Améliorer : Un Manque de « Finesse » Logicielle

Malgré ses qualités, le G6 souffre d’un certain nombre de désagréments qui trahissent un manque de « finesse » dans la mise au point logicielle et des questions de contrôle qualité, un domaine où les marques chinoises accusent encore un retard.

Les Irritations Majeures

Aides à la Conduite Trop Brutales : Le système de maintien dans la voie (LKA) est un véritable casse-tête : soit il n’intervient pas (réglage « bas »), soit il est excessivement zélé et intrusif (réglage « moyen »), provoquant une expérience de conduite parfois stressante.

Le système de est un véritable casse-tête : soit il n’intervient pas (réglage « bas »), soit il est et intrusif (réglage « moyen »), provoquant une expérience de conduite parfois stressante. Gestion de la Signalisation Agressive : L’assistant intelligent des feux de route est qualifié de « carrément nul et même dangereux » par l’utilisateur, nécessitant une désactivation immédiate.

L’assistant intelligent des est qualifié de « carrément nul et même dangereux » par l’utilisateur, nécessitant une désactivation immédiate. Reconnaissance des Limitations de Vitesse Défaillante : Le système de reconnaissance des panneaux est jugé « vraiment mal implémenté ». Il ne parvient pas à annuler correctement les limitations après un carrefour ou une sortie d’agglomération, affichant des vitesses erronées sur de longs trajets, ce qui est considéré comme un net recul par rapport à une Volvo de 2020.

Le système de est jugé « vraiment mal implémenté ». Il ne parvient pas à annuler correctement les limitations après un carrefour ou une sortie d’agglomération, affichant des vitesses erronées sur de longs trajets, ce qui est considéré comme un net recul par rapport à une Volvo de 2020. Ergonomie Nocturne à Revoir : L’activation automatique de la vue caméra latérale lors du clignotant est problématique de nuit, l’image granuleuse et l’éclairage soudain étant jugés aveuglants et dangereux. Une option de désactivation ou un mode nuit automatique est impérativement requis.

Les Petits Défauts Gênants

Absence de Contrôle sur l’ACC : L’utilisateur déplore l’impossibilité de désactiver le régulateur adaptatif autrement qu’en freinant, provoquant des à-coups indésirables sur autoroute (une manipulation avec le sélecteur de vitesse a été découverte depuis, mais l’absence de bouton dédié reste un manque).

L’utilisateur déplore l’impossibilité de désactiver le régulateur adaptatif autrement qu’en freinant, provoquant des à-coups indésirables sur autoroute (une manipulation avec le sélecteur de vitesse a été découverte depuis, mais l’absence de bouton dédié reste un manque). Contrôle Qualité Aléatoire : L’apparition précoce d’un message d’erreur ( « dysfonctionnement du capteur arrière. Contacter le service » ) pose question sur le contrôle qualité initial du modèle.

L’apparition précoce d’un message d’erreur ( ) pose question sur le contrôle qualité initial du modèle. Détails de Conception Négligés : Les messages d’avertissement sur l’écran sont trop longs et distrayants, témoignant d’une ergonomie logicielle encore immature.

🎯 Notre Verdict : Une Étoile Montante avec des Retouches Nécessaires

Le XPeng G6 s’impose comme un concurrent redoutable, notamment face à la Tesla Model Y. Il offre un niveau de confort, une qualité perçue intérieure et des capacités de charge impressionnantes pour son prix. C’est une voiture de bonne valeur que le propriétaire ne regrette pas, tout en reconnaissant qu’elle n’est pas la plus « sportive » ou celle qui « tient le mieux la route » (manque de finesse par rapport à une BMW ou même une VW).

Cependant, il est manifeste que le constructeur chinois doit encore affiner la mise au point logicielle et la calibration de ses aides à la conduite, qui manquent de la subtilité et de la fiabilité des modèles européens.

L’espoir repose sur la capacité de XPeng à corriger rapidement ces défauts, notamment les problèmes critiques liés au maintien de voie et à la reconnaissance des panneaux, via des mises à jour OTA. Le G6 est un produit prometteur, mais il ne pourra devenir le véritable « tueur de Tesla » qu’en peaufinant cette expérience logicielle, parfois brute de décoffrage, qui fait la différence au quotidien.

FAQ : Les Questions Clés sur la XPeng G6