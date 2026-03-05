Je suis Emma, 26 ans, étudiante en master à Lyon. En septembre 2024, j’ai loué une Citroën Ami à 19,99 euros par mois via Free2Move. Voici 18 mois d’expérience sans filtre.

Ce qui m’a convaincue

Lyon est une ville dense. Le tramway s’arrête à 23h, le Vélib’ est mouillé quand il pleut, et les taxis coûtent une fortune. L’Ami m’a semblé une solution intermédiaire parfaite : pas de permis nécessaire (accessible dès 14 ans avec le permis AM), 19,99 euros par mois tout compris, et une voiture réservée sous mon nom.

L’Ami passe partout. Elle se gare dans des espaces inimaginables pour un véhicule normal. Elle coûte quasi rien à l’électricité. Et franchement, pour les 8 km qui me séparent de la fac, elle faisait le job.

Le moment où l’Ami a commencé à me poser des problèmes

L’autonomie de 75 km. Sur le papier, ça semble suffisant pour une ville. En pratique, avec les détours, les oublis de recharge, l’hiver, j’ai eu plusieurs fois l’angoisse du panneau « 5 km restants » à Lyon Part-Dieu, loin de chez moi. La recharge prend 3 heures sur une prise standard 220V. Ce n’est pas pratique si vous habitez en appartement sans prise dédiée.

La vitesse limitée à 45 km/h. Lyon a des voies rapides, des rocades. L’Ami est interdite sur les voies à plus de 80 km/h. J’ai découvert que 30 % de mes trajets habituels nécessitaient des détours pour l’éviter. Ce que je faisais en 15 minutes avec ma voiture de famille prenait 25-30 minutes en Ami.

Le confort (ou son absence). Pas de chauffage au sens traditionnel — juste une résistance électrique qui met 10 minutes à tiédir la cabine. En novembre-décembre à Lyon, conduire avec les doigts engourdis n’est pas une expérience mémorable dans le bon sens.

Le regard des copains. Similaire à la Spring mais amplifié. L’Ami ressemble à un jouet. Dans une ville étudiante où tout le monde use les transports en commun, c’est une bizarrerie suffisamment remarquée pour générer des commentaires constants.

Ce que l’Ami fait vraiment bien

Elle m’a permis de ne pas dépendre des transports en commun pour mes soirées tardives. Elle m’a sauvée de nombreuses courses sous la pluie. Et sur le plan financier — 19,99 euros par mois contre les 80-100 euros que je dépensais en Uber les mois précédents — le calcul est écrasant.

La leçon apprise

L’Ami n’est pas une voiture. C’est un véhicule de mobilité urbaine ultra-courte, un Vélib à 4 roues avec une météo-protection. Si vous l’utilisez pour ça — exclusivement — elle est excellente. Si vous attendez qu’elle remplace une vraie voiture, vous serez frustrés.

Pour qui : étudiants en ville, jeunes conducteurs, déplacements urbains max 15 km, recharge quotidienne à domicile possible.

Pour qui pas : usage périurbain, longs détours, températures hivernales fréquentes, conducteurs pressés.