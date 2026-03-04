Je m’appelle Thomas. J’ai 38 ans, je vis à Clermont-Ferrand, et en janvier 2024 j’ai acheté une Dacia Spring d’occasion pour 9 500 euros. 28 mois plus tard, voici ce que je peux dire honnêtement.

Le début : tout ce qui m’a convaincu

La Spring d’occasion à moins de 10 000 euros, ça n’existe nulle part ailleurs dans l’électrique. J’avais une Peugeot 208 thermique que je rechignais à réparer une nouvelle fois, un trajet domicile-travail de 12 km aller-retour, et un parking en bas de chez moi avec une prise 220V. Le calcul semblait simple.

Ce qui m’a séduit :

Prix d’achat : imbattable

Coût d’entretien : quasiment nul (vidange ? Quelle vidange ?)

Recharge à domicile : 8 euros pour remplir la batterie de 26,8 kWh

Stationnement : elle passe partout, se gare partout

Les 8 premiers mois ont été une révélation. Mon budget carburant est passé de 120 euros à 18 euros par mois. Je n’ai pas mis les pieds chez un garagiste. Et franchement, pour aller travailler, la Spring fait le job.

Et puis la Spring a commencé à ruiner ma vie

Le week-end chez les parents (180 km aller). La Spring affiche 230 km WLTP. La réalité : en hiver sur l’autoroute à 120 km/h, l’autonomie réelle tombe à 120–140 km. Mon trajet de 180 km nécessite un arrêt recharge dans une ville que je ne connaissais pas, sur une borne publique qui ne fonctionnait pas le premier essai. Arrivée avec 8 % de batterie et la sueur froide.

L’autoroute à 130 km/h. La Spring a 65 chevaux. Sur l’autoroute avec les camions et les dépassements, on est au taquet en permanence. Le bruit de vent à partir de 110 km/h devient fatigant. Ce n’est pas dangereux — mais c’est épuisant.

Le froid et la batterie. En dessous de 5°C, l’autonomie chute à 100–120 km réels. Un hiver, j’ai failli manquer le travail parce que j’avais oublié de brancher la voiture la nuit, et le matin, avec -3°C, il me restait 68 km d’autonomie affichés pour 24 km de trajet. Le stress n’en valait pas la peine.

Le regard des autres. Ce n’est pas rationnel, mais la Spring est devenue un symbole. Mes collègues ont des BMW, des Peugeot, des Volkswagen. Arriver dans une Dacia Spring génère des commentaires. Je n’aurais pas dû m’en préoccuper. Je m’en suis préoccupé.

Ce que personne ne vous dit sur la Dacia Spring

Elle est fantastique pour ce qu’elle est. Trajet domicile-travail jusqu’à 50 km quotidiens, courses, déplacements urbains — la Spring excelle. Son coût au kilomètre est imbattable.

Elle est catastrophique pour ce qu’elle n’est pas. Voiture polyvalente, voiture de voyage, voiture principale d’une famille qui fait des week-ends lointains.

Le réseau de recharge change tout. La Spring charge en AC uniquement (30 kW max). Elle n’est pas compatible avec les Supercharger Tesla. Sur les bornes rapides DC des autoroutes, vous regardez les autres recharger en 20 minutes pendant que votre Spring fait sa recharge AC en 45–60 minutes sur une borne 22 kW si vous avez de la chance d’en trouver une libre.

Pourquoi je ne regrette rien (vraiment)

28 mois avec la Spring, j’ai économisé environ 2 800 euros en carburant et entretien par rapport à ma 208 thermique. Elle m’a remboursée. Je l’ai revendue 8 200 euros — moins de 1 300 euros de perte sur 28 mois. C’est mathématiquement excellent.

Et surtout, elle m’a prouvé quelque chose : je peux vivre avec l’électrique. Je sais maintenant comment recharger, où recharger, comment anticiper. Pour ma prochaine voiture — une Tesla Model Y Standard est en cours de commande — je pars avec 28 mois d’expérience électrique plutôt qu’avec les craintes d’un débutant.

La Spring a ruiné ma vie en me rendant incapable de revenir à l’essence.

Pour qui est la Dacia Spring en 2026 ?

OUI si : usage exclusivement urbain et périurbain, second véhicule du foyer, petit budget, trajet max 100 km/jour, recharge à domicile possible.

NON si : véhicule principal d’une famille, longs trajets autoroute réguliers, zones rurales avec réseau de recharge sparse.