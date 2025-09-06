Paris–Lisbonne en Tesla Model 3 : carnet d’un voyage électrique et sensoriel

L’aube caresse Paris de ses teintes pastel lorsque je démarre. La Tesla Model 3, silencieuse et luisante, s’élance sur le bitume encore humide de la nuit. Il n’y a que moi, la route et ce léger bourdonnement électrique, presque imperceptible, qui me rappelle que je ne voyage pas comme d’habitude.

L’idée de relier Paris à Lisbonne en une trajectoire continue, mais douce, me donne un frisson. Ce n’est pas un simple trajet : c’est un voyage de sensations, une méditation en mouvement.

La France qui se dévoile

L’A10 se déroule comme un ruban gris sous mes roues. La ville derrière moi s’éteint peu à peu, remplacée par les champs, les collines, les forêts qui défilent comme dans un tableau impressionniste. Le silence de la Tesla amplifie chaque détail : le vent dans les arbres, le chant lointain d’un oiseau, le parfum subtil des terres humides.

Tours, Bordeaux, Bayonne… chaque Superchargeur devient une pause volontaire, un moment pour regarder le monde, sentir l’air du Sud, et boire un café qui réchauffe les mains autant que l’âme. Le voyage électrique transforme la routine en rituel : recharger la voiture devient un acte poétique, un arrêt dans le temps.

Espagne : lumière et vitesse

En Espagne, le soleil éclaire les collines et les plaines dorées. Pampelune, Valladolid, Salamanque… les villes défilent dans un rythme tranquille malgré l’autoroute qui invite à la vitesse. La Tesla glisse sur le macadam comme sur un fil invisible. L’Autopilot devient un compagnon discret, laissant mes pensées vagabonder, capturer les reflets du ciel sur le pare-brise, la danse des nuages, l’ombre des oliviers.

Les Superchargeurs ici sont des oasis inattendues : une aire de repos, un café en terrasse, le temps de sentir les pierres anciennes des villages, de croiser d’autres voyageurs, souriants, eux aussi enchantés par cette magie silencieuse.

Portugal : l’émotion du dernier tronçon

Franchir la frontière portugaise est une émotion en soi. L’air devient plus chaud, plus vibrant, et la route se pare de couleurs nouvelles. Coimbra marque mon dernier arrêt avant Lisbonne. La ville s’étire sous un ciel limpide, et chaque instant devient une méditation : le parfum du jasmin, le souffle du vent, le bourdonnement doux de la Tesla, qui semble m’accompagner en chuchotant « profite… ».

Arriver à Lisbonne est un vertige de sensations. Les ruelles étroites, les toits rouges et le coucher de soleil qui embrase le Tage me plongent dans une intensité que je n’avais pas anticipée. La Tesla est immobile maintenant, mais je sens encore sa présence, comme un compagnon silencieux qui m’a guidé tout au long de ce voyage.

Carnet de voyage Paris–Lisbonne en Tesla Model 3 : étapes et recharges

Jour 1 – Départ de Paris

Départ : 7h00, batterie 100 %

La ville s’éveille doucement sous un voile de brume. La Tesla Model 3 glisse silencieusement sur le périphérique, laissant derrière elle les bruits de Paris. L’excitation d’un voyage électrique de près de 1 750 km mêle anticipation et curiosité.

Premier arrêt – Tours (250 km, 20 min de recharge)

La première pause est l’occasion de s’étirer, de respirer l’air frais et de savourer un café. La batterie monte de 10 à 80 %, suffisant pour rejoindre Bordeaux. Le voyage commence à prendre son rythme : route, pause, contemplation.

Jour 1 – Traversée de la France

Deuxième arrêt – Bordeaux (250 km depuis Tours, 25 min de recharge)

Les vignobles bordelais défilent derrière le pare-brise. Ici, la Tesla se recharge pendant que je profite d’un déjeuner rapide dans la ville. La ville offre un petit moment de détente, entre modernité et patrimoine historique.

Troisième arrêt – Bayonne (200 km depuis Bordeaux, 20 min de recharge)

Avant de franchir la frontière espagnole, je profite de cette étape pour respirer l’air océanique. La Tesla, silencieuse, se recharge pendant que je marche quelques minutes, sentant le sel et le vent sur ma peau. Le voyage devient presque méditatif.

Jour 2 – Espagne : Pampelune et Salamanque

Quatrième arrêt – Pampelune (180 km depuis Bayonne, 25 min de recharge)

La chaleur espagnole se fait sentir. Les plaines et collines dorées défilent. Pendant que la voiture se recharge, je profite d’un café sur la terrasse d’un bar local. La pause permet d’absorber le paysage et la culture.

Cinquième arrêt – Salamanque (300 km depuis Pampelune, 30 min de recharge)

Les bâtiments en pierre dorée illuminés par le soleil rendent cette ville magique. Le Superchargeur se situe à côté d’un centre commercial, idéal pour se dégourdir les jambes et acheter quelques provisions. La Tesla est prête pour le dernier tronçon avant le Portugal.

Jour 3 – Portugal : Coimbra et Lisbonne

Sixième arrêt – Coimbra (220 km depuis Salamanque, 20 min de recharge)

Le Portugal se révèle avec ses couleurs chaudes et ses paysages vallonnés. La recharge à Coimbra est un moment de contemplation. Les collines, les toits rouges et l’air doux préparent l’arrivée à Lisbonne.

Arrivée – Lisbonne (200 km depuis Coimbra, batterie restante ~20 %)

Le trajet final se fait avec une légère tension, mais l’Autopilot et la navigation Tesla rendent la route confortable. La capitale portugaise apparaît enfin, magnifique au coucher du soleil. La Tesla se gare devant l’hôtel, et je prends le temps de savourer l’aboutissement de ce roadtrip électrique.

Bilan du carnet de voyage

Distance totale : ~1 750 km

: ~1 750 km Nombre de recharges : 6

: 6 Temps total de route : environ 20 heures (réparties sur 3 jours)

: environ 20 heures (réparties sur 3 jours) Coût en électricité : ~250 € (bien inférieur à un trajet thermique équivalent)

: ~250 € (bien inférieur à un trajet thermique équivalent) Expérience : un mélange de plaisir de conduite, de contemplation et de découverte sensorielle.

Réflexion finale

Ce roadtrip n’était pas un test de batterie ni un défi technologique. C’était un voyage de perception et de lenteur, une invitation à ralentir, à savourer, à regarder le monde à travers un filtre nouveau.

Voyager en Tesla transforme chaque arrêt en contemplation, chaque route en moment de poésie. Et quand je gare la voiture dans Lisbonne, je réalise que ce n’est pas la distance parcourue qui restera gravée dans ma mémoire, mais la manière dont je l’ai traversée : avec silence, attention et émerveillement.