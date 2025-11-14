Comment préparer votre garage pour une borne de recharge ?

Avec l’explosion des véhicules électriques, installer une borne de recharge à domicile est devenu essentiel pour profiter pleinement de votre voiture. Mais avant de brancher votre Tesla, Nissan Leaf ou autre véhicule électrique, il faut préparer correctement votre garage. Voici une checklist pratique pour être sûr que tout est prêt.

1. Vérifiez votre installation électrique

La sécurité et l’efficacité de la recharge dépendent avant tout de votre installation électrique.

Puissance disponible : La plupart des bornes nécessitent un circuit dédié de 32 A (en triphasé ou monophasé selon votre équipement). Vérifiez que votre tableau électrique peut supporter la charge.

: La plupart des bornes nécessitent un circuit dédié de 32 A (en triphasé ou monophasé selon votre équipement). Vérifiez que votre tableau électrique peut supporter la charge. Disjoncteur dédié : Installez un disjoncteur spécifique à la borne pour éviter toute surcharge.

: Installez un disjoncteur spécifique à la borne pour éviter toute surcharge. Raccordement conforme : Faites appel à un installateur IRVe certifié (Installation de Recharge pour Véhicules Électriques). Ce professionnel s’assure que le câblage respecte la norme NF C 15-100 et que la borne est correctement intégrée au tableau électrique.

: Faites appel à un certifié (Installation de Recharge pour Véhicules Électriques). Ce professionnel s’assure que le câblage respecte la norme et que la borne est correctement intégrée au tableau électrique. Considérer un compteur supplémentaire : Si vous souhaitez suivre précisément votre consommation, un compteur secondaire peut être utile.

💡 Astuce IRVe : Seul un installateur certifié IRVe peut réaliser l’installation pour bénéficier des aides de l’État (jusqu’à 300 € selon le type de borne et votre situation).

Checklist pratique : préparer votre garage pour une borne de recharge

1. Électricité

Vérifier la puissance disponible sur le tableau électrique (32 A pour la plupart des bornes).

Installer un disjoncteur dédié à la borne.

Faire intervenir un installateur IRVe certifié pour un raccordement conforme aux normes NF C 15-100.

pour un raccordement conforme aux normes NF C 15-100. Considérer un compteur secondaire pour suivre la consommation si nécessaire.

Vérifier l’éligibilité aux aides financières (subventions, crédits d’impôt).

2. Espace et accessibilité

Placer la borne à hauteur confortable (environ 1,2 m du sol).

Vérifier que le câble peut atteindre la voiture sans tension excessive.

Prévoir un emplacement dégagé, loin des obstacles et zones de passage.

Protéger la borne des projections d’eau et de l’humidité.

Installer un support mural ou un enrouleur pour le câble.

3. Ventilation et sécurité

Assurer une bonne ventilation pour éviter l’accumulation de chaleur et d’humidité.

Éloigner les matériaux inflammables ou produits chimiques de la borne.

Vérifier que la borne peut activer sa protection thermique si nécessaire.

Prévoir un éclairage suffisant pour la nuit.

Marquer l’espace réservé au véhicule électrique si le garage est partagé.

4. Installation professionnelle IRVe

Confirmer que l’installateur est certifié IRVe.

Déterminer la puissance adaptée à votre véhicule et à vos habitudes de recharge.

Vérifier que l’installation respecte la garantie constructeur et les normes de sécurité.

Valider l’éligibilité aux subventions via l’installateur.

2. Préparez l’espace dans votre garage

Votre borne doit être accessible et sécurisée.

Emplacement pratique : Placez la borne à hauteur confortable, généralement à 1,2 m du sol. Évitez les obstacles pour un branchement facile.

: Placez la borne à hauteur confortable, généralement à 1,2 m du sol. Évitez les obstacles pour un branchement facile. Distance du véhicule : Vérifiez que le câble peut atteindre la prise de votre voiture sans tension excessive.

: Vérifiez que le câble peut atteindre la prise de votre voiture sans tension excessive. Évitez l’humidité et les projections : L’installation doit être éloignée des points d’eau et des zones susceptibles d’être mouillées.

3. Assurez une bonne ventilation

La recharge produit de la chaleur, surtout sur les bornes rapides.

Aération suffisante : Votre garage doit être ventilé pour éviter l’accumulation de chaleur et d’humidité.

: Votre garage doit être ventilé pour éviter l’accumulation de chaleur et d’humidité. Éviter les matériaux inflammables à proximité : Ne stockez pas de produits chimiques ou de solvants autour de la borne.

: Ne stockez pas de produits chimiques ou de solvants autour de la borne. Surveillance thermique : Certaines bornes disposent d’un système de détection de surchauffe ; vérifiez que l’emplacement ne bloque pas ces fonctions.

4. Pensez aux détails pratiques

Éclairage suffisant : Facilite le branchement la nuit.

: Facilite le branchement la nuit. Signalisation : Marquez l’espace réservé au véhicule électrique si vous partagez votre garage.

: Marquez l’espace réservé au véhicule électrique si vous partagez votre garage. Gestion des câbles : Utilisez un enrouleur ou un support mural pour éviter que le câble traîne.

5. Installer votre borne avec un professionnel IRVE

Installez votre borne de recharge au meilleur prix avec Charge Direct ! Remplissez ce formulaire pour profiter du meilleur prix et du meilleur service. Pour tous les véhicules électriques en France. Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Faire appel à un installateur IRVE certifié présente plusieurs avantages :

Installation conforme et sécurisée.

Accès aux subventions et crédits d’impôt pour la recharge domestique.

Garantie constructeur souvent conditionnée à une installation professionnelle.

Conseils personnalisés sur la puissance à installer selon votre véhicule et vos habitudes de recharge.

⚠️ Ne tentez pas de brancher vous-même une borne de forte puissance sans qualification : le risque d’incendie et de non-conformité est réel.

FAQ – Questions fréquentes

1. Quelle puissance choisir pour ma borne ?

3,7 kW : recharge lente (6-8 h pour 100 km).

7 kW : recharge standard (4-6 h pour 100 km).

11 kW ou 22 kW : recharge rapide, idéale pour plusieurs véhicules ou trajets quotidiens importants.

2. Puis-je installer une borne moi-même ?

Pour une petite prise renforcée (Green’Up), oui. Pour une borne dédiée à haute puissance, il est obligatoire de passer par un installateur IRVe pour la sécurité et les subventions.

3. Y a-t-il des aides financières ?

Oui : jusqu’à 300 € pour une borne domestique, selon votre fournisseur d’électricité et la commune. Certaines régions offrent des aides complémentaires.

4. La borne est-elle compatible avec tous les véhicules ?

Oui, mais vérifiez que le câble et la puissance correspondent à votre modèle. Les bornes Type 2 sont standard en Europe.

5. Que faire si mon garage est trop petit ?

Installez la borne à l’extérieur, sur un mur abrité ou un poteau. Assurez simplement l’étanchéité et la sécurité électrique.

💡 Conclusion : Préparer votre garage pour une borne de recharge nécessite un bon équilibre entre électricité, espace et sécurité. Passer par un installateur IRVe garantit une installation conforme, sécurisée et éligible aux aides financières. Avec cette checklist et la FAQ, vous êtes prêt pour une recharge efficace et sereine.