Comment s’abonner à Tesla Premium : Guide complet

Tesla ne se limite pas à fabriquer des véhicules électriques : la marque a également transformé l’expérience de conduite grâce à ses services numériques connectés. L’abonnement Tesla Premium permet de débloquer toutes les fonctionnalités avancées pour une expérience plus immersive et intuitive. Découvrez dans ce guide comment s’abonner et quelles options sont disponibles.

La connectivité : un pilier de l’expérience Tesla

Tous les véhicules Tesla sont équipés d’un système de connectivité, essentiel pour profiter des fonctionnalités numériques du véhicule. Cette connectivité permet notamment :

La lecture de musique et de contenus multimédia en streaming.

La navigation avec affichage en temps réel du trafic et planification d’itinéraires optimisés.

L’accès aux cartes et services de navigation avancés.

Une expérience de conduite plus fluide grâce aux mises à jour logicielles en continu.

Tesla propose deux niveaux de connectivité : Connexion Standard et Connexion Premium.

Connexion Standard : ce qui est inclus

Gratuite pendant 8 ans pour tous les véhicules neufs, à compter de la livraison ou de la mise en service (y compris véhicules de démonstration ou de service).

pour tous les véhicules neufs, à compter de la livraison ou de la mise en service (y compris véhicules de démonstration ou de service). Pour les véhicules d’occasion certifiés, la durée restante est indiquée à l’achat.

Donne accès à la majorité des fonctionnalités via Wi-Fi , notamment : Cartes et navigation de base. Musique en streaming via Bluetooth®. Fonctions de connectivité essentielles pour un usage quotidien.

, notamment :

⚠️ La Connexion Standard est suffisante pour la plupart des utilisateurs, mais certaines fonctionnalités avancées nécessitent la Connexion Premium.

Connexion Premium : l’expérience complète

La Connexion Premium enrichit votre Tesla en ajoutant :

L’accès à toutes les fonctionnalités via le réseau cellulaire , en plus du Wi-Fi.

, en plus du Wi-Fi. Une navigation plus fluide avec trafic en temps réel et cartes satellitaires.

Le streaming multimédia directement depuis l’écran central.

Une expérience plus immersive avec un accès complet aux services connectés Tesla.

Conditions et tarifs

Disponible sous forme d’abonnement mensuel à 9,99 € .

. Peut être activée à tout moment depuis l’écran tactile du véhicule ou depuis l’application Tesla.

Essai gratuit pour les véhicules Model 3 et Model Y à partir de la date de livraison.

pour les véhicules Model 3 et Model Y à partir de la date de livraison. Les véhicules Model S et Model X récents bénéficient de la Connexion Premium gratuite à la livraison.

Abonnement selon le type de véhicule

Véhicule personnel : abonnement disponible depuis l’écran tactile ou l’application Tesla.

: abonnement disponible depuis l’écran tactile ou l’application Tesla. Véhicule de société : abonnement accessible via l’application Tesla. Si l’option n’apparaît pas, il faut contacter le fournisseur du véhicule pour plus d’informations.

1. Depuis l’écran tactile du véhicule

Accédez au menu ‘Contrôle’. Sélectionnez ‘Logiciel’ ou ‘Mises à jour & Abonnements’. Cliquez sur ‘S’abonner au Premium’. Choisissez votre plan et confirmez le paiement.

2. Depuis l’application Tesla

Ouvrez l’application sur votre smartphone. Sélectionnez votre véhicule. Rendez-vous dans ‘Gérer les abonnements’. Cliquez sur ‘S’abonner au Premium’ et suivez les instructions.

Avantages de la Connexion Premium

Navigation optimisée : trafic en temps réel, itinéraires alternatifs et cartes satellitaires.

: trafic en temps réel, itinéraires alternatifs et cartes satellitaires. Divertissement à bord : streaming de musique, vidéos et jeux directement depuis l’écran central.

: streaming de musique, vidéos et jeux directement depuis l’écran central. Fonctionnalités avancées de conduite : mises à jour logicielles et autopilot amélioré.

: mises à jour logicielles et autopilot amélioré. Flexibilité : abonnement mensuel, résiliable à tout moment.

Points à vérifier avant de vous abonner

Assurez-vous que votre Tesla est compatible avec la Connexion Premium. L’abonnement est lié à votre compte Tesla, vérifiez la procédure si vous changez de véhicule. Une bonne connexion Internet est nécessaire pour profiter pleinement des services.

Conclusion

S’abonner à la Connexion Premium Tesla transforme l’expérience de conduite en rendant votre véhicule plus connecté, intuitif et divertissant. Que ce soit pour la navigation, le streaming multimédia ou les mises à jour logicielles, la Connexion Premium permet de tirer pleinement parti de l’écosystème Tesla.