Lidl casse les prix de la recharge rapide avec sa E-station

Les enseignes de la grande distribution jouent un rôle dans ce passage à l’électrique et ils le savent. Ils espèrent inciter les automobilistes à faire leurs achats dans leurs établissements en installant des bornes de recharge. Carrefour a annoncé au printemps qu’il allait construire plus de 2 000 bornes de recharge dans ses parkings d’ici 2023.

Une « e-station » à prix très attractifs, deux fois moins chère que Ionity

Inauguration Lidl Villefranche-sur-saône. Source: TESLA MAG

La station est équipée de 4 bornes de 22 kW au coût de 25 cents par kWh, 8 bornes de 180 kW au coût de 40 cents par kWh, et 1 borne 360 kW au même coût. Pour vous rafraîchir la mémoire, le coût du kWh chez Fastned est de 59 centimes (hors abonnement). La direction de Lidl affirme qu’il s’agit de l’un des centres de recharge hors route les plus puissants du sud-est du district et qu’il est ouvert à tous. Le processus de recharge pour 300 kilomètres prend entre 10 et 20 minutes.

La société a fait un grand pas en avant en installant sa première « e-station » dans le parking de son magasin de Villefranche-sur-Saône, situé au nord de Lyon. Treize places de parking sont disponibles pour permettre la recharge d’un maximum de véhicules électriques. Des panneaux solaires ont été installés au sommet de la structure protégée afin de fournir une partie de l’énergie nécessaire.

Comment payer à la borne ?

Le système de paiement proposé actuellement dans cette e-station est là pour répondre à la demande immédiate. Si l’enseigne a voulu démontrer son expertise dans l’aménagement de cette station, il fait confiance à ses partenaires technologiques pour gérer les transactions.

Ainsi à la borne vous pourrez soit payer avec votre pass de recharge habituel ou via un QR code qui vous demandera de renseigner une carte de paiement. Exactement comme les bornes Ionity par exemple.

Ce n’est pas bloquant mais nous sommes loin du plug and charge ou d’une expérience plus naturelle avec une simple carte de crédit. Mais ce point devrait évoluer dans le future car Lidl possède une application qui pourrait permettre de communiquer avec les stations via la puce NFC de votre smartphone.

La recharge comme produit d’appel

Même s’il est clairement indiqué sur la station qu’elle est accessible 24h/24, Lidl souhaite apporter un nouveau service à ces clients pendant les heures d’ouverture de son magasin. Ainsi, il est important de signaler les places tout autour de la station qui permettent aux automobilistes de libérer les places de charges une fois leurs courses terminées.