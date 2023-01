Est-ce que le véhicule électrique est du « verdissage » ?

Depuis plusieurs années, les véhicules électriques ont été présentés comme une solution plus écologique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les particules fines dans l’air. Cependant, certains experts affirment que la voiture électrique n’est qu’un verdissage qui ne résout pas réellement les problèmes environnementaux.

Nous allons creuser la question en explorant dans cet article les avantages et les inconvénients des véhicules électriques pour déterminer si ces derniers sont vraiment une solution écologique.

L’efficacité énergétique des véhicules électriques

Les voitures électriques sont très efficaces pour convertir l’énergie en mouvement. Selon les données fournies, elles peuvent convertir 77% de l’énergie électrique en énergie cinétique. Cependant, il est important de noter que cette efficacité dépend de la source d’énergie utilisée pour charger les batteries.

Si 100% de l’électricité utilisée pour charger les voitures électriques provient de combustibles fossiles, l’impact environnemental des véhicules électriques sera similaire à celui des véhicules à combustion.

Les avantages des EV sur le plan de consommation d’énergie

Les systèmes de propulsion électrique des véhicules électriques sont plus efficaces que les moteurs et les transmissions des véhicules conventionnels. Néanmoins, il y a des pertes d’énergie liées à l’utilisation des accessoires électriques tels que les phares, les essuie-glaces, les systèmes de navigation et les systèmes de divertissement. D’ailleurs, les EV utilisent la récupération d’énergie lors des freinages, ce qui les rend plus efficients dans les situations de conduite en ville, ce que ne peuvent faire les véhicules thermiques.

L’impact environnemental de la production de batteries

La production de batteries pour les véhicules électriques est un point important à prendre en compte lorsque l’on parle de leur impact environnemental. Les batteries utilisent des matériaux rares et nécessitent une énorme quantité d’énergie pour être fabriquées. Selon les estimations, la production d’une batterie de voiture électrique nécessite environ 150 à 200 GJ d’énergie (soit l’équivalent de la consommation annuelle d’une maison) et émet environ 150 à 200 kg de CO2.

En plus des impacts environnementaux liés à la production de batteries, il y a aussi la question de la disponibilité des matières premières. Les études récentes montrent qu’il y aura probablement un manque de lithium pour soutenir la croissance du marché des véhicules électriques.

Des alternatives aux batteries lithium-ion telles que les batteries au cobalt et au nickel sont en cours de développement, mais elles posent également des risques pour l’environnement, comme l’épuisement des ressources et les impacts liés au minage. Il est donc important de continuer à explorer et à développer des technologies de batteries plus durables pour réduire l’impact environnemental des véhicules électriques, ainsi qu’une filière de recyclage digne de ce nom.

Le coût économique des véhicules électriques

Les véhicules électriques sont encore plus chers à l’achat que les véhicules conventionnels. Cependant, le coût d’utilisation est généralement moins élevé grâce aux économies réalisées sur l’essence et les entretiens mécaniques. Il est important de prendre en compte ces coûts à long terme lorsque l’on se demande si le véhicule électrique est une solution écologique. En outre, il est important de noter que les coûts des véhicules électriques devraient diminuer à mesure que la technologie et la production se développent.

La nécessité d’une infrastructure adéquate et des sources d’énergie renouvelable

Pour que les voitures électriques soient une alternative écologique efficace, il est crucial de développer une infrastructure de recharge adaptée. Les voitures électriques ont besoin d’un accès facile à des stations de charge pour fonctionner de manière optimale. Il est donc important que les gouvernements et les entreprises investissent dans la création d’ infrastructures de recharge pour faciliter la transition vers les véhicules électriques.

Il est également important de noter que pour atteindre les objectifs de développement durable, il faut également investir dans les sources d’énergies renouvelables pour alimenter les véhicules électriques. Les entreprises comme Tesla ont déjà commencé à développer des solutions pour combiner véhicules électriques et énergies renouvelables, telles que des panneaux solaires pour alimenter les stations de charge.

L’énergie solaire et les véhicules électriques

Il y a eu une forte croissance de la production d’énergie solaire dans le monde entier, en particulier en Chine, en Inde et dans l’Union Européenne. Les coûts des panneaux solaires continuent de baisser, ce qui permet de charger les véhicules électriques lorsque l’énergie est disponible en excès sur le réseau, permettant ainsi une utilisation plus efficace des ressources électriques.

En utilisant l’énergie solaire pour recharger les véhicules électriques, il est possible de maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Source : Sono Motors

C’est dans cette optique que la start-up allemande Sono Motors a développé la Sion, une voiture familiale couverte intégralement de panneaux solaires. Elle devrait être produite en série au cours du second semestre 2023, avec une autonomie de 305 kilomètres et un tarif final annoncé à 25 000 euros. Cette voiture est un exemple de la combinaison efficace entre les véhicules électriques et l’énergie solaire.

Conclusion

En conclusion, les véhicules électriques ont des avantages évidents sur le plan de d’efficacité énergétique et d’utilisation de l’énergie. Cependant, il est important de prendre en compte l’impact environnemental de la production de batteries et les coûts économiques à long terme. De plus, pour que les véhicules électriques soient une solution écologique viable, il est nécessaire d’avoir une infrastructure de charge adéquate et de favoriser les sources d’énergie renouvelable.

En somme, le véhicule électrique est une solution qui peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les particules fines dans l’air, mais il ne doit pas être considéré comme une solution miracle. Il est important de continuer à explorer et à investir dans d’autres technologies vertes pour atteindre les objectifs de développement durable.