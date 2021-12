Sonic est disponible dans les Tesla après un meme sur Twitter !

Tout a commencé avec un tweet reprenant les propos de Bernie Sanders et critiquant sa position sur la conquête spatiale.

Voici ce qu’il disait :

“L’État a beaucoup plus d’argent que quiconque. Mais ils sont derrière SpaceX, parce que la technologie n’est pas limitée en capital, elle est limitée en compétences. Après tout, qui en sait plus sur la science de la fusée — les politiciens ou Musk?” En effet, pour Bernie Sanders, “Il n’est pas acceptable que les deux personnes les plus riches de ce pays, M. Musk et M. Bezos, prennent le contrôle de nos efforts spatiaux pour retourner sur la Lune, […] Ce n’est pas quelque chose que deux milliardaires dirigent.”

Ce à quoi Musk a répondu : “n’est-il jamais autre chose que grincheux?!” avec une image de chat fronçant les sourcils. Un autre internaute a par la suite ajouté que qu’il “avait l’air d’avoir heurté son petit orteil sur un mur” ou qu’il pensait “pourquoi je ne peux pas trouver comment utiliser la télécommande de la télé” ou encore qu’il souhaitait probablement “que les gens arrêtent de marcher sur les pelouses de ses 3 maisons”.

Une bonne dose d’humour pour ridiculiser les propos de Bernie Sanders donc !

Musk a alors plaisanté en disant “Si seulement il pouvait trouver ces émeraudes du chaos…” en référence au célèbre jeu de Sonic.

Cette image allait avec la légende :

Comme quoi le propriétaire de Tesla ne manque pas d’humour !

C’est à la suite de ce tweet et des réactions suscitées qu’il a ajouté : “Sonic, le hérisson, le jeu vient à tous les Teslas!”.

Ou comment avoir trouvé avec beaucoup d’humour un nouveau jeu disponible, Sonic, dans les Tesla pour patienter lorsqu’on recharge – ou pas d’ailleurs ! En tout cas, on adore le jeu et la manière de l’annoncer.

Hauts les cœurs pour tous ceux qui critiquent la marque, Tesla et Musk n’ont pas fini de faire parler d’eux…