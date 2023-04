Investir dans l’ancien : Opportunités et défiscalisation

Si vous êtes à la recherche d’opportunités d’investissement immobilier, vous avez probablement entendu parler de l’intérêt de l’investissement dans l’ancien. En effet, les bâtiments anciens ont un charme indéniable et peuvent offrir de belles opportunités de rendement locatif ou de plus-value à la revente. Pour en savoir plus sur les avantages de l’investissement dans l’ancien, nous avons interviewé Marcelina Stark, directrice associée de Angelys groupe, une structure indépendante spécialisée dans la réhabilitation et la restauration de bâtiments anciens situés en centre-ville.

Les opportunités de l’investissement dans l’ancien

Selon Marcelina, l’investissement dans l’ancien offre de nombreuses opportunités, notamment en termes de rendement locatif et de plus-value à la revente. Angelys groupe recherche des bâtiments anciens inscrits au bâtiment de France et en collaboration avec les mairies, les collectivités territoriales et les architectes des bâtiments de France, ils rénovent ces bâtiments pour les commercialiser. Angelys groupe s’occupe de tout le processus, de la recherche à la vente des appartements aux investisseurs et aux particuliers.

Les bâtiments anciens rénovés peuvent être vendus à des prix comparables à ceux des bâtiments neufs de grand standing. De plus, l’investissement dans l’ancien permet de conserver du patrimoine familial et d’en faire profiter les générations futures.

La défiscalisation dans l’ancien

En plus des opportunités d’investissement, l’investissement dans l’ancien offre également des avantages fiscaux intéressants. Angelys groupe est spécialisé dans la partie fiscale de l’investissement dans l’ancien et travaille quotidiennement sur les différents dispositifs de défiscalisation.

Le premier dispositif de défiscalisation est la loi Mallereau, qui permet une réduction d’impôt de 30% pour les travaux réalisés sur des bâtiments anciens. Ce dispositif s’adresse à une clientèle aisée qui paie au moins 10 000 € d’impôts par an. Angelys groupe est le troisième acteur sur le marché de la restauration avec une clientèle jusqu’à 175 000 € de revenus.

Le deuxième dispositif de défiscalisation est le monument historique, qui s’applique aux bâtiments classés ou inscrits à l’inventaire des bâtiments historiques et aux contribuables ayant plus de 175 000 € de revenus. Les travaux réalisés peuvent être déduits des revenus du travail et des travaux, offrant une réduction d’impôt très efficace. Avec 500 000 € de travaux, il est possible de déduire jusqu’à 3% des revenus.

Le troisième dispositif de défiscalisation est le déficit foncier, qui permet de réduire les revenus locatifs en déduisant les travaux réalisés. Ce dispositif permet de gommer les revenus en parallèle et de diminuer la CSG/CRDS/revenus fonciers.

Enfin, la loi Pinel peut également s’appliquer dans l’ancien et offre la même réduction d’impôt que pour les bâtiments neufs, avec une clientèle plutôt moyenne. Ici, la réduction d’impôt est de 4 000 à 5 000 € par an.

Les contraintes et les difficultés

Cependant, investir dans l’ancien peut également présenter des contraintes et des difficultés. Les bâtiments anciens peuvent être des passoires thermiques, avec une lettre énergétique souvent en G/E. La rénovation de ces bâtiments peut être difficile, notamment en raison des normes d’isolation imposées par les architectes des bâtiments de France, qui peuvent bloquer les travaux.

De plus, depuis janvier 2023, les prix des matériaux ont fortement augmenté, tout comme les coûts de la main-d’œuvre. Angelys groupe a choisi de signer sur toutes ses opérations en bloquant le marché en proposant un prix ferme et définitif pendant toute la durée des travaux.

Enfin, la rénovation de bâtiments anciens peut prendre entre 24 et 36 mois, avec des coûts qui peuvent augmenter rapidement en raison des imprévus.

Conclusion

En conclusion, investir dans l’ancien peut offrir de belles opportunités d’investissement, avec des avantages fiscaux intéressants. Cependant, cela peut également présenter des contraintes et des difficultés, notamment en termes de rénovation et de coûts. Il est donc important de bien se renseigner sur les différents dispositifs de défiscalisation et de travailler avec des professionnels spécialisés dans la rénovation de bâtiments anciens pour optimiser ses chances de réussite.