Le 28 juin 2018, une promesse ambitieuse était faite par les enseignes Leclerc : déployer 500.000 m² de panneaux solaires sur leurs sites d’ici 2025. Cette initiative, prise en réponse à l’appel de Sébastien Lecornu, secrétaire d’État à la Transition Énergétique de l’époque, marquait un tournant décisif dans l’engagement de l’entreprise vers la transition énergétique. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que non seulement cette promesse est tenue, mais elle l’est avec un an d’avance.

L’aventure photovoltaïque de Leclerc ne date pas d’hier. Elle a débuté en 2008 à Saint-Aunès, posant les jalons d’une démarche résolument volontariste en faveur du développement durable. Depuis, l’entreprise a multiplié les projets d’envergure, comme à Arras, Nantes-Atlantis, ou encore Avermes, témoignant d’une volonté ferme de s’inscrire dans une démarche écologique concrète.

Plus de 300 Sites Équipés

À ce jour, plus de 300 sites commerciaux Leclerc sont équipés ou en cours d’équipement en panneaux solaires, allant des toitures aux ombrières, sans oublier les fermes solaires. Cette expansion massive illustre l’engagement de l’enseigne à réduire son empreinte carbone et à favoriser l’autoconsommation énergétique. Chaque site équipé permet d’atteindre une autoconsommation d’environ 30% des besoins énergétiques annuels, marquant une étape significative dans l’autonomie énergétique des magasins.

Compte Linkedin Michel-Edouard Leclerc

Un Signal Fort dans un Contexte d’Hésitation

Alors que le secteur énergétique et les sphères politiques peinent à s’accorder sur la mise en place d’une filière française de panneaux solaires et de gigafactories, Leclerc avance. Les installations à Pineuilh, Perpignan, Niort, et bien d’autres, sont autant de preuves que l’initiative privée peut jouer un rôle déterminant dans la transition énergétique.

Une Démarche Économique et Politique

Le choix d’investir dans le photovoltaïque ne repose pas uniquement sur une volonté écologique ; il s’agit également d’une décision économique réfléchie. En réduisant la dépendance énergétique des sites, Leclerc anticipe sur les fluctuations des prix de l’énergie et se positionne comme un acteur responsable face aux enjeux climatiques.

Vers de Nouveaux Horizons

L’histoire ne s’arrête pas là. Leclerc promet de nouvelles annonces et engagements en faveur du développement durable. L’enseigne montre ainsi que l’innovation et l’engagement écologique sont au cœur de sa stratégie, prête à relever les défis de demain.

Leclerc démontre par ses actions que l’engagement vers une énergie plus propre est non seulement possible mais aussi bénéfique pour l’entreprise, la société, et la planète. En prenant une longueur d’avance sur ses engagements, Leclerc inspire et montre la voie vers une transition énergétique réussie et durable.

