Le chantier de la Gigafactory Berlin-Brandenburg fait l’objet de tous les questionnements. Tout simplement car le constructeur a décidé de démarrer son chantier sans avoir validé l’ensemble des points juridiques mais toujours en accord avec le cadre légal Allemand.

La Gigafactory Berlin est le premier site de production européen du constructeur de véhicules électriques, et il devrait commencer la production du crossover Model Y au cours de l’année 2021. Cependant, des rapports en provenance d’Allemagne indiquent que l’usine allemande de fabrication de VE de Tesla est sur le point d’être retardée de six mois en raison de nombreuses contraintes liées à la production de batteries.

Puis des difficultés avec certaines associations ont pavé la route de ce chantier qui malgré tout suit une cadence soutenue. Le quotidien Les echos en date du 5 mai 2021 évoque un retard d’au moins six mois dans la réalisation de cette usine alors que le Ministre Jörg Steinbach | SPD. Ministre de l’économie, du travail et de l’énergie du Land de Brandebourg disait le contraire le 2 mai 2021 à nos confrères de Teslarati.

Cependant, le ministre de l’économie du Brandebourg, Jörg Steinbach, qui a été l’un des plus ardents défenseurs de Tesla dans sa quête pour ouvrir l’usine allemande, ne croit pas du tout à cette histoire de retard de six mois. Steinbach pense toujours que Tesla est en bonne voie pour un démarrage à la fin de l’été ou au début de l’automne à Giga Berlin.

Il est important de partager certains morceaux de l’interview exclusive de Teslarati qui a eu l’occasion d’interviewer Jörg Steinbach.

“Je n’ai pas la moindre idée de comment on peut arriver à un retard de six mois. Si rien ne sort de l’ordinaire, je m’attends toujours à un début de production à la fin de l’été ou au début de l’automne.”

Et à Elon Musk d’ajouter

“Nous construisons des usines aussi rapidement que possible. Texas et Berlin progressent bien, et nous prévoyons une production initiale limitée de ces usines cette année et une production en volume de Texas et Berlin l’année prochaine.”