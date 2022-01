Le Cybertruck est-il le premier véhicule collaboratif ?

Les caractéristiques du véhicule:

Dimensions : Longueur 5,8 m / Largeur 2 m / Hauteur 1,9 m

Autonomie : 400 km

Date de la première livraison : 2022

Spécificités : Design Cyberpunk Breveté pour l’extérieur et l’intérieur / Blindage de la carrosserie et des vitres.

Nombre de réservations : Entre 800 000 et 1,2 million d’unités.

Prix: Dès 35 000$

Un intérêt hors-norme

En juin 2018, Elon Musk a envoyé un tweet, demandant à la sphère Twitter ce qu’elle aimerait voir dans un camion. Les suggestions ont afflué et Musk en a pris bonne note, pour créer un camion digne des meilleurs.

Elon Musk est à l’écoute de son public

Il a continué à écouter les idées sur Twitter

Le tweet de 2018 demandant des commentaires sur ce véhicule n’est pas la première fois que ce dernier est mentionné. En 2017 Elon Musk avait déjà fait quelques tweets à ce sujet. Il est intéressant de noter que les discussions sur cet ovni sont sur la table depuis 2013, comme mentionné par le patron de Tesla dans le magazine Futurism.

Le Cybertruck de Tesla est un générateur d’idées pour une amérique en attente de véhicules polyvalents : les appareils portables grand public pourraient fonctionner sur le courant alternatif pour faire fonctionner divers équipements et outils électriques. De plus, une carrosserie de camping-car avec une cabine spacieuse pour les voyages serait plébiscitée par les futurs consommateurs. Et oui, il faut penser à tout et les internautes aident Tesla dans ce sens.

Un engin à la fois solide et esthétique

Aussi solide que l’acier laminé à froid d’un vaisseau spatial, pour fabriquer un exosquelette très résistant, ce pick-up, c’est du sérieux.

Il ne se contente pas d’être un mastodonte, il est aussi artistique. En fait, il s’inspire un peu de l’œuvre de Syd Mead : Blade Runner. Car Musk avait déclaré à Kara Swisher, de Recode, que « le pick-up [ressemblera] à quelque chose qui sort de Blade Runner« .

Syd Mead a qualifié le Cybertruck de « stylistiquement époustouflant« . Il semble être un fan d’Elon Musk et de Tesla, tout comme Elon est un fan de Syd.

Une voiture futuriste, à tous les niveaux

En voyageant dans d’avenir, l’autonomie proposée par le Cybertruck est impressionnante : 400, 485 ou 805 km. Musk, avec peut-être un peu d’exagération étant donné toute l’excitation, a déclaré que la capacité de remorquage finale serait de 6 350 kg, ce qui pourrait être réaliste. Il faut cependant attendre les données finales et officielles pour éviter de s’emballer inutilement.

Les capacités hors route ont été vérifiées, tout comme les performances sur route qui ne sont pas mauvaises non plus. Le Cybertruck sera plus ou moins tout terrain, avec une bonne adhérence et donc une sécurité plus que satisfaisante pour ses passagers.

Et le prix ? Elon Musk a pris en compte cette demande aussi. Le Cybertruck commence au même prix qu’une Tesla Model 3 : environ 34 320 euros, comme l’a demandé un client.

Des faits surprenants au sujet du Cybertruck

Les dimensions montrent qu’il peut accueillir 6 adultes

Comme l’atteste Quinn Nelson de la chaîne YouTube ‘Snazzy Labs’, qui mesure 1,80 m, ce véhicule est très spacieux car ses genoux ne touchent même pas l’arrière du siège du conducteur !

Musk a même déclaré en ligne : « En fait, il pourrait accueillir André le Géant !« . Alors, si vous avez besoin d’espace pour vos genoux ou tout matériel, c’est le bon investissement.

Un nouveau véhicule pour les urgences ?

Un mois après avoir demandé ce que les gens voulaient dans ce véhicule du futur, un père de 5 adolescents a demandé sur Twitter à Elon Musk, d’intervenir pour aider la situation d’urgence en Thaïlande. L’équipe de football thaïlandaise était piégée dans une grotte depuis plusieurs jours, avec des pluies imminentes qui allaient tout inonder.

In fine, la chose la plus intéressante qu’Elon ait écoutée malgré tout, c’est de faire en sorte que ces camions soient prêts pour les véhicules d’urgence. Exactement un mois après qu’il ait attentivement écouté les plus de 26 000 commentaires sur Twitter à propos du Cybertruck, Musk a participé au sauvetage de l’équipe de football thaïlandaise, avec le sous-marin conçu par les ingénieurs de SpaceX. Une double victoire pour le milliardaire qui montre ainsi que ces innovations peuvent aider le commun des mortels.

Un camion tout-en-un

Le Cybertruck a été conçu pour répondre à de nombreux besoins. Toute personne possédant un camion Tesla aurait pu aider à l’entrée de la grotte pour sauver ces thaïlandais. Finalement, posséder un Cyber Truck c’est être un potentiel héros.

Si le Tesla Cyber Truck a été conçu pour aider, les voyageurs, adeptes de la “van life” ne sont pas en reste non plus ! Bref, tout le monde peut se retrouver dans le projet Tesla du Cyber Truck.

Pour aller plus loin sur le sujet: