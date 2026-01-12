De l’Aspirateur au Bitume : Dream Secoue le CES 2026 avec la Cosmera Nebula

Le monde de la technologie et celui de l’automobile ne font plus qu’un. Lors du Consumer Electronics Show (CES) 2026, c’est le géant chinois Dream qui a créé l’onde de choc. En dévoilant la Cosmera Nebula, la marque ne se contente pas de changer de secteur ; elle redéfinit les standards de la performance électrique.

L’effet « Wow » : L’œil du visiteur

Au milieu de l’effervescence du Las Vegas Convention Center, le stand de Dream ne désemplit pas. Marc, un développeur français habitué du salon, nous livre ses premières impressions :

« On s’attendait à voir de nouveaux robots-aspirateurs, mais on est tombé sur une bête de course. Ce qui frappe en premier, c’est la finition. La carrosserie semble faite d’un seul bloc de métal liquide. Quand les éléments aérodynamiques s’activent à l’arrêt pour la démonstration, on a l’impression que la voiture ‘respire’. C’est intimidant et fascinant à la fois. »

La Cosmera Nebula : Une Fiche Technique Stratosphérique

Cette berline sportive à quatre portes affiche des ambitions qui font trembler les constructeurs de luxe :

Puissance phénoménale : Avec 1 876 chevaux , elle surpasse la majorité des hypercars actuelles.

Avec , elle surpasse la majorité des hypercars actuelles. Aérodynamisme Actif : Des volets mobiles ajustent le flux d’air en temps réel pour optimiser soit l’autonomie, soit la stabilité.

Des volets mobiles ajustent le flux d’air en temps réel pour optimiser soit l’autonomie, soit la stabilité. Interface immersive : Marc ajoute : « À l’intérieur, il n’y a plus aucun bouton physique. Tout se contrôle par la voix ou par des gestes. L’écran panoramique est d’une fluidité incroyable, on sent l’expertise logicielle de Xiaomi derrière. »

Un Écosystème Puissant derrière le Projet

Le succès annoncé de la Cosmera Nebula repose sur une stratégie industrielle agressive :

Le Soutien de Xiaomi

Profitant de l’expertise de son partenaire, Dream bénéficie d’une architecture logicielle de pointe, connectant la voiture à l’ensemble de la maison intelligente.

Une Ambition Européenne : Berlin en Ligne de Mire

Dream vise l’international immédiatement avec un nouveau site de production à Berlin. Ce choix stratégique permet de recruter les meilleurs ingénieurs européens et d’éviter les taxes d’importation, tout en affichant un label de qualité rigoureux.

Cap sur 2027 : Le Futur de la Mobilité

Si la Cosmera Nebula est un concept-car, Dream ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise a officiellement annoncé que sa première voiture de série arrivera sur les routes dès 2027.

Pour les visiteurs du CES, le message est clair. « On sent que ce n’est pas juste un coup marketing, » conclut Marc. « Le sérieux de la présentation et l’annonce de l’usine à Berlin montrent qu’ils veulent vraiment devenir le ‘Tesla’ de la prochaine décennie. »

L’arrivée de Dream dans l’automobile marque une nouvelle ère où les barrières entre l’électronique grand public et le transport s’effondrent. Reste à voir si la Nebula tiendra toutes ses promesses lors des premiers essais sur route.