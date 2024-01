Le REVA 2 Blue Line, un projet ambitieux et innovant dans le domaine de la mobilité urbaine, se révèle être une solution révolutionnaire pour transformer les déplacements en ville. Avec l’influence et l’expertise de son inventeur Raoul Parienti, ce projet se distingue par sa technologie avant-gardiste et sa reconnaissance internationale.

Principe de Fonctionnement

L’une des caractéristiques les plus innovantes de REVA 2 est son principe de fonctionnement simplifié et automatisé :

Utilisation Facile : Vous pouvez appeler un véhicule REVA 2 en utilisant simplement votre smartphone. Le véhicule arrive automatiquement en quelques minutes et vous transporte directement à votre destination.

Blue Line System : Cette technologie, comparable à un « Fil d'Ariane », permet une utilisation totalement automatique des véhicules sans nécessiter de le conduire. Le Blue Line System fonctionne comme un rail de tramway, représenté par une bande bleue peinte sur la route, comparables aux bandes de signalisation routière. Ladite bande qui sert de rail virtuel, permet un guidage infiniment plus fiable et plus précis que toutes les technologies existantes, de plus, la bande est pourvu de puce RFID qui permet un repérage précis et permanent du véhicule.

Protection par Brevets et Reconnaissance Internationale

REVA 2 bénéficie d’une protection internationale par 2 brevets internationaux : le PCT/FR2008/001086 et EP 2310924, avec des brevets délivrés en dans des pays clés comme les États-Unis, le Japon, la Chine, l’Inde, la Russie, et le Brésil. Et un deuxième brevet PCT/EP2022/075630 déposé en 2022, et sans antériorités, protège une technologie permet une large protection internationale jusqu’ en 2042. Ce projet a également suscité un fort intérêt auprès de grands groupes en Europe et aux États-Unis.

L’Inventeur : Raoul Parienti

Raoul Parienti, avec plus de 30 ans d’expérience dans l’innovation, est le cerveau derrière REVA 2. Diplômé du CNAM et ancien professeur des universités associé, il est le détenteur de plus de 150 brevets souvent multinationaux dans de nombreux domaines. Son projet REVA 2 Blue Line de sa vision d’une technologie au service du bien-être humain dans la cité.

Conclusion

REVA 2 Blue Line, avec son principe de fonctionnement révolutionnaire, sa protection internationale par brevets, et l’expertise de Raoul Parienti, représente une avancée majeure dans la mobilité urbaine. Pour plus d’informations ou pour entrer en contact avec Raoul Parienti, utilisez ce formulaire de contact.