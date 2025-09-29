Recharge en copropriété : comment installer une borne pour sa Tesla ?

L’électrification des véhicules progresse à grande vitesse, et de plus en plus de Français optent pour des voitures électriques comme la Tesla Model 3, Model Y ou Model S. Mais lorsqu’on habite en copropriété, la question de la recharge devient centrale. Installer une borne dans son parking privé est possible, mais nécessite de respecter la réglementation et d’obtenir l’accord du syndic.

Dans cet article, nous expliquons les étapes clés pour installer votre borne de recharge Tesla en copropriété et fournissons un modèle de courrier à envoyer au syndic.

1. Comprendre vos droits : la loi favorise la recharge électrique

Depuis le 1er janvier 2018, la loi française permet aux copropriétaires d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans leur place de parking, sans demander l’accord de l’assemblée générale, sous certaines conditions. Cette disposition est encadrée par la loi relative à la transition énergétique et l’article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Points essentiels :

Le propriétaire doit notifier le syndic avant l’installation.

La borne doit être installée sur sa place de parking privative.

Les coûts de l’installation et de la consommation électrique sont à la charge du propriétaire.

La sécurité et l’intégrité du bâtiment doivent être respectées.

⚠️ Important : si la copropriété a un règlement très strict, le syndic peut proposer des ajustements, mais ne peut pas interdire l’installation.

2. Choisir la bonne borne Tesla

Tesla propose des solutions adaptées à tous les besoins :

Wall Connector Tesla : borne murale, compatible avec toutes les Tesla, recharge rapide jusqu’à 22 kW.

: borne murale, compatible avec toutes les Tesla, recharge rapide jusqu’à 22 kW. Adaptateur domestique : pour une recharge lente via une prise standard, utile si l’installation électrique est limitée.

Installation technique

Vérifier la puissance disponible dans votre parking.

Installer un compteur dédié si nécessaire.

Confier l’installation à un électricien certifié pour respecter les normes NF C 15-100.

3. Préparer la demande au syndic

Avant toute installation, il est recommandé de notifier le syndic avec un courrier clair et respectueux. Voici un modèle prêt à l’emploi :

Modèle de courrier au syndic

Objet : Demande d’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique

Madame, Monsieur,

Je suis copropriétaire de la place de parking n°[numéro] située [adresse complète]. Dans le cadre de l’usage de mon véhicule électrique (Tesla [modèle]), je souhaite installer une borne de recharge sur ma place privative.

Conformément à l’article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation et à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, je vous informe que :

L’installation sera réalisée à mes frais par un professionnel certifié.

La borne sera implantée uniquement sur ma place privative, sans affecter les parties communes.

La consommation électrique sera mesurée via un compteur dédié si nécessaire.

Je vous prie de bien vouloir accuser réception de cette notification et me confirmer si des modalités particulières sont à respecter pour l’installation.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour convenir d’un rendez-vous afin de présenter le projet.

Je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

[Nom, prénom]

[Adresse]

[Numéro de téléphone]

[Email]

4. Après l’accord du syndic

Faire installer la borne par un électricien qualifié.

Conserver tous les documents liés à l’installation (certificats, factures, conformité).

Signaler toute modification au syndic si nécessaire.

5. Bonus : avantages de la recharge Tesla en copropriété

Autonomie quotidienne : recharge à domicile pour éviter les stations publiques.

: recharge à domicile pour éviter les stations publiques. Valorisation de votre logement : une borne électrique augmente la valeur du bien.

: une borne électrique augmente la valeur du bien. Écologie et économies : réduire ses émissions et le coût du carburant.

Conclusion

Installer une borne Tesla en copropriété est aujourd’hui plus simple qu’il n’y paraît, grâce aux dispositions légales et aux solutions techniques disponibles. Avec un courrier clair et respectueux adressé au syndic, vous pouvez profiter d’une recharge rapide et sécurisée sur votre place privative.