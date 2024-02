Au cœur de Paris, niché dans le prestigieux jardin du Luxembourg, se trouve un lieu magique où le rire et l’émerveillement des enfants résonnent depuis près d’un siècle : le Théâtre des Marionnettes du Jardin du Luxembourg. Un endroit où la tradition rencontre la magie, où chaque spectacle devient une porte ouverte sur un monde de fantaisie et d’aventures, animé par le légendaire Guignol, héros intemporel de la marionnette française.

Une Histoire Familiale de Passion et de Créativité

Fondé en 1933 par Robert Desarthis, ce théâtre a su traverser les générations, conservant son charme et son attrait grâce à l’engagement et à la passion de la famille Desarthis. Aujourd’hui, Françis-Claude Desarthis, fils du fondateur, continue de perpétuer cet héritage, en embrassant les rôles d’auteur, d’adaptateur, d’interprète, et de metteur-en-scène, tout en veillant à la direction du théâtre. Cette continuité familiale garantit un lien profond avec l’histoire et les valeurs originelles du théâtre, tout en s’adaptant aux goûts et aux attentes des jeunes publics d’aujourd’hui.

Un Écrin Moderne pour des Spectacles Intemporels

Le Théâtre des Marionnettes se distingue non seulement par sa riche histoire, mais aussi par ses installations modernes. Avec une capacité d’accueil de 275 spectateurs, ce grand bâtiment offre un confort appréciable en toute saison, chauffé durant l’hiver et aéré pendant l’été, assurant ainsi une expérience agréable pour tous. Situé dans le 6ème arrondissement de Paris, le théâtre est facilement accessible, invitant les familles à venir découvrir la magie des spectacles de marionnettes.

Des Spectacles pour Éveiller l’Imagination

Chaque représentation au Théâtre des Marionnettes est une aventure où les enfants sont invités à plonger dans des histoires captivantes, peuplées de personnages mythiques comme le Petit Chaperon Rouge, le Chat Botté, Pinocchio, et bien sûr, Guignol. Francis-Claude Desarthis enrichit ce répertoire avec des créations originales, offrant ainsi une diversité de spectacles qui stimulent l’imagination et encouragent la participation des enfants, qui se délectent de chanter et de danser au rythme des musiques et des ballets.

Un Programme Riche pour 2024

Le programme de début 2024 promet déjà de belles émotions et de fabuleuses découvertes, avec des classiques comme « Les Trois Petits Cochons » et « Le Chat Botté », mais aussi des aventures inédites telles que « Les aventures du chat Minouchet » et « Guignol au vieux château ». Ces spectacles, recommandés à partir de 3 ans, sont des occasions parfaites pour initier les plus jeunes à la culture théâtrale, tout en passant un moment inoubliable en famille.

Un Engagement pour l’Art et la Culture

Le Théâtre des Marionnettes du Jardin du Luxembourg, avec sa longue histoire d’excellence et de créativité, n’est pas seulement un lieu de divertissement : c’est un pilier culturel qui contribue à l’éveil artistique des enfants. Sous la direction visionnaire de la famille Desarthis, il continue de tisser des liens entre les générations, en partageant les joies simples mais profondes que seul le théâtre de marionnettes peut offrir.

En conclusion, le Théâtre des Marionnettes du Jardin du Luxembourg est une véritable institution parisienne qui mérite d’être découverte et redécouverte. Que vous soyez de passage à Paris ou résident de longue date, une visite à ce théâtre unique promet une expérience mémorable, pleine de rires, d’aventures, et de magie. N’attendez plus pour plonger dans cet univers enchanté qui continue, année après année, à émerveiller petits et grands.

Adresse et Accès

Lieu : Théâtre des Marionnettes du Jardin du Luxembourg, situé du côté de la rue Guynemer, Paris 6ème.

Théâtre des Marionnettes du Jardin du Luxembourg, situé du côté de la rue Guynemer, Paris 6ème. Transports en commun : Le théâtre est facilement accessible par les transports en commun. Les stations de métro les plus proches sont : Saint-Sulpice (ligne 4), Mabillon (ligne 10), et RER B (Luxembourg). De nombreuses lignes de bus desservent également le secteur.

Le théâtre est facilement accessible par les transports en commun. Les stations de métro les plus proches sont : Saint-Sulpice (ligne 4), Mabillon (ligne 10), et RER B (Luxembourg). De nombreuses lignes de bus desservent également le secteur. Vélo : Des stations Vélib’ sont disponibles à proximité pour ceux qui préfèrent un mode de transport écologique.

Des stations Vélib’ sont disponibles à proximité pour ceux qui préfèrent un mode de transport écologique. Autolib’ Station : Bien que le service Autolib’ ne soit plus en opération, les emplacements préalablement dédiés peuvent toujours être utilisés pour le stationnement et, dans certains cas, pour la recharge de véhicules électriques.

Bien que le service Autolib’ ne soit plus en opération, les emplacements préalablement dédiés peuvent toujours être utilisés pour le stationnement et, dans certains cas, pour la recharge de véhicules électriques. Réseau Belib’ : Des bornes de recharge Belib’ sont situées à proximité, offrant des options de recharge rapide pour tous types de véhicules électriques. Recherchez les stations les plus proches sur le site de Belib’ ou via leur application pour localiser précisément les bornes disponibles.

Des bornes de recharge Belib’ sont situées à proximité, offrant des options de recharge rapide pour tous types de véhicules électriques. Recherchez les stations les plus proches sur le site de Belib’ ou via leur application pour localiser précisément les bornes disponibles. Parkings avec recharge : Certains parkings à proximité proposent également des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il est conseillé de vérifier les disponibilités et les conditions d’accès en avance.

Engagez-vous dans la révolution électrique : devenez membre aujourd'hui et façonnez l'avenir de la mobilité !

Cliquez ici pour devenir membre du Club Tesla Mag et participer à nos événements locaux. Inscription Gratuite.