Un week-end dans l’Albret

Terre d’Histoire et de traditions, l’Albret a traversé les siècles en s’imprégnant du passé sans jamais renoncer à sa modernité. Son patrimoine, ses coutumes, sa qualité de vie : cette terre de partage authentiquement gasconne m’a charmé, car tout y est invitation au voyage . Au fil de l’eau, des chemins, de places de villages en monuments témoins de sa riche histoire, de bastides en châteaux, de marchés en produits du terroir, d’activités sportives en rencontres culturelles ou festives, chaque étape de mon week-end dans l’Albret fut une découverte unique.

L’Albret : Où ça se trouve ?

Au cœur du Sud-Ouest, véritable concentré de Gascogne, voici le pays d’Albret :

Et si vous voulez un aperçu de ce qui vous attend, cliquez ici.

Quelles sont ses spécialités ?

Comme l’indique le site touristique, l’Albret c’est un territoire pour mille parfums.

En effet, une des nombreuses richesses de l’Albret est sa terre : elle offre des produits de qualité aux parfums enivrants. Au fil des générations, les habitants ont appris à les mettre en valeur et à les transformer. Entre Landes et Gascogne, entre Atlantique et Méditerranée, la légèreté des produits de la mer alliée à la solidité de la cuisine gasconne : du pruneau traditionnel aux vins de caractère, mes sens se sont éveillés le temps d’un week-end.

Le foie gras est une spécialité de la région, comme les pâtés, le melon, ou les noix. D’autres spécialités typiques sont locales : le pastis quercynois (une sorte de tourtière garnie de pommes marinées à la vieille prune), la mique (plat à base de céréales proche du pain) ou la mourtairol (soupe aromatisée au safran). La gastronomie fait partie intégrante de la culture locale, avec un soin tout particulier accordé aux produits frais et goûteux, on ne peut qu’aimer !

Quelles personnes célèbres viennent du Pays d’Albret ?

D’Aurore Dupin, plus connue sous le nom de George Sand, illustre écrivaine qui séjourna à plusieurs reprise dans la région néracaise, après son mariage avec Casimir Dudevant, au début du XIXème siècle…

à Henri IV, né Henri de Navarre, fils d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret, devenu un roi inoubliable, connu pour son panache blanc, ou l’instauration de la poule au pot,…

en passant par Armand Fallières, homme politique qui se hissa jusqu’aux plus hautes fonctions de la IIIème République, tout en restant férocement attaché à ses terres de Gascogne…

le palmarès est impressionnant… De quoi inspirer les plus jeunes !

A faire absolument, le temps d’un week-end :

A Barbaste, au Cap Cauderoue, vous pouvez pratiquer toute une panoplie d’activités, allant de l’accrobranche, au canoë ou à la balade à cheval. Le temps de s’évader dans l’Albret, le temps d’un week-end.

Voici mon top 5 :

L’accrobranche :

Grimper aux arbres et passer d’une plateforme à une autre par l’intermédiaire de nombreux jeux et ce, en toute sécurité, c’est le pied ! Cette activité est proposée pour les petits, comme pour les grands.

L’espace accrobranche est divisé en 10 parcours : 1 parcours vert pour les enfants et 9 parcours pour les adolescents et les adultes. Le parcours comprend une trentaine d’ateliers adaptés à leur taille et ils peuvent accéder à une terrasse à tyrolienne.

Pour les parcours réservés aux adultes, différents niveaux de difficulté sont proposés : 3 parcours niveau Bleu à 2/3 mètres avec une quarantaine de jeux, 3 parcours niveau Rouge à 4/5 mètres avec une trentaine de jeux et 3 parcours Noir de 8 à 20 mètres avec une trentaine de jeux également.

Les différents parcours permettent à chacun d’évoluer à son rythme et de progresser au fur et à mesure du temps. Pas de pression, c’est les vacances. Pour information, le temps moyen de l’activité est d’environ 3 heures.

La catapulte, une nouveauté 2021 :

Si vous aimez les sensations fortes, cette activité est faite pour vous. Véritable catapulte humaine, vous serez propulsé dans les airs jusqu’à 20m de haut. L’idéal pour survoler les arbres de la forêt de Cauderoue. L’adrénaline et les sensations fortes sont au rendez-vous !

Le canoë ou le paddle :

Selon les préférences, vous pouvez bien entendu opter pour l’un ou l’autre. Cette activité nautique vous permettra de vous rafraîchir dans les remous de la Gélise à bord de bateaux de 2 à 4 places, confortables et sécurisés. C’est tellement agréable quand il fait chaud ! J’ai moi-même embarqué pour une balade en aller-retour à partir de la base de Cap Cauderoue jusqu’au célèbre moulin des tours de Barbaste et ce, en totale autonomie.

Le karting à pédales :

Pour un retour en enfance, je vous conseille d’opter pour le karting à pédales. Vous découvrirez lors de cette activité un petit circuit en forêt, accessible une fois de plus aux enfants comme aux adultes. Si vous souhaitez faire la course, c’est possible ! Il faudra simplement demander à être encadré. Tout le reste se fait de manière autonome.

La balade à cheval :

Classique et pourtant mémorable, la balade à cheval vous permettra de vous promener autrement, bien installé sur le dos de votre compagnon. Que vous soyez débutant ou sportif, l’encadrement saura s’adapter. Magnifiez votre week-end dans l’Albret, et profitez en toute détente d’une balade au cœur de la forêt landaise.

Enfin, je ne pouvais pas finir cet article sans parler de la croisière à Nérac. Située au bord de la Baïse, cette cité royale vous offre un panorama exceptionnel entre Pont Vieux et Pont Neuf. Sur la rive gauche, vous apercevez le Château-Musée Henri IV, résidence des rois de Navarre au XVe et XVIe siècles et la silhouette imposante de l’église Saint-Nicolas.

Sur la rive droite, s’échelonnent façades à colombages et toitures du Petit Nérac et son église Notre-Dame élancée. Bordé d’anciennes tanneries, d’un lavoir, de vestiges de remparts, le Port de Nérac saura vous charmer par ses nombreux atouts !

Découvrez la vie d’Henri IV qui vécut ici avec sa cour avant de devenir Roi de France et percez tous les mystères de notre cité royale grâce aux Croisières du Prince Henry qui vous accueillent à la capitainerie du port de Nérac.

C’est tout bonnement l’une des plus belles croisières qu’il m’ait été donné de faire. En plus, l’animatrice était excellente. Que de bons souvenirs après ce week-end au pays d’Albret.