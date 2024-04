L’Engagement RSE à l’Honneur au Food Hotel Tech Paris 2024 : Vers une Hôtellerie Durable

Le salon Food Hotel Tech Paris 2024 s’est tenu les 3 et 4 avril à Paris Expo, Porte de Versailles, marquant un tournant décisif pour l’industrie hôtelière-restauration vers plus de durabilité et d’innovations technologiques. En mettant l’accent sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et l’installation de bornes de recharge, cet événement souligne l’urgence et la nécessité d’adopter des pratiques éco-responsables au sein du secteur.

La Transition Écologique en Marche

Avec plus de 200 exposants et un village dédié aux startups, le salon a attiré plus de 8 000 visiteurs, tous venus découvrir les dernières innovations visant à réduire l’empreinte écologique de l’hôtellerie-restauration. Parmi les temps forts, le Startup Award et le Prix de l’Innovation ont mis en lumière des initiatives pionnières, témoignant de l’engagement croissant du secteur pour la durabilité.

Témoignages de Visiteurs : Vers un Futur Plus Vert

Jean-Marc, directeur d’un établissement hôtelier en région parisienne, partage son enthousiasme : « La présentation d’Orbisk, axée sur la réduction du gaspillage alimentaire, ouvre des perspectives formidables pour notre industrie. C’est en adoptant ces technologies que nous pourrons vraiment faire la différence. »

Sophie, responsable RSE pour une chaîne d’hôtels internationale, souligne l’importance de l’innovation dans la transition écologique : « Les solutions présentées, notamment celles de Carbon Maps sur la gestion durable des ressources, incarnent exactement ce vers quoi nous devons tendre. L’installation de bornes de recharge est également un pas significatif vers l’accueil d’une clientèle de plus en plus sensible à l’éco-mobilité. »

Bornes de Recharge : Un Atout pour l’Hôtellerie

L’accent mis sur l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les hôtels représente une avancée majeure. Ce mouvement s’inscrit dans une volonté de promouvoir un tourisme plus respectueux de l’environnement et de répondre aux attentes d’une clientèle éco-consciente.

Marc, visiteur et entrepreneur dans le secteur de la mobilité électrique, témoigne : « L’intégration de bornes de recharge dans les hôtels n’est pas seulement une question d’offre de service, c’est une déclaration d’intention, montrant que l’hôtellerie s’engage activement dans la lutte contre le changement climatique. »

L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les hôtels présente un éventail d’avantages, tant pour les établissements eux-mêmes que pour leurs clients. Voici un témoignage d’un hôtelier croisé dans les allées du salon qui illustre ces bénéfices :

Témoignage d’Alexandre, Propriétaire d’un Hôtel en Provence

« En tant que propriétaire d’un petit hôtel de charme en Provence, j’ai toujours été conscient de l’importance du respect de l’environnement dans notre région. L’installation de bornes de recharge électrique a été une décision clé dans notre stratégie d’éco-responsabilité, mais les avantages ont dépassé nos attentes initiales.

1. Attraction d’une Nouvelle Clientèle : Depuis l’installation des bornes, nous avons constaté une augmentation significative de la clientèle possédant des véhicules électriques. Ces clients sont généralement plus conscients des enjeux environnementaux et apprécient les efforts de l’hôtel pour réduire son empreinte carbone.

2. Amélioration de l’Image de Marque : Notre engagement pour l’environnement, souligné par les bornes de recharge, a renforcé notre image de marque. Nous sommes désormais perçus comme un établissement de pointe en matière de durabilité, ce qui nous distingue de la concurrence.

3. Augmentation du Taux d’Occupation : Les clients recherchent de plus en plus des hôtels offrant des services adaptés à leurs besoins écologiques. La disponibilité de bornes de recharge contribue directement à une augmentation de notre taux d’occupation.

4. Partenariats et Subventions : L’installation des bornes nous a ouvert la porte à des partenariats avec des entreprises et des collectivités locales soucieuses d’encourager la mobilité durable. Nous avons également bénéficié de subventions, rendant l’investissement initial plus abordable.

5. Contribution à un Avenir Durable : Plus qu’un avantage commercial, offrir la possibilité de recharger des véhicules électriques est en accord avec nos valeurs. Cela contribue à un changement plus large dans les habitudes de voyage, favorisant un tourisme plus respectueux de l’environnement.

6. Avantage Compétitif : En offrant ce service, nous nous positionnons comme un choix privilégié pour les voyageurs éco-responsables, nous donnant un avantage compétitif significatif dans une industrie très concurrentielle.

En conclusion, l’installation de bornes de recharge est bien plus qu’un simple ajout à nos équipements; c’est un investissement dans l’avenir de notre hôtel et de la planète. Cela nous a permis de renforcer notre engagement envers l’environnement tout en améliorant notre offre et notre attractivité. Pour tout hôtelier souhaitant se différencier et attirer une clientèle soucieuse de son empreinte écologique, c’est une démarche que je recommande vivement. »

Un Engagement RSE Renforcé

Le Food Hotel Tech Paris 2024 a non seulement été le théâtre de la présentation de solutions innovantes pour l’hôtellerie-restauration mais aussi une plateforme d’échange et de réflexion sur l’importance de l’engagement RSE. En s’orientant vers des pratiques plus durables et en intégrant des technologies vertes, l’hôtellerie-restauration fait un pas de géant vers un avenir plus respectueux de notre planète.